Assinado acordo de isenção de visto com a Argentina. Seguem-se Barbados, Bahamas e Panamá

Para viajar para a Argentina, os portadores de passaporte de Macau vão ficar isentos de visto de entrada. Realizou-se ontem, na Sede do Governo de Macau, a cerimónia de assinatura do acordo sobre a dispensa mútua de vistos entre a RAEM e a Argentina. Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, e Gustavo Horacio Luiz Fazzari, cônsul-geral da Argentina em Hong Kong, assinaram o documento que vai entrar em vigor daqui a 30 dias.

Aos jornalistas, após a assinatura do acordo, Ao Ieong U, directora dos Serviços de Identificação (DSI), explicou que Macau já tem acordo para isenção de visto ou visto à chegada com 144 países, acrescentando: “Nós vamos dar continuidade [aos trabalhos de obtenção de acordos] e fazer os nossos esforços para conseguir mais isenções de visto ou medidas que facilitem os titulares de passaporte da RAEM”.

“Nós temos estado em negociações com territórios que se situam na América Latina e, nos últimos anos, o Ministério dos Negócios estrangeiros tem representado a RAEM e tem aumentado a eficácia na assinatura de acordos”, disse a governante, explicando que, “antigamente, logo após a transferência, poucos países conheciam Macau, mas com o rápido desenvolvimento nos recentes anos e também com o aumento de rendimento da população e também com o aumento da população que viaja para outros países, nós temos feito mais trabalho neste âmbito, para aumentar a eficácia dos vistos”.

Depois da Argentina, seguem-se países da América Central: Barbados, Bahamas e Panamá. Ao Ieong U adiantou que a RAEM está em negociações com estes países, mas que ainda não há um calendário concreto para a concretização das isenções.

Quanto às isenções de visto, a responsável do DSI explicou que “são procedimentos que levam tempo e dependem de ambos os governos, independentemente da disponibilidade de ambas as partes e as necessidades das duas partes”. Com a isenção de visto com a Argentina, em particular, serão aperfeiçoados os sistemas de entrada e saída entre os territórios, garantiu Ao Ieong U. Sobre as relações entre Macau e Argentina, a responsável disse: “Temos cada vez mais relações e trocas. Durante este tempo, também houve cidadãos que vieram pedir informações sobre quando é que iria entrar em vigor com a Argentina [a isenção] com os passaportes da RAEM, o que representa atenção da população”.

Recorde-se que Argentina e Brasil vão anunciar ainda esta semana em Macau o reconhecimento recíproco de vistos emitidos pelos dois países a turistas chineses e, além disso, vão isentar da necessidade de vistos os cidadãos chineses que tiverem vistos para os Estados Unidos ou para a Europa, noticiou no domingo a agência Lusa.