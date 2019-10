Romance histórico e obra de “engenho linguístico” vencem Nobel da Literatura em dose dupla

“Os Livros de Jacob”, de Olga Tokarczuk, e a obra de Peter Handke, carregada de “engenho linguístico”, foram os vencedores do Prémio Nobel da Literatura de 2018 e 2019. A escritora polaca é a 15ª mulher a vencer o Prémio num total de 116 escritores laureados desde 1901.

A escritora polaca Olga Tokarczuk e o austríaco Peter Handke foram distinguidos na quinta-feira em Estocolmo com o Prémio Nobel da Literatura de 2018 e 2019, respectivamente. Os prémios Nobel da Literatura de 2018 e 2019 foram anunciados na mesma cerimónia pela Academia Sueca, depois do interregno de um ano devido a um escândalo de abuso sexual e crimes financeiros que abalou a instituição.

Segundo o secretário da Academia Sueca, Anders Olsson, a lista de finalistas do Nobel da Literatura de 2018 e 2019 era composta por oito nomes, com os laureados a receberem, cada um, um prémio monetário de 830 mil euros, uma medalha de ouro e um diploma, que serão entregues numa cerimónia em Estocolmo, a 10 de Dezembro.

Com um ano de atraso, a Academia Sueca atribuiu o Nobel da Literatura de 2018 a Olga Tokarczuk, de 57 anos, “por uma imaginação narrativa que, com paixão enciclopédica, representa o cruzamento de fronteiras como uma forma de vida”. A escritora, para a Academia Sueca, “nunca vê a realidade como algo estável ou permanente” e “constrói os seus romances numa tensão entre opostos culturais; natureza ‘versus’ cultura, razão ‘versus’ loucura, masculino ‘versus’ feminino, casa ‘versus’ alienação”.

A “grande obra” da laureada até ao momento é, para a academia, o “impressionante romance histórico ‘Os Livros de Jacob’”, publicado em 2014 e sem edição em português. Para o júri da academia, Olga Tokarczuk mostra neste trabalho “a suprema capacidade do romance de representar um caso quase além da compreensão humana”. Com apenas um livro publicado em Portugal, “Viagens” é a única obra disponível no mercado português da 15.ª mulher distinguida com o Nobel da Literatura, em 116 premiados.

Licenciada em Psicologia pela Universidade de Varsóvia, Olga Tokarczuk trabalhou durante anos como terapeuta antes de começar a dedicar-se à literatura e de publicar o seu primeiro livro, em 1989, intitulado “Cidades em espelhos, Kłodzko: Arredores”. Com mais de uma dezena de livros publicados nas últimas três décadas, a escritora polaca de 57 anos enveredou ainda pelo cinema, como co-argumentista do filme “Pokot”, da compatriota Agnieszka Holland, aclamado pela crítica e seleccionado como representante da Polónia ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2018.

Nobel da Literatura de 2019 foi para um explorador da periferia e da especificidade da experiência humana

Já o Prémio Nobel da Literatura de 2019 foi atribuído ao conceituado romancista, dramaturgo, poeta e realizador austríaco Peter Handke, de 76 anos, “por um trabalho influente que, com engenho linguístico, explorou a periferia e a especificidade da experiência humana”. Para a academia, a “arte peculiar” de Peter Handke é “a extraordinária atenção às paisagens e a presença material do mundo, que fez do cinema e da pintura duas das suas maiores fontes de inspiração”.

Nascido em 1942 em Griffen, na Áustria, Peter Handke é apresentado pela Academia Sueca como “um dos mais influentes escritores da Europa depois da Segunda Guerra Mundial”, não isento de polémica, por ter tido uma postura pró-Sérvia na guerra dos Balcãs, nos anos de 1990. Handke cresceu com a mãe, de minoria eslovena, e com o padrasto, tendo conhecido o pai biológico – um militar alemão – só na idade adulta. Estudou Direito, mas abandonou o curso quando publicou o primeiro romance, “Die Hornissen” (“As vespas”), aos 22 anos, em 1966, ao qual se seguiu a peça “Offending the audience” (“Insulto ao público”, 1969). Com ambos, “marcou uma posição no panorama literário”, escreve a Academia Sueca.

Desde a década de 1990 que Peter Handke vive em Chaville, perto de Paris, onde escreve prosa, poesia, ensaio, teatro, argumentos para cinema, tendo uma obra marcada por um “forte desejo de descobrir e dar vida a essas descobertas através de novas expressões literárias”, lê-se na biografia divulgada pela Academia Sueca.

Em 1995, meses depois do massacre de Srebrenica, Peter Handke publicou um livro controverso que regista a viagem à região, intitulado “Viagem de Inverno aos rios Danúbio, Save, Morava e Drina”, e em 2006 esteve presente no funeral do ex-presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, acusado de genocídio.

O autor, actualmente com 76 anos, tem mais de uma dezena de obras publicadas em Portugal, entre as quais se destacam “A Angústia do Guarda-Redes Antes do Penalty”, “A Mulher Canhota” e “Poema à Duração”. O Teatro da Cornucópia (“Jogo das Perguntas”, 1994) e o Grupo 4, que deu origem ao actual Teatro Aberto (“Insulto ao público”, 1974) estão entre as companhias que levaram Peter Handke aos palcos portugueses.

Para além da literatura e do teatro, Peter Handke tem ainda uma forte ligação ao cinema, como realizador de quatro filmes e como argumentista, em colaboração, por exemplo, com Wim Wenders. É dele a história de “Movimento em falso” (1975), “As Asas do Desejo” (1987) e “Os Belos Dias de Aranjuez” (2016), transportados para película pelo cineasta alemão.

