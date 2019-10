Mais segurança na UMAC? Alunos divididos: há quem não tenha reparado, mas há quem garanta que sim

Alunos da Universidade de Macau (UMAC) partilharam na internet, na passada semana, desabafos sobre um aumento na segurança dentro do campus, após ter sido lançado um apelo nas redes sociais para que os alunos se vestissem em solidariedade para com os protestos de Hong Kong. No terreno, os estudantes dividem-se. Se há quem garanta que o número de seguranças aumentou nos últimos dias, também há quem não tenha reparado em nada.

No campus da Universidade de Macau (UMAC), os jovens que se mostram favoráveis aos protestos pró-democracia que acontecem em Hong Kong dizem que houve um aumento da segurança privada na instituição; já os restantes referem que não repararam em nada. Em causa, estão fotografias que circularam na internet que mostravam um alegado aumento do número de seguranças dentro do campus, depois de ter surgido nas redes sociais um apelo a que os alunos da instituição se vestissem de negro como forma de apoio aos protestos pró-democracia de Hong Kong. Ao PONTO FINAL, dois dos alunos que confirmaram a presença de mais seguranças privados no recinto, assumiram terem vestido de negro na passada terça-feira, em solidariedade para com os manifestantes da região vizinha.

“Sim, notei um aumento no número de seguranças”, diz, taxativo, Oscar, de 18 anos, que se faz acompanhar de Ken, de 19. O par de estudantes de Gestão de Empresas mostra ao PONTO FINAL o sítio, dentro do campus, onde dizem ter notado um aumento no número de seguranças privados. No local, junto ao pavilhão E7, não se vê nenhum segurança e há pelo menos duas câmaras de videovigilância. “Nesta parte do campus conseguimos ver que houve um aumento do número de seguranças”, refere Ken.

Circulou na internet, na passada semana, um apelo anónimo que pedia aos alunos da UMAC que na passada terça-feira fossem vestidos de negro em solidariedade para com os protestos em Hong Kong. À pergunta se participaram na iniciativa, Ken dá uma gargalhada e aponta para Oscar, que está integralmente vestido de negro. Está de negro propositadamente? “Não, não é por nenhum motivo em especial, é só a minha roupa, eu costumo vestir-me de negro”.

Questionados sobre a sua posição relativamente ao movimento democrático na região vizinha, Oscar sussurra: “Os jovens têm razão”. Já Ken diz não ter opinião sobre o assunto. Apesar de ter preferido não dizer se foi de preto para a universidade na passada terça-feira, Oscar é directo na resposta sobre se, numa futura iniciativa pró-Hong Kong, participaria: “Sim, participaria”.

SEGURANÇA? “NÃO TOMEI ATENÇÃO”; “NÃO REPAREI EM NADA”

No mesmo local, Apple segue apressada para a aula. Tem 18 anos, é aluna do curso de Psicologia e, apesar de admitir que houve um aumento no número de seguranças no campus, esquiva-se às perguntas do PONTO FINAL. Soube da iniciativa que pedia que os alunos vestissem de negro? “Não sei, não reparei em nada”. “Ouvi falar da iniciativa por outras pessoas, mas não sei mais nada”, acrescenta. Participou? “Não”. Conhece alguém que tenha participado? “Não”. Na despedida, afirma: “Os meus amigos são todos pró-Pequim”. E a Apple? “Eu também”, exclama.

Um jovem, que não quis sequer dar um nome falso, segue o exemplo de Apple. “Não sei, não tomei atenção a isso”, responde, à pergunta sobre o suposto aumento da segurança. E sobre o apelo para que os alunos vestissem de negro em apoio aos jovens da região vizinha: “É a primeira vez que ouço falar disso. Não ouvi nada e acho que os meus amigos também não souberam de nada”.

TAMBÉM HÁ SOLIDARIEDADE NA UMAC

Felix e Joe, ambos com 20 anos e estudantes de Engenharia Eléctrica, conferenciam em cantonês durante uns segundos antes de responderem à pergunta sobre se notaram um aumento da segurança no campus. Por fim, Felix murmura um “sim, mais segurança”. Os dois confessam que responderam afirmativamente ao apelo e, na passada terça-feira, vestiram-se de preto para ir à universidade em solidariedade com os manifestantes de Hong Kong. Ainda sobre o aumento de seguranças, Felix explica que se tratava de segurança privada do campus e não da Polícia Judiciária.

Para Joe, esse aumento da segurança teve precisamente a ver com o apelo que foi feito, “por terem pedido para os alunos virem de negro”. Ambos garantem que não conhecem quem está por trás da iniciativa e que só souberam do evento através das redes sociais. Felix diz ainda que nesse dia havia mais t-shirts pretas do que o habitual.

No campus da UMAC, muitos são os estudantes que se recusam a falar, justificando-se ora com o mau domínio do inglês ora com o facto de estarem atrasados para as aulas. Alex e Tom aceitam responder, desde que possam continuar a caminhar em passo apressado em direcção à aula que vão ter. Têm 21 anos e estudam Informática. Também eles dizem não ter reparado em qualquer aumento no número de seguranças. “Ah, eu não reparei, só ouvi falar na internet”, refere Alex. Tom, por sua vez, responde em cantonês. “Ele também diz que não”, traduz Alex.

Mas, na terça-feira, repararam em mais t-shirts negras do que o normal? “Não, só soube disso pela internet”, repete o estudante. Instados a comentar os protestos de Hong Kong, que duram há quatro meses, Alex fica 30 segundos a pensar numa resposta e, por fim, diz: “Os dois lados têm alguma razão, compreendo os dois lados”. Tom leva mais 15 segundos a pensar para, no fim, não dar resposta. Os jovens aceleraram o passo e seguiram em direcção à aula.

O PONTO FINAL tentou contactar a UMAC para perceber se houve um aumento da segurança no campus, mas não obteve qualquer resposta até ao fecho desta edição. Depois do apelo para que se usasse negro em solidariedade para com os manifestantes de Hong Kong, surgiram na internet, numa página de Facebook intitulada Dust, fotografias que os internautas asseguravam ser de agentes da PJ. Na quarta-feira, fonte da Polícia Judiciária garantiu ao PONTO FINAL que a PJ não esteve no campus da UMAC durante esta semana e que os agentes fotografados pelos alunos eram elementos da segurança privada da instituição.

Há um mês, o PONTO FINAL também esteve na UMAC para perceber qual era o sentimento dos estudantes perante o movimento pró-democracia de Hong Kong. Na altura, a maioria dos estudantes condenou a violência dos protestos e colocou de lado a hipótese de poderem vir a acontecer manifestações semelhantes em Macau.