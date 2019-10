Chan Chak Mo defende que Macau tem “poucos recursos humanos” e que isso pode estrangular o crescimento

O deputado eleito pela via indirecta diz que este é um dos desafios que se vai colocar ao Governo eleito — que toma posse no final do ano — quando estamos a dois dias de começar o novo ano de trabalhos da Assembleia Legislativa. O PONTO FINAL falou com seis deputados para perceber quais os temas a que vão dar mais atenção, quais as principais diferenças que esperam encontrar com o novo Executivo e quais são os principais desafios da RAEM até Outubro do próximo ano.

Texto: João Carlos Malta

Fotografia: Eduardo Martins

É já na próxima quarta-feira que a Assembleia Legislativa vai retomar os trabalhos depois da pausa para férias. E este ano ficará desde logo marcado pela entrada em funções do novo Governo, liderado por Ho Iat Seng. Chan Chak Mo, deputado eleito por via indirecta, pelos sectores cultural e desportivo, antevê um grande desafio para Macau que é, ao mesmo tempo, uma barreira para o desenvolvimento do território. Argumenta que a falta de quadros que trabalhem para o Governo na produção de leis está a coarctar a capacidade da RAEM em crescer como tem acontecido até ao momento.

“Temos feito muitas coisas em Macau. Este é um território muito pequeno e é muito difícil encontrar pessoas suficientes, e com capacidade para desempenhar funções dentro do Governo e de auxílio ao Executivo”, começa por dizer ao PONTO FINAL o deputado. Chan esclarece que, com isto, não quer dizer que “os que estão não sejam capazes”. O problema, na sua óptica, é outro. “Os que existem, estão todos com muito trabalho”, garante.

A economia de Macau está a desenvolver-se “tão rapidamente como um todo”, que para poder continuar a crescer com o mesmo ritmo talvez “tenhamos de ir fora para procurar ajuda”. Para que áreas? “Ao nível dos consultores, e mesmo de trabalhadores do sector público”, enumera. “Temos poucos recursos humanos para o que queremos realizar”, declara. O deputado diz ainda que, se Macau quer “fazer muitas coisas” como, por exemplo, alterar leis — e este legislador acredita que “várias precisam de mudar”— então são precisos “muitos advogados”.

Chan Chak Mo deixa o alerta de que o departamento jurídico do Governo “não tem pessoal suficiente para fazer o trabalho”. E explica o porquê: “Todas as leis precisam de muito tempo dedicado, muita discussão, e de muito comprometimento, bem como de comparações com outras jurisdições”.

O mesmo legislador diz que “mudar uma lei importante é um processo muito longo e difícil”. As principais metas do novo Governo, que terá Ho Iat Seng na liderança, na visão deste deputado devem, por um lado, ser a eficiência, e, por outro, concentrar-se em “ter o pessoal suficiente para as necessidades que a região tem pela frente”.

Em relação àquilo que será o seu desempenho no próximo ano, Chan diz que essa é uma questão muito simples de responder. “Quero passar todas as leis que estão na minha comissão. E já é muito trabalho fazê-lo. Mas essa é a minha responsabilidade como presidente da comissão”, explica.

Em cima da mesa — e transitando da anterior sessão legislativa para a actual, a 2ª comissão, a que Chan Chak Mo preside — há cinco leis: o regime legal da qualificação para o exercício de actividade dos profissionais de saúde, o estatuto das escolas particulares do ensino não superior, a lei de actividade dos estabelecimentos hoteleiros, o salário mínimo, e as alterações ao regulamento do imposto complementar de rendimentos.

“Não tenho muito tempo para fazer muitas coisas, porque a Assembleia Legislativa já toma grande parte do meu tempo. Mesmo agora estou a estudar a legislação para poder retomar o trabalho na próxima semana”, anuncia o deputado, que, além das funções na AL, desempenha mais sete cargos, entre os quais o de Presidente da União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau.

Em relação aos assuntos sobre os quais vai centrar a sua atenção no ano legislativo que agora se inicia, o legislador diz que “isso vai depender da situação”, mas repete que “grande parte do meu trabalho é concentrar-me em passar as leis que estão na minha comissão”. “Não me vou comprometer sobre o que eu vou falar, porque depende das circunstâncias e da situação que estiver a ocorrer em Macau. Por isso, não tenho temas escolhidos para já”, revela o deputado, que não fez qualquer intervenção na AL entre 16 de Outubro de 2017 e 15 de Outubro de 2019, ou seja, não realizou nenhuma intervenção no período antes da ordem do dia, nem nenhuma interpelação oral, durante as 103 sessões de plenário que se realizaram neste período de tempo.

