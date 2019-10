Sinalização electrónica e segurança reforçada no Circuito da Guia

Depois de a organização do Grande Prémio ter anunciado, há um mês, que o circuito da Guia iria sofrer alterações para que as condições de segurança fossem reforçadas, foram ontem detalhadas as mudanças na pista. Este ano será introduzida sinalização electrónica e as barreiras de segurança nas curvas serão melhoradas.

Ontem, num encontro com a comunicação social, a organização do 66.º Grande Prémio de Macau detalhou as mudanças que o Circuito da Guia vai sofrer para esta edição do evento. Nas curvas, as barreiras anti-choque serão reforçadas e, na curva do Lisboa, onde a piloto Sophia Flörsch sofreu o ano passado um aparatoso acidente, a zona de escapatória foi alargada.

Chong Coc Veng, presidente da Associação Geral Automóvel de Macau-China e coordenador da subcomissão desportiva da organização do Grande Prémio, começou por dizer que, para a edição deste ano, já foram recrutados 800 colaboradores e 600 elementos tiveram formação. Além disso, o responsável adiantou que a equipa de intervenção rápida que está a ser preparada para o 66.º Grande Prémio foi fazer formação de outras equipas de intervenção rápida da região.

No que toca às medidas de segurança, a organização detalhou que na primeira curva depois da partida serão colocadas novas barreiras anti-choque, que se chamam “safer-barrier”. Também na segunda curva, a do Mandarim, serão colocadas estas “safer-barriers”. Na curva do Lisboa, onde a piloto alemã Sophia Flörsch sofreu um grave acidente na edição do ano passado do Grande Prémio, foi alterada a zona de escapatória, tendo sido alargada para a largura da pista, para que, como explicou a organização, os carros não tenham de fazer nenhum desvio para que possam entrar na zona. Já na curva de São Francisco, as barreiras serão prolongadas, tal como vai acontecer na curva do posto 15. Na última curva do circuito haverá mais 15 metros de protecção nas barreiras.

Foi ainda anunciada a introdução, pela primeira vez, de sinalização electrónica, que vai substituir a sinalização física, com bandeiras, em 10 pontos do percurso. As bandeiras vão manter-se no resto do circuito. Estas alterações têm a ver com o facto de a FIA ter actualizado o circuito de grau III, no ano passado, para grau II, explicou Chong Coc Veng.

Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto (ID), que também estava no convívio com a imprensa, referiu que a repavimentação da grande maioria do percurso já foi concluída e que a parte restante será concluída a tempo do Grande Prémio, que decorre entre 14 e 17 de Novembro deste ano. A organização está agora à espera que a Federação Internacional do Automóvel (FIA) faça, em Macau, a vistoria à pista, mas os responsáveis não adiantaram uma data para que isso aconteça.

Recorde-se que o 66.º Grande Prémio de Macau tem um orçamento de 270 milhões de patacas, para um programa com seis corridas: o Grande Prémio de Macau de F3, a Taça GT, a Corrida da Guia, o 53.º Grande Prémio de Motos, a Taça de Carros de Turismo e a Taça GT-Corrida da Grande Baía. Na conferência, a organização adiantou ainda que já foi feita uma pré-selecção de 28 a 30 pilotos para correrem no Grande Prémio de Motos.