Festival Internacional de Música regressa com um Pulitzer e um Grammy no mesmo palco

O piano irreverente do norte-americano Billy Childs e a música de câmara do Quinteto Dorian Wind dão o mote para o arranque do programa deste fim-de-semana da 33ª edição do Festival Internacional de Música de Macau, em que a pop dos portugueses Quatro e Meia contrasta com a erudição polifónica da Orquestra Chinesa de Macau.

A segunda semana da 33ª edição do Festival Internacional de Música de Macau (FIMM) arranca esta sexta-feira com o jazz do Quarteto de Billy Childs, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), e a interpretação de várias obras de música clássica e contemporânea do Quinteto Dorian Wind, no Teatro Dom Pedro V. No sábado, o pianista norte-americano junta-se ao conjunto de música de câmara para interpretar a estreia mundial de “Ecosystems”, enquanto que os portugueses Quatro e Meia apresentam o seu álbum de estreia, “Pontos nos Is”, no Pequeno Auditório do CCM. O programa da segunda semana do FIMM encerra no domingo com a actuação da Orquestra Chinesa de Macau, no Grande Auditório do CCM, com o conceituado pianista chinês Sun Yingdi.

Depois da interpretação de “A Flauta Mágica”, da Komische Oper Berlim, e das canções escandinavas do Trio Mediaeval, na semana passada, o FIMM prossegue este fim-de-semana com um programa que começa hoje com o pianista e compositor norte-americano Billy Childs, acompanhado pelo saxofonista Shai Golan, o baixista Dave Robaire e o baterista Christian Euman.

Num concerto agendado para as 20 horas no Grande Auditório do CCM, Billy Childs irá apresentar material do seu último disco “Rebirth” que lhe valeu um Grammy de Melhor álbum Instrumental de jazz de 2018. Com um leque de influências que vão desde Herbie Hancock a Chick Corea, o pianista californiano de 62 anos construiu uma sólida carreira no final da década de setenta a tocar com o trombonista J. J. Johnson e o trompetista Freddie Hubbard. Antes de conseguir um contrato com a sua editora, no final da década de oitenta, Childs gravou e tocou com outros influentes músicos de jazz, como Joe Henderson e Wynton Marsalis, explorando e incorporando na sua técnica outras linguagens musicais com composições de Maurice Ravel e Igor Stravinsky.

À mesma hora de sexta-feira, no Teatro Dom Pedro V, actua o Quinteto Dorian Wind, com interpretações de música de várias épocas, desde transcrições e arranjos de obras-primas dos períodos renascentistas e barroco até ao século XX a obras contemporâneas de compositores americanos e franceses.

Reconhecido pelas suas apresentações polidas e intensas, o Quinteto Dorian Wind é conhecido mundialmente como um dos mais proeminentes e activos conjuntos de música de câmara. Desde a sua criação, em 1961, o quinteto já colabou com artistas como Phyllis Bryn-Julson, Lukas Fosse e Lorin Hollander. Para além de comissionar mais obras novas do que qualquer género na história, o Quinteto Dorian Wind é ainda responsável por quase 40 encomendas a grandes compositores, tendo no seu currículo um total de 98 novas composições. A sua encomenda do Quinteto de Sopros nº 4, de George Perle, ganhou o Prémio Pulitzer de Música em 1986, fazendo história por ser o primeiro Pulitzer atribuído a um quinteto de sopros.

No sábado, o Quinteto Dorian Quintet irá dividir o palco com Billy Childs, no Teatro Dom Pedro V, pelas 20 horas, para interpretar a estreia mundial de “Ecosystems” e o regresso de “A Day in the Forest of Dreams”, estreada em 1997. Nesse dia, no Pequeno Auditório do CCM irá actuar a banda portuguesa Os Quatro e Meia, pelas 20 horas, para um concerto de apresentação do disco de estreia intitulado “Pontos nos Is”.

A encerrar o programa da segunda semana do FIMM, a Orquestra Chinesa de Macau irá actuar no domingo, pelas 20 horas, no Grande Auditório do CCM, num concerto intitulado “Encontro Musical entre o Oriente e o Ocidente”, que se antevê como uma “mistura de música do oriente com o ocidente”.

Com Liu Sha, director musical e maestro principal da Orquestra Chinesa de Macau, e o pianista chinês Sun Yingdi, a juntar forças para interpretar “Rhapsody in Blue”, de George Gershwin, a conhecida obra onde o jazz encontra a música clássica, para além de Dong Xiaolin, virtuoso intérprete de pipa, que irá partilhar a lendária história de amor no Concerto para Pipa “Canção para o Céu e a Terra”.

O aclamado tenor Xue Haoyin vai também interpretar “Nessun Dorma”, a mais conhecida ária da ópera italiana Turandot, e a música chinesa “Busca”. Para além destas peças, a Orquestra Chinesa de Macau encomendou a Wang Chenwei a composição de “Postal Ilustrado de Macau”, que terá a sua estreia Mundial neste Festival.