Associação de Pais critica projecto de expansão para a EPM

A Associação de Pais da Escola Portuguesa de Macau (APEP) mostrou-se de acordo com as críticas de Rui Leão ao projecto de expansão da instituição de ensino. O arquitecto, recorde-se, referiu na reunião de segunda-feira do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) que a torre de 50 metros localizada a menos de um metro e meio dos edifícios já existentes viria desqualificar todo o conjunto arquitectónico, criando ainda problemas de iluminação em alguns dos edifícios da Escola Portuguesa de Macau (EPM). As questões levantadas por Rui Leão levaram mesmo à suspensão do projecto, da autoria do arquitecto Carlos Marreiros.

Ontem, a APEP mostrou igualmente preocupação em relação à falta de luz natural, bem como uma redução significativa de espaços ao ar livre. “Uma das nossas preocupações foi precisamente aquela que é agora apontada pelo arquitecto Rui Leão, que é a questão da luminosidade, que hoje já é fraca – não apenas em relação ao ginásio; na parte mais nova, do lado do Grand Lisboa, há salas de aula que não têm luz natural praticamente alguma”, referiu Filipe Regêncio Figueiredo, presidente da APEP, em declarações à Rádio Macau.

O responsável acrescentou que o projecto inicial “não está de acordo” com o autorizado, sustentando que uma das partes que seria reconstruída seria o actual ginásio, situado no edifício mais antigo, “onde não é permitida qualquer alteração”. Para além disso, foi ainda avançada a hipótese de haver espaços comerciais, o que também não está autorizado, lembrou. “Todo este projecto terá de ser reformulado”, salientou Filipe Regêncio Figueiredo.