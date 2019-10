Sufrágio universal: Governo diz que serão ouvidas opiniões e estudadas “todas as possibilidades”

Sulu Sou, numa interpelação remetida a 19 de Agosto, voltou a questionar o Governo sobre a possibilidade da implementação do sistema de sufrágio universal para a eleição do Chefe do Executivo. Na resposta, encaminhada ontem pelo deputado à imprensa, Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), disse que o Governo vai “continuar a atender as opiniões dos diversos sectores sociais” e “proceder a estudos aprofundados sobre todas as possibilidades de metodologia”.

Na resposta, os SAFP dizem ainda que vão “aperfeiçoar o respectivo regime eleitoral e concretizar as metas do desenvolvimento ordenado do sistema político de Macau com base no amplo consenso consolidado da sociedade”.

Na interpelação, Sulu Sou perguntava ao Executivo se concordava com a ideia de que, para a adopção do sistema de sufrágio universal na eleição do Chefe do Executivo, seria o próprio Chefe do Executivo a apresentar inicialmente uma proposta na Assembleia Legislativa (AL). Os SAFP ressalvam que “se for necessário alterar a metodologia para a escolha do Chefe do Executivo, deve-se informar o Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional dessas alterações, para efeitos de ratificação”.

Ho Iat Seng, após a sua eleição como próximo Chefe do Executivo de Macau, admitiu a possibilidade de avançar para uma reforma do sistema. No seu programa político, Ho Iat Seng dizia querer “melhorar a qualidade da democracia” e promover o “desenvolvimento político democrático”, ainda que não se comprometesse com a iniciativa. Ho Iat Seng disse, na altura, que “gradualmente podemos atingir [o sufrágio universal], mas não é assim de um dia para o outro”. O vice-presidente da Associação Novo Macau valorizou a intenção e indicou que ficará vigilante: “Vamos observar e monitorizar o que ele fará”. A.V.