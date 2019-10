Proibições de entrada em Macau são “completamente ilegais”, defende António Katchi

Na passada quinta-feira, Donna Yau foi impedida de entrar em Macau. A notificação de recusa de entrada diz apenas que havia “fortes referências em como pretendia entrar na RAEM para a prática de actos que, pela sua natureza, podiam pôr em risco a segurança ou ordem públicas”. A falta de fundamentação, diz António Katchi, faz com que a decisão seja ilegal. A defesa da residente de Hong Kong pondera o recurso.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Donna Yau, residente de Hong Kong, representante de Winnie Ho e alegadamente próxima do antigo deputado democrata da RAEHK Albert Ho, foi impedida de entrar em Macau na passada quinta-feira. A notícia foi avançada pela TDM Rádio Macau e confirmada ao PONTO FINAL por José Abecasis, advogado de Donna Yau. O próprio Albert Ho tinha sido impedido de entrar em Macau a 27 de Setembro e, para o jurista António Katchi, estas decisões são “completamente ilegais”. A defesa da residente de Hong Kong ainda vai ponderar um recurso da decisão.

Donna Yau atracou no Terminal Marítimo do Porto Exterior na passada quinta-feira, pelas 13 horas. Depois de as autoridades de Macau terem feito esperar a residente de Hong Kong no terminal durante cerca de três horas, foi-lhe entregue a notificação de recusa de entrada. “Não lhe explicaram o motivo pelo qual ela foi impedida de entrar, só alegaram razões de segurança interna e perigo para a ordem pública. Não lhe explicaram, vinha na notificação”, contou José Abecasis ao PONTO FINAL, referindo-se ao documento de recusa de entrada, notificação que foi partilhada no Facebook da residente de Hong Kong e onde se lê a justificação: “Por existirem fortes referências em como pretendia entrar na RAEM para a prática de actos que, pela sua natureza, podiam pôr em risco a segurança ou ordem públicas da RAEM”.

DECISÕES ILEGAIS DEVIDO A FUNDAMENTAÇÃO EM FALTA

Explicação esta que, para António Katchi, não é suficiente, tornando a decisão de impedir a entrada ilegal. “Eles nunca dão nenhuma informação pormenorizada à imprensa porque dizem sempre que não comentam casos individuais, mas, por aquilo que as vítimas dessas decisões dizem, as justificações que a polícia dá a essas pessoas, na verdade, não são mais pormenorizadas e mais concretas do que dá à imprensa”, começou por dizer o professor de Direito, que lecciona no curso de Administração Pública do Instituto Politécnico de Macau, acrescentando que “isso nem sequer cumpre o direito de fundamentação”. O PONTO FINAL tentou obter mais explicações por parte da PSP, tendo recebido a seguinte resposta: “Esta polícia não tem nada a referir e comentar sobre o caso a que se refere, por se tratar de um caso particular”.

“Aquilo que o Código de Procedimento Administrativo exige é que se esclareçam as razões de facto e de Direito que justificam a decisão, e que essa justificação seja clara, coerente e completa”, considera o constitucionalista, argumentando que “a polícia teria de dizer exactamente o que é que pensava que aquela pessoa vinha fazer a Macau e que consequências exactas é que essa acção teria em relação à segurança interna ou à ordem pública de Macau”. “Dizer que são razões de segurança, isso não é justificar nada”, afirmou António Katchi.

Antes de Donna Yau, também o antigo deputado pró-democracia de Hong Kong foi impedido de entrar sob a mesma justificação. Para Katchi, estas proibições de entrada são “completamente ilegais” devido à falta de fundamentação. “Além de não terem fundamentação, ou seja, a explicitação do motivo, não têm sequer fundamento”, acrescentou, apontando: “As pessoas que têm sido impedidas de entrar não são pessoas conhecidas por qualquer acto violento e muito menos realizado em Macau. Às vezes são deputados, advogados, jornalistas, estudantes, etc. Além de não haver fundamentação, também não há fundamento. Não há um motivo que, nos termos da lei, justifique essa decisão”.

