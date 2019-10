Treze anos de cadeia para o homem que desfigurou e cegou a mulher 

O Tribunal condenou ainda o arguido Wong Chi Kit ao pagamento de 12,8 milhões de patacas, um valor ainda assim aquém do que era pedido por Lao Mong Ieng. A juíza definiu a actuação do agressor como “cruel”, “assustadora” e que “destruiu a vida da vítima” e do filho do casal, de sete anos. O pai da agredida esteve presente na leitura da sentença, emocionou-se, e estava satisfeito com a pena aplicada.

Pela “conduta cruel” que provocou “grande sofrimento”, e pela consequência das agressões “que a vítima terá de enfrentar o resto da vida”, a juíza do Tribunal Judicial de Base de Macau, Leong Fong Meng, condenou ontem o arguido Wong Chi Kit a 13 anos de prisão, pelo crime de ofensa qualificada à integridade física, por considerar que ficaram provados todos os factos que estavam presentes na acusação. O Tribunal condenou ainda o homem ao pagamento de 12,8 milhões de patacas, no processo cível que decorreu em paralelo com o processo criminal, um valor que fica abaixo dos 19 milhões pedidos pela advogada de Lao Mong Ieng.

Há 15 meses, esta mulher de 32 anos viu a vida mudar para sempre. No decorrer de uma noite de terror, após ter sido atingida com óleo a ferver na cara, peito, e tórax, que lhe queimou entre 40% a 50% do corpo, e já a agonizar de dores, ainda levou com líquido para desentupir canos. Além de ter ficado cega, ficou completamente desfigurada.

Apesar do valor da indemnização – alto para aquilo que são os padrões em Macau neste tipo de casos – a juíza fez questão de dizer que este dinheiro “não compensa o sofrimento da vítima”, ela que terá de carregar no corpo para sempre as consequências do ataque de Wong. A juíza repreendeu o arguido por durante o julgamento nunca ter mostrado arrependimento pelos seus actos, nem ter procurado compensar a vítima de qualquer forma.

“Não pediu desculpa, e não mostrou intenção de o fazer, pelo menos que o Tribunal tenha tido conhecimento, mesmo tendo provocado um dano elevado”, referiu. Antes, Leong Fong Meng já tinha também censurado o facto de o arguido não ter admitido os seus actos, que a magistrada considerou constituirem “uma conduta muito grave”. No entanto, o Tribunal, através das declarações da vítima, dos relatórios médicos e das testemunhas ouvidas no processo, conseguiu comprovar todo o guião da acusação.

Durante o julgamento, Wong disse que o óleo ou azeite não estava a ferver e que aquilo que aconteceu foi durante um período em que estava fora de si. Após aplicar a sentença de 13 anos, a juíza disse esperar que o arguido tenha agora tempo “para pensar bem” sobre os actos que praticou. “Não sei o que se passa dentro da sua cabeça”, reconheceu.

No final, e em relação ao pagamento da indemnização à vítima, afirmou enfaticamente que espera que o condenado “ganhe dinheiro de forma legal para pagar à vítima”. E quis deixar também umas palavras para Lao Mong Ieng, pedindo-lhe “coragem, porque vai ter de lidar com estes problemas todos os dias”. Wong Chi Kit tem agora legalmente 20 dias para recorrer da pena, caso asssim o entenda.

Pai emocionado, advogada satisfeita

No final da audiência, o pai de Lao, que esteve até à última da hora a decidir se iria ao Tribunal ouvir a sentença, fez questão de manifestar o seu contentamento pela decisão da juíza. Antes não tinha conseguido conter as lágrimas de emoção, algo que aconteceu logo após a leitura a sentença.

“Foi um longo caminho depois de tudo o que aconteceu. Já passou um ano e três meses. Apesar da indemnização, a verdade é que ela ficou inválida, ficou cega”, lamenta o progenitor, Lui Ke, que lamentou ainda o facto de a filha estar privada de ver o filho de sete anos desde que o incidente ocorreu. “Depois do que aconteceu, ela ficou com sequelas físicas e mentais, e espero que possa haver um tratamento para isto”, acrescentou Lui.

Lao terá agora de enfrentar pelo menos três cirurgias para recuperar parte da visão, sendo que já lhe foi dito pela equipa de médicos em Bristol que isso só será possível em um dos olhos. Terá ainda de fazer tratamentos prolongados à pele nas zonas gravemente queimadas. Depois de ter passsado um mês no Reino Unido, entre Agosto e Setembro, voltará em Dezembro para a Europa para a primeira intervenção.

A advogada da vítima disse que a pena aplicada superou os melhores prognósticos. “Não estava dentro da minha expectativa. Desta vez, o tribunal e a sociedade de Macau fizeram muito bem. Foi feita justiça”, defende. Nem mesmo o valor da indemnização, que ficou abaixo do que tinha pedido, para compensar os prejuízos materiais e não materiais, a jurista não considera que seja pouco. “É muito elevado, estava fora do que esperava. Não vamos pensar agora na capacidade que o arguido terá de pagar do arguido. Mas fez-se justiça”, considera.

A advogada diz que a sentença foi uma lição para o arguido, para a sociedade, e “para quem está ou estava a pensar fazer qualquer acto violência doméstica”.

O filho nada sabe

A deputada Agnes Lam, que tem acompanhado o caso de Lao Mong Ieng desde o início, também esteve presente no desfecho do caso. Mostrou-se satisfeita com a pena aplicada, mas reticente quanto à capacidade do condenado em pagar os 12,8 milhões de patacas de indemnização.

Na lei da RAEM, as pessoas que ficam gravemente feridas num crime como este, estão protegidas, e o “Governo deve pagar”, defende Lam. No entanto, disse que há que aguardar para perceber o que vai fazer a defesa do arguido. “Do que conheço, ele não tem possibilidades, mas não sei se a família dele terá”, teoriza.

Uma outra vítima de todo este processo é o filho do casal, que Agnes Lam diz estar a ser preparado psiciologicamente para saber o que aconteceu com a mãe. “A situação é muito complicada, porque ele não sabe o que sucedeu até agora”, revela. “Vai demorar algum tempo para o conseguir fazer”, defende a deputada, ao mesmo tempo que considera que os especialistas do Instituto de Acção Social (IAS) “entendem a situação muito bem”. “Têm especialistas a tratar do assunto”, argumenta.

Em relação ao menor, num futuro caso de guarda parental, será equacionado se Lao terá condições físicas, psicológicas e financeiras para educar o filho. Para já, e depois deste julgamento terminar, a vítima quer, tão breve quanto possível, entrar com um pedido de divórcio do agressor, e de guarda da criança.