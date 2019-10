Comissão de Fiscalização das Forças de Segurança terá mais poderes, Leonel Alves diz que não é suficiente

Chui Sai On deu mais poderes ao organismo que fiscaliza a actuação das forças de segurança em Macau para poder fazer “averiguações de natureza sumária”, e aumentou o número de pessoas a trabalhar naquela estrutura. O presidente da Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças de Segurança, Leonel Alves, está satisfeito com as mudanças, mas pede ainda mais ferramentas para poder actuar.

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

A partir de hoje a Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças de Segurança (CFD) vai poder fazer “averiguações de natureza sumária, podendo ouvir os sujeitos das queixas e solicitar das corporações e serviços a colaboração que entender adequadas para a avaliação da autenticidade dos factos denunciados ou conhecidos”. Ou seja, o Governo reforça, assim, os poderes desta Comissão, ao mesmo tempo que lhe dá mais meios para o fazer. No entanto, o presidente da CFD, Leonel Alves, que lidera o organismo há 15 anos, considera que Chui Sai On foi até onde podia ir através da mudança de um regulamento administrativo, mas que será necessário mudar a lei para poder ir mais longe.

Ao PONTO FINAL, Leonel Alves defende que a instituição que comanda deveria “ter mais poderes”. E exemplifica quais as ferramentas que queria ver adicionadas à Comissão: “Poder intervir em processos disciplinares, e estar presente nas inquirições”. Mas isso não é possível através de um despacho do CE. É necessário “alterar a lei através um processo legislativo”. “Ele [Chefe do Executivo] quis dentro dos poderes que a lei lhe confere alargar a competência da Comissão de Fiscalização”, explica Alves.

O responsável afirma ainda que não tem nenhuma indicação de que vá haver para já essa alteração na lei, mas entende que essa mudança se “impõe”. “O ideal era, nos processos disciplinares, ter algum dos agentes faltosos e das testemunhas em qualquer diligência no âmbito do processo disciplinar, e podermos fazer perguntas e promover o andamento das diligências”, sublinha Leonel Alves.

Serviços e corporações com obrigação de comunicar

Este despacho do Chefe do Executivo traz outra alteração significativa. Ao contrário do que acontecia, até ao momento, os “serviços e corporações devem, no prazo máximo de 5 dias úteis a contar da recepção da queixa, remeter cópia da mesma” à CFD.

Além disto, os serviços e corporações devem comunicar imediatamente à CFD quaisquer incidentes graves e sensíveis que tenham tido repercussão mediática junto da sociedade, relativos ao seu pessoal, dando conhecimento simultâneo ao Gabinete do secretário para a Segurança. “Agora, podemos pedir a contribuição das polícias, das diversas corporações para darem informações. Este é um aspecto inovador mais importante, porque até agora, perante uma história que vem a lume nos jornais, não podíamos fazer estas diligências, de forma vinculativa”, explica Leonel Alves.

No prazo máximo de 10 dias úteis, os mesmos serviços e corporações devem também reportar quaisquer incidentes graves que tenham repercussão mediática junto da sociedade, como, por exemplo, “notícias de um polícia a jogar no casino, ou de um agente que obrigava o pessoal a fazer flexões a meio da noite”. “O que muda é que, ao contrário do que acontecia até agora, ao invés de esperarem “pela nossa comunicação têm a obrigação de nos comunicar automaticamente”, explica o mesmo Leonel Alves.

Leonel Alves diz que os meios humanos se terão de adaptar à nova realidade, sendo que considera positiva a subida para 11 do número de funcionários. “Este é um novo ciclo da vida da Comissão, em que temos de pensar a médio prazo para perceber se o pessoal é suficiente para desempenhar as funções”, explica.

O presidente diz que, até agora, a CFD tem recebido “bastantes queixas”, e que necessita fazer de cada uma uma análise em profundidade. “Havendo um elenco maior, se calhar podemos criar subgrupos de especialização”, avança o advogado e ex-deputado da AL.

Em relação à indepedência deste organismo, Leonel Alves afiança: “nunca senti qualquer coação, qualquer limitação do meu papel”. “A independência de um órgão no contexto de Macau depende da maneira como o agente exerce essas mesmas funções e se está em condições de evitar pressões ou indicações”, explica.

“É como os juízes, que são todos nomeados pelo Chefe do Executivo. E não é por esse facto que perdem a sua independência”, ilustra.

Sulu quase satisfeito, mas não totalmente

O deputado Sulu Sou que, no domingo, em interpelação escrita, tinha pedido ao Executivo que a Comissão de Fiscalização tivesse poderes de investigação e poderes de decisão no que toca a possíveis punições, disse ter ficado “um pouco surpreendido” que a resposta tivesse surgido no dia a seguir.

Sulu é cauteloso na avaliação do que agora foi alcançado com o despacho do Chefe do Executivo. “Acho que há duas partes e dois passos neste trabalho de dar mais poder à Comissão”, diz. O primeiro passo, “é o que está no despacho, mas não é satisfatório para nós”. “Apesar de eles darem um novo poder à Comissão para fazer inquéritos sumários, e dar o poder à comissão de ouvir os suspeitos, isso não é suficiente”.

Sulu Sou, tal como Leonel Alves, pede uma nova legislação, para que “a independência da comissão e a possibilidade de punir” sejam efectivas. “Esse é poder maior para monitorizar a Polícia”, remata.