O poder discricionário do Executivo “pode ser perigoso, porque o Governo faz o que quer e depois finge que justifica, mas não justifica nada”, acusou o docente.

DEFESA VAI PONDERAR RECURSO, QUE SERIA INÉDITO

António Katchi lembrou ainda que, até agora, ninguém foi para tribunal tentar impugnar as decisões de proibição de entrada. José Abecasis adiantou que a defesa de Donna Yau vai ponderar o recurso: “Nós temos 30 dias para reagir, podemos fazer o recurso hierárquico necessário”. “Esta é uma medida muito discricionária, depende mais da percepção que as autoridades têm dela do que propriamente de factos que revelem perigo para a ordem pública”, referiu, acrescentando que “é difícil atacar um acto destes”.

“Infelizmente, ninguém foi a tribunal impugnar essas decisões. Claro que agora, tendo em conta a última decisão do Tribunal de Última Instância a propósito da manifestação que se pretendia convocar, nós já nem podemos ter grande confiança no tribunal, mas, se o tribunal decidisse bem, de acordo com a lei, de certeza que teria que anular essa decisão de proibição”, notou Katchi, admitindo desconhecer o motivo para a falta de recursos: “Não sei se é por falta de informação da possibilidade de recurso, pela falta de vontade de perder tempo ou de gastar dinheiro”, referiu.

Na prática, o recurso faria com que a decisão de proibição de entrada pudesse ser revertida, considera António Katchi. O objectivo derradeiro do recurso, explicou José Abecasis, “seria fazer com que ela pudesse voltar a entrar em Macau”. Segundo Katchi, além de reverter a decisão de impedir a entrada – que poderia não ter qualquer implicação prática, uma vez que a pessoa em causa já poderia estar de volta a Hong Kong, por exemplo -, “o tribunal não era obrigado a limitar-se a anular a decisão de proibição porque, na verdade, o contencioso administrativo permite mais do que isso, permite que a pessoa não só peça a anulação de um acto administrativo – neste caso a decisão da PSP de proibir a entrada naquele dia -, mas permite também pedir ao tribunal que determine às autoridades administrativas a prática de determinado acto. Portanto, a pessoa em causa poderia pedir ao tribunal que determinasse ao Governo a autorização de entrada”. Assim, segundo o professor do IPM, o visado poderia intentar junto do tribunal uma acção que determinasse que, no futuro, fosse autorizada a entrada em Macau.

Por outro lado, se a decisão não tivesse um efeito vinculativo para o futuro, “sempre vinha abalar o discurso do Governo de que a decisão foi tomada de acordo com a lei e que estava tudo bem”, indicou o constitucionalista.

É “ENGENHOSO” IMAGINAR DONNA YAU COMO ACTIVISTA

Segundo a Rádio Macau, Donna Yau é directora no universo de empresas de Winnie Ho, que morreu no ano passado, e terá ajudado equipas legais na defesa de activistas de Hong Kong. No Facebook, Donna Yau surge em fotografias ao lado de Albert Ho, antigo presidente do Partido Democrático da região vizinha.

“Ela não é conhecida por ser grande activista política, nem grande nem pequena”, considerou o advogado, acrescentando: “Não lhe conheço qualquer actividade enquanto activista política, é engenhoso imaginar isso”. O advogado não quis, ainda assim, detalhar quais eram os planos de Donna Yau em Macau, disse apenas que vinha tratar de “assuntos pessoais”. Segundo a Rádio Macau, Donna Yau vinha tratar de assuntos ligados às propriedades de Winnie Ho, irmã de Stanley Ho. Segundo José Abecasis, Donna Yau “já vem a Macau há muitos anos, e esta foi a primeira vez que a impediram de entrar”.