Comandante do CPSP não comenta impedimentos de entrada porque “estes casos acontecem todos os dias”

Depois de uma residente de Hong Kong ter sido impedida de entrar em Macau na passada semana pelo CPSP por alegados indícios de que poderia “pôr em risco a segurança ou ordem públicas”, Leong Man Cheong, comandante do organismo disse desconhecer o caso. “Estes casos acontecem todos os dias, não posso comentar”, referiu.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

À margem da cerimónia de assinatura do acordo de dispensa de vistos entre a RAEM e a Argentina, Leong Man Cheong, comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), afirmou que não conhece o caso de Donna Yau, residente de Hong Kong que foi, na passada quinta-feira, impedida de entrar em Macau por alegadamente poder vir a colocar em risco a segurança e a ordem públicas.

À pergunta sobre as razões que levaram a que Donna Yau tivesse sido impedida de entrar em Macau na passada semana, Leong Man Cheong respondeu apenas: “Eu acho que, sobre esta pergunta acerca das entradas e saídas, nós já falámos muitas vezes. Cada caso de entrada e saída é independente e nós procedemos a uma investigação individual”. O comandante admitiu desconhecer este caso em particular, tendo-se recusado a fazer mais comentários: “Estes casos acontecem todos os dias, não posso comentar”.

Leong Man Cheong não quis detalhar quais os requisitos de entrada, dizendo que “o nosso secretário já tem explicado muitas vezes que nós temos muitos requisitos para as entradas”, referindo ainda que “cada país ou região tem estas regras”. Ao PONTO FINAL, o constitucionalista António Katchi tinha afirmado que as decisões de recusa de entrada eram ilegais, já que as explicações apresentadas aos visados eram escassas. Sobre isto, Leong Man Cheong afirmou que “a cada caso nós damos uma notificação onde está escrita qual a razão do impedimento de entrada, com a fundamentação do impedimento”.

Em causa estava a proibição de entrada a Donna Yau, que, nas redes sociais, partilhou uma fotografia da notificação, onde se lê que a residente de Hong Kong foi impedida de entrar “por existirem fortes referências em como pretendia entrar na RAEM para a prática de actos que, pela sua natureza, podiam pôr em risco a segurança ou ordem públicas da RAEM”. José Abecasis, advogado de Donna Yau, referiu que, além desta notificação, não foi dada qualquer explicação suplementar para que a sua constituinte tivesse sido impedida de entrar no território.

O responsável da PSP falou ainda sobre as medidas de controlo de multidões que foram aplicadas durante a Semana Dourada, dizendo que, durante esses dias, “o controlo foi bem-sucedido”. Sobre o sistema de videovigilância com reconhecimento facial, Leong Man Cheong indicou apenas que “o sistema será colocado em algumas zonas apropriadas” da cidade.