Em relação à produção de nova legislação, Chan diz que os deputados estão “à espera do que será a acção do Governo”. “Não penso que nós, deputados, tenhamos capacidade de fazê-lo. Há muitos colegas que o tentam, mas há muitas tecnicalidades”, assegura. E depois, argumenta que na estrutura do sistema em Macau, o Governo é o poder executivo que tem como missão propor novas leis e alterar as existentes.

Em relação ao novo Executivo, que toma posse no final do ano, a 20 de Dezembro, afirma que tem a certeza de que haverá mudanças em relação ao actual, “mas não sei quais serão”. “Terá de haver mais dirigentes no Governo, e novos, na minha opinião. Haverá mudanças”, sublinha.

Prevenir a contaminação de Hong Kong à “consciência dos jovens”

O deputado Leong Sun Iok tem um mestrado em Turismo, e é precisamente nesta área que vai apostar nas suas intervenções durante o ano que se segue. Segundo este eleito por sufrágio directo, todo este sector está a sofrer um impacto negativo. O fenómeno deve-se à retração económica global, algo que é agravado pela situação de instabilidade grave em Hong Kong.

“O turismo local — sobretudo os condutores e os guias turísticos — está a sofrer um impacto negativo”, defende, ao mesmo tempo que espera um novo Executivo empenhado em encontrar formas e ideias para apoiar estes trabalhadores.

Leong olha para o outro lado do Rio das Pérolas com preocupação e incita o poder político local a tomar medidas para evitar uma situação semelhante. A prioridade é prevenir uma contaminação “à consciência dos mais jovens”. “Temos de olhar mais atentamente para a nossa nova geração e perceber como é que eles olham para isto, e como pensam”, começa por analisar. “Depois, teremos de ver como é que podemos fazer melhor na nossa educação local, ter uma conversa aberta com as escolas, e fazer mais acções nesta área. E assim poder trabalhar para a consciência dos mais jovens”, resume.

O jovem deputado, de 43 anos, afiança que “toda a gente em Macau está muito preocupada com o que se passa em Hong Kong”. “Todos esperamos que as coisas se possam resolver tão cedo quanto possível. Isso não acontecerá num curto espaço de tempo, mas nós, e isso inclui o Governo, podemos fazer muita coisa”, argumenta.

O mesmo Leong exorta ainda as autoridades locais a estudarem o que se está a passar na RAEHK, para depois “tomarem acções para prevenir, antes de que as coisas se tornem piores.” “O Governo deve trocar mais opiniões com a comunidade para evitar que futuros problemas cresçam, ou que já estejam instalados na cabeça das pessoas”.

Depois, regressando ao tema de quais são os suas principais preocupações até Outubro do próximo ano, Leung diz que vai estar atrás do Governo para perceber como pretende apoiar a economia local “para que seja mais diversificada”. “Quero ainda perceber quais serão as novas políticas para as pessoas que perderam os seus trabalhos nos últimos meses, em que podemos ver que os lucros da indústria de jogo estão a decrescer um pouco”, assinala.

Em relação ao novo Governo, este deputado diz que “há grandes expectativas”, mas quer um olhar mais cuidadoso para três áreas: o aumento da eficiência da administração pública, a melhoria dos serviços, e melhores políticas de habitação.

Deputado nomeado teme guerra comercial entre EUA e China

No campo dos deputados nomeados, Joey Lao Chi Ngai garante que vai focar-se nas questões macroeconómicas e nas questões sociais. A escolha acaba por ser óbvia por ser também o presidente da Associação Económica de Macau. Lao está preocupado com a “atmosfera internacional” e a situação complexa que resulta da guerra económica entre os EUA e a China, e tem uma certeza: “Isto vai afectar a nossa economia”, acredita.

Ainda em relação a impactos económicos, observa que Macau e Hong Kong são duas economias muito próximas, e por isso é natural que “tudo o que lá se passa tenha influência, especialmente no mercado turístico, o que aliás já se tem visto nos últimos meses”.

O nomeado pelo ainda em funções Chefe do Executivo, Chui Sai On, diz que a comunicação do Governo local de ser melhor, e que o “novo Chefe tem de estar atento”. No entanto, quando se fala de um possível contágio, alerta para que as “sociedades de Hong Kong e de Macau são muito diferentes”. “Não creio que tenhamos os mesmos problemas”, considera.

Lao defende ainda que dificilmente haveria alguém com melhor capacidade do que o novo líder da RAEM, Ho Iat Seng, para dar corpo a este desafio. “Já foi presidente da AL, ouviu muita gente e conhece muito bem a sociedade de Macau”, explica. Para este deputado, um dos critérios base para Ho escolher os seus colaboradores é a capacidade que cada um deles terá para “ouvir a comunidade”, “comunicar com ela”, e “criar compromissos”.

