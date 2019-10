Cooperação política e diversidade cultural em destaque na 4ª Conferência do IEEM

Ex-ministra do Emprego de António Guterres e o presidente da Universidade de Negócios Estrangeiros de Pequim participam em conferência, em Macau, sobre diversidade cultural e cooperação política. As crises do globalismo e o ataque ao multilateralismo em destaque na 4ª conferência do Instituto para os Estudos Europeus de Macau.

pontofinalmacau@gmail.com

As questões multilaterais para traçar um novo caminho para a modernidade do século XXI vão estar em discussão na próxima conferência do Instituto para os Estudos Europeus de Macau (IEEM) a 2 de Novembro no Grand Lapa Hotel. A dimensão multidisciplinar do conceito de modernidade e os desafios para a criação de uma plataforma de convergência política perante um panorama de diversidade cultural são alguns dos temas em destaque na 4ª conferência promovida pelo IEEM, que irá abordar ainda o ambientalismo multilateral, o combate às alterações climáticas e o comércio internacional.

“Esta edição da conferência terá vários temas, nomeadamente a questão da diversidade cultural, a cooperação política e questões ambientais”, começou por explicar José Sales Marques, em declarações ao PONTO FINAL, sobre os temas em discussão no próximo dia 2 de Novembro.

Enquanto conceito multidisciplinar, o presidente do IEEM aponta que “a modernidade engloba uma série de coisas” e que vai para além da “tecnologia e da ciência”. “Há várias abordagens relativamente à modernidade, não há uma única saída, não há uma única solução, um único paradigma. Essa é que é a questão fundamental por detrás dessa ideia das múltiplas modernidades”, afirmou Sales Marques, defendendo que esse caminho terá de ser traçado através do diálogo.

“A China tem uma forma de abordar a modernidade, mas os países europeus têm outra, os países africanos têm outra, o Brasil tem outra, enfim, há várias vias para a modernidade”, acrescenta ao PONTO FINAL o presidente do IEEM.

Outro dos temas em discussão na conferência do Grand Lapa Hotel será a mudança de estatuto do comércio internacional enquanto motor de interdependência e crescimento das nações no actual panorama de guerras comerciais. “A questão das guerras comerciais são questões que estão muito presentes no mundo actual e no debate que existe, não só no mundo académico, mas entre governos e nações”, considerou José Sales Marques.

Para o economista e presidente do IEEM, hoje em dia há um “grande ataque ao multilateralismo”, e o objectivo desta conferência é encontrar “caminhos para a transformação”, numa era em que o globalismo é ameaçado perante a ascensão de movimentos nacionalistas e populistas ao poder em algumas das maiores potências mundiais.

“Os discursos populistas nos EUA, que também se repercutem e fazem escola noutros sítios, nomeadamente no Reino Unido, têm uma raiz profundamente nacionalista, mas no mau sentido do termo, ou seja, no sentido a que podemos chamar ‘localismo’, uma perspectiva fechadíssima, em que ‘todo o mundo está contra nós’. Esse tipo de discursos não ajuda a nada, nunca ajudou a nada, e o mundo precisa de cooperação, portanto, todos os problemas que nós enfrentamos desde as questões económicas às de saúde, ambientais exigem soluções multilaterais”, considera Sales Marques.

Questionado sobre o interesse da China no desenvolvimento do multilateralismo, numa altura em que tradicionais potências mundiais estão a regredir no conceito de globalismo, Sales Marques afirma que os chineses entendem “perfeitamente” que o futuro não passa pelo isolamento e que isso irá permitir um maior desenvolvimento.

“Portanto, o multilateralismo e as relações internacionais e o desenvolvimento delas é fundamental para o futuro da China. Mesmo ao nível ecológico está em alguma dianteira, em muitos aspectos”, afirmou Sales Marques ao PONTO FINAL.

Para participar no debate sobre convergência política perante um panorama de diversidade cultural, o IEEM convidou Quin Yaquing, presidente da Universidade de Negócios Estrangeiros de Pequim, e Maria João Rodrigues, ex-ministra do Emprego de Portugal, entre outros.

“A participação na conferência é efectivamente multicultural e multidimensional. A Universidade de Negócios Estrangeiros de Pequim é a instituição universitária que predominantemente forma os diplomatas, do ponto de vista académico, que a China tem, e por isso é uma instituição muito importante. Temos, depois, vários outras pessoas para discutir ideias da Europa, dos EUA, do Brasil, E este ano temos a particularidade de fazermos este evento com a Fundação Europeia para Estudos Progressivos, que é presidida pela professora Maria João Rodrigues e que irá participar nas discussões”, afirmou o economista.

“São ideias discutidas aqui que depois são colocadas na circulação de ideias a nível internacional, portanto, acho importante, nesse aspecto, contribuirmos para o debate de ideias a nível internacional”, disse Sales Marques, sobre a edição em livro de todas as conferências organizadas pelo IEEM.