À luz de Hong Kong, Sulu Sou reitera pedido para que haja maior fiscalização das polícias

O deputado voltou a pedir que a Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau (CFD) venha a ter poderes de investigação e poderes de decisão no que toca a punições. Sulu Sou recorda a Wong Sio Chak a promessa que fez, de que iria dotar a CFD de mais poderes, e questiona ainda a regulação de armas de controlo de multidões por parte da polícia de Macau.

André Vinagre

Apesar de o secretário para a Segurança ter prometido que iria dotar a Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau (CFD) de competências para investigação e punição de agentes, Sulu Sou nota que ainda não houve avanços de Wong Sio Chak nesse sentido. Numa interpelação escrita, o deputado questiona a demora na reforma da CFD. Além disso, Sulu Sou aponta que a lei de Macau não regula o uso de armas de controlo de multidões, como bastões, gás-pimenta, gás lacrimogéneo ou balas de borracha.

Sulu Sou recorre aos protestos em Hong Kong para dizer que, “se o organismo usado para fiscalizar as forças policiais não tem autoridade e independência, isso tem potencial para gerar consequências políticas enormes e pode levar à perda de confiança por parte do público”. Em Macau, o CFD “está limitado a dar conselhos depois de ser feito um relatório de queixa”, não tendo “poderes para participar directamente na investigação dos factos”, nem “poder para decidir as acções disciplinares a tomar”. Já numa interpelação remetida ao Executivo a 26 de Novembro do ano passado, Sulu Sou instou a que fossem alargadas as competências da CFD.

No final de Abril deste ano, após um caso em que um agente da Polícia Judiciária que estava de serviço provocou um acidente devido ao excesso de álcool, Wong Sio Chak assumiu que tinha intenção de aumentar a fiscalização aos agentes e dotar a CFD de mais poderes. “Isso ainda não foi feito”, aponta Sulu Sou, notando que “já só faltam dois meses para a mudança de Governo”. E pergunta: “Qual é o progresso das alterações? Poderá o seu conteúdo satisfazer a intenção original de reformar a CFD?”.

“Porque é que esta revisão foi adiada? Será anunciada até ao final do mandato deste Governo?”, questiona Sulu Sou, que pergunta ainda se “será considerado, no futuro, permitir que os membros da CFD participem nas investigações e até que sirvam de experiência à reforma?”.

Além disso, “a controvérsia em relação ao uso da força policial em Hong Kong nos recentes meses também provocou discussão na nossa comunidade”, diz o democrata, explicando que “fez com que o público ficasse a saber que a lei de Macau não regula a restrição do uso de armas de controlo de multidões”. Segundo o deputado, a lei apenas regula o uso da força e os avisos antes ou após as intervenções, “mas não especifica as circunstâncias em que são usadas armas não-letais, como bastões, gás-pimenta, gás lacrimogéneo, balas de borracha, ‘bag bombs’, ‘sponge bombs’, canhões de água, etc.”. “Também não é indicado quando é que a polícia de choque pode ser activada”, refere.

Sulu Sou termina questionando: “O Governo tem alguma instrução sobre o uso destas armas? Se sim, quais são os detalhes?”. O deputado pergunta ainda se a CFD já recolheu alguma opinião ou sugestão relativamente ao uso destas armas.