O homem que conta com uma licenciatura em Relações Internacionais numa universidade australiana diz ainda que, com o “novo Governo, haverá diferenças, mais que não seja de personalidade, e na forma de gerir os assuntos”. “A liderança será diferente, claro”, reitera.

Si Ka Lon também teme economia e Hong Kong

Os ferozes conflitos comerciais globais, vão abalar “uma microeconomia com despesas relativamente grandes de subsídios às pessoas” como é a de Macau. Esta é a opinião de Si Ka Lon sobre os grandes desafios para o ano legislativo que se avizinha. O deputado retoma a opinião de Leong Sun Iok para dizer que a situação em Hong Kong tem “um impacto relativamente grande na indústria de guias turísticos de Macau”. “Muitos deles estão subempregados”, identifica. O deputado eleito por sufrágio directo diz ainda que Hong Kong “também nos permite reflectir sobre a importância da estabilidade”.

Na nova sessão legislativa, Si Ka Lon anuncia que dará voz às pessoas e supervisionará a acção do Governo, de forma a que este “atenda às necessidades urgentes” da população, e vai ainda incentivar a que o Executivo consiga ir para o terreno resolver os problemas das pessoas. “Incentivaremos o Governo a fazer um trabalho superior para melhorar a subsistência das pessoas, concentrando-se nas necessidades de habitação dos jovens, melhorando a qualidade dos cuidados médicos, e aprofundando a reforma da administração pública. Por fim, quero que seja acelerada a diversificação adequada da economia”, anuncia.

Em relação àquele que será o tema com que preencherá a sua primeira intervenção no plenário, Si Ka Lon diz que prestará atenção ao cumprimento dos compromissos políticos e ao desenvolvimento da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau. Sobre o próximo Governo, o deputado que pertence ao grupo de Fujian cita Ho Iat Seng, que disse ir “fazer esforços conjuntos para a mudança e a inovação”, para dizer que acredita que haverá um Governo com outra constituição. Si Ka Lon espera diferenças sobretudo “na reforma administrativa, na diversificação económica e no cultivo de talentos”.

Administração “de descontentes” Pública

Já a deputada Agnes Lam, olha para a realidade de Macau e escolhe a Administração Pública como a sua área de intervenção primordial. Diz que a máquina da Função Pública parou no tempo. “Tem de haver uma grande mudança, porque já estive a analisar, e, se em 1997, antes da passagem de soberania, só tínhamos 17% de licenciados no sistema da Função Pública, agora passámos a ter 70%. Mas continuamos a ter o mesmo estatuto e as mesmas regras para estes trabalhadores”, identifica a deputada, que fala ainda da necessidade de aumentar a qualidade de gestão de pessoal.

Por esta razão, a deputada declara que “as pessoas não estão contentes”, e “não têm progressão”. Ainda nesta âmbito, a desburocratização dos serviços é algo que Agnes Lam entende ser fulcral. A mesma legisladora concorda com Leong Sun Iok quanto à necessidade de aprender com o que está a acontecer em Hong Kong, para evitar “a polarização da sociedade”. Para isso, é necessário ajudar “os pobres a serem capazes de subsistir”.

Sem surpresa, o presidente da Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau, José Pereira Coutinho, enumera os quatro temas primordiais para a sua intervenção. Nenhum deles é novo na agenda do deputado: habitação, saúde pública, educação e responsabilização dos titulares de funções públicas. “Estes são os assuntos mais importantes dos últimos 20 anos e que continuam por resolver”, explica.

No campo da habitação, Coutinho olha com especial atenção para o lobby que defende, o dos funcionários públicos. Diz ser “uma vergonha” que muitos trabalhadores tenham de viver em Zhuhai, ou em salas de familiares. No total, diz que há estudos que apontam para 40 mil funcionários a viver em situação precária. O mesmo avança que há 150 casas devolutas, propriedade da RAEM, que poderiam servir este propósito: “O de finalmente serem dadas casas aos funcionários públicos”.

Por fim, o mesmo deputado diz que se sente na sociedade, por todas as auscultações que vai fazendo na rua e em conversas, uma grande expectativa em relação ao futuro de Macau. O novo protagonista, Ho Iat Seng, é o responsável. “Pensamos que será uma lufada de ar fresco, na competência e na mudança”, antevê.

E as alterações devem começar, na opinião de Pereira Coutinho, pelo Conselho Executivo em que “95% dos membros devem ser substituídos, devem aparecer novas caras”.

Isto porque, este deputado não acredita que as coisas em Macau mudem apenas com uma alteração do discurso. É necessário mais. “É a competência e o mérito dos principais agentes que estão nos cargos públicos que poderá transformar as coisas”, diz. “Há vários secretários que, ao longo dos anos, não estiveram à altura dos cargos, e isso teve consequências trágicas”, remata.