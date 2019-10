Três filmes de Volker Schlöndorff em destaque na 4ª edição do Kino

Entre 19 de Outubro e 13 de Novembro, o Festival de Cinema Alemão regressa à Cinemateca Paixão com uma pequena retrospectiva de Volker Schlöndorff entre os principais destaques. “O Balão”, de Michael Herbig, dá o arranque, enquanto que os dois primeiros episódios da série de televisão “Babylon Berlin”, de Tom Tykwer, encerram a quarta edição do festival Kino em Macau.

pontofinalmacau@gmail.com

O Festival de Cinema Alemão Kino está de regresso à Cinemateca Paixão para a sua quarta edição, com dez obras alemãs recentes, dois filmes exclusivos para a secção “Especiais Macau” e três películas de Volker Schlöndorff, na secção “Realizador em Foco”. Depois de Rainer Werner Fassbinder ter sido o realizador em foco na edição de 2018, a organização do Festival de Cinema Alemão de Macau mantém a sua aposta no Novo Cinema Alemão com Volker Schlöndorff, um dos nomes proeminentes desta corrente do cinema germânico das décadas de 60 e 70, inspirada pela Nouvelle Vague do cinema francês.

Na sessão deste ano dedicada ao Realizador em Foco vão ser exibidas três películas do mestre cineasta alemão, vencedor de um Oscar em 1979, na categoria de melhor filme estrangeiro, com “O Tambor”. Numa curta retrospectiva sobre o trabalho de Volker Schlöndorff vão ser exibidos os filmes “O Jovem Törless” (1965), a 26 de Outubro, “Baal” (1969), a 3 de Novembro, e “A Lenda de Rita” (2000) a 9 de Novembro, que ilustram as adaptações do cânone literário feitas por Schlöndorff, criticando a opressão social através da figura do anti-herói rebelde.

“Vamos mostrar dois filmes antigos e um recente de Volker Schlöndorff, numa espécie de pequena retrospectiva que irá permitir ao público ter um pequeno resumo da sua obra. Já o ‘Lenda de Rita’, que ele realizou em 2000, é um trabalho que irá complementar bem essa visão abrangente do público sobre a sua obra”, afirmou Vivianna Cheong, chefe de programação da Cinemateca Paixão, ao PONTO FINAL.

Com mais de uma dezena de películas em projecção, o festival arranca a 19 de Outubro com “O Balão”, de Michael Herbig, um filme que retrata uma família da Alemanha Oriental que planeia fugir para Ocidente num balão de ar quente em plena Guerra Fria, seguindo-se depois as exibições de películas tão variadas como “Uma Mulher Normal”, no dia 20 de Outubro, da realizadora Sherry Hormann, que relata a opressão vivida por uma mulher muçulmana.

“‘O Balão’ é um filme muito interessante, contemporâneo, sobre a divisão da Alemanha durante a Guerra Fria em Leste e Oeste, e sobre duas famílias que planeiam fugir do lado oriental num balão de ar quente. É uma história comovente”, disse Vivianna Cheong ao PONTO FINAL