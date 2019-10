Ao ritmo de Pernambuco, o Festival da Lusofonia invoca a tecelagem portuguesa e a sátira macaense

A música crioula de Cabo Verde e o cinema documental de Moçambique são outros dos destaques na próxima edição do Festival da Lusofonia de Macau. Entre a gastronomia de Timor-Leste e a Dança do Frevo do Brasil, dez comunidades lusófonas apresentam sons e sabores distintos com um dominador comum: a língua portuguesa.

A 22ª edição do Festival da Lusofonia realiza-se de 18 a 20 de Outubro nas Casas-Museu da Taipa com uma variada mostra cultural de cada uma das comunidades lusófonas locais e que inclui gastronomia típica, espectáculos de música, dança e jogos tradicionais. As comunidades lusófonas residentes em Macau vão instalar os respectivos expositores personalizados com um tema específico para depois partilhar música, artesanato, trajes tradicionais, literatura, petiscos e bebidas típicas dos seus países ou regiões.

O PONTO FINAL falou com alguns dos responsáveis das comunidades lusófonas para conhecer um pouco o que está a ser preparado para a próxima edição do festival, e desde logo a escolha da Associação dos macaenses destaca-se pela originalidade do tema. “A Associação dos Macaenses escolheu este ano a temática sobre o metro ligeiro”, começa por dizer Miguel de Senna Fernandes, presidente da Associação dos Macaenses (ADM) ao PONTO FINAL. “É uma alusão àquilo que é um desejo da população e que parece ser o grande marco de Macau, pois é a grande novidade que se espera inaugurar pelo menos para o fim deste ano”, acrescenta o advogado, assumindo depois que chegou a equacionar a construção de uma réplica de carruagem do metro ligeiro para o lugar da tradicional barraca de exposição.

No expositor de Portugal o tema principal deste ano será a tecelagem e o artesanato, mas a tradicional sangria continua a ser um dos produtos em destaque no espaço português. “Este ano vamos ter uma barraca que reconstrói, de certa maneira, uma arte popular portuguesa, que é a da tecelagem”, começa por dizer Amélia António, presidente da Casa de Portugal em Macau ao PONTO FINAL. “Nós temos sempre provas de coisas portuguesas, e a sangria é uma tradição desde que há lusofonia pois são coisas que servimos gratuitamente às pessoas”, refere Amélia António

Do Brasil vai haver uma homenagem à zona de Pernambuco, como explica ao PONTO FINAL Jane Martins, responsável pela organização do espaço brasileiro. “Este ano vamos homenagear Pernambuco, mais baseado na dança do Frevo, que é uma dança típica na zona de Recife. A decoração da nossa banca vai ser ao estilo de uma casa antiga do tempo colonial, e depois vamos ter uma decoração como em Porto de Galinhas, em Pernambuco, com tectos de sombrinhas ao ar livre, sombrinhas que se usam para a dança do Frevo”, começa por explicar a presidente da Casa do Brasil em Macau.

Sobre as restantes actividades em foco na Casa do Brasil, Jane Martins revela que poderá haver “surpresas” para além da tradicional caipirinha e da presença de uma chefe de cozinha de Pernambuco que irá confeccionar pratos típicos.

Outro dos destaques na Casa do Brasil vai para a arte da xilogravura de Pablo Borges e para uma demonstração pública da dança do Frevo no sábado à noite.

Cinema moçambicano ao ar livre e a alma crioula musical

Angola é outros dos países da lusofonia que estará representado no festival. Apesar de não ter uma temática específica para o festival, Alexandre Correia da Silva, presidente da Associação de angolanos de Macau destaca a gastronomia como um ponto sempre forte de atracção de público para a banca angolana.

“Nós não temos nenhum tema especial, fazemos uma apresentação geral de alguns dos empreendimentos que estão a ter lugar no país. Como sabe, nesta fase não há assim tantos empreendimentos quanto isso, o país está em transformação, não há assim nenhum tema especial”, começa por dizer Alexandre Correia da Silva ao PONTO FINAL.

“O cozinheiro chegou há dois dias, é uma senhora. Por questões de visto, ela viajou por Cantão para Macau. Ao nível da cozinha tradicional angolana não vamos longe da tradicional Muamba ou do feijão com óleo de palma. Também fazemos um prato chamado kizaca”, acrescentou Alexandre Correia da Silva, assumindo depois as dificuldades para encontrar a carne seca ou o peixe seco angolano para um calulu com peixe e rama de mandioca.

Já a Associação dos Amigos de Moçambique vai homenagear o cinema moçambicano de forma original com a projecção ao ar livre de vários filmes moçambicanos. “A proposta deste ano vai ser um cinema ao ar livre como nas aldeias em Moçambique em que alguém, com um lençol e um projector, convidava as pessoas da aldeia para assistir a um filme com as pessoas a sentarem-se no chão por debaixo de uma árvore, por debaixo das estrelas”, começa por dizer Helena Brandão, presidente da Associação dos Amigos de Moçambique ao PONTO FINAL, revelando que os filmes tratam-se de dois documentários e um filme de animação de Moçambique.

Na banca de Cabo Verde, a música crioula das ilhas do Atlântico vai estar em destaque, assim como a gastronomia e o tradicional grogue. Em declarações ao PONTO FINAL, Ada Sousa, presidente da Associação Amizade Macau-Cabo Verde, destaca ainda a batucada e as interpretações de músicas de Cesária Évora.

“Vamos ter uma viola para representar a música Cabo Verdiana no sentido de mostrar que a alma crioula é uma alma musical, e depois há a parte gastronómica. Teremos também uma banda de estudantes cabo-verdianos que vão estar na barraca por ocasião do dia da cultura e da diáspora cabo-verdiana, que se celebra no dia 18 de Outubro, e claro, vai haver grogue, vamos ter cachupa e outros petiscos, e batucada em termos de música”, disse Ada Sousa ao PONTO FINAL.

Já Anabela Gonçalves, vice-presidente da Associação de Amizade Macau-Timor destacou ao PONTO FINAL a aposta da gastronomia de Timor-Leste e do artesanato das bonecas de Ataúro no Festival da Lusofonia. “Teremos as bonecas de Ataúro e vamos ter um prato típico na sexta feira, que é um prato à base de milho com leite de coco e depois leva carne, é um prato tradicional que vamos apresentar”, destacou Anabela Gonçalves ao PONTO FINAL.

A primeira edição do Festival da Lusofonia teve lugar em Junho de 1998 e foi integrada na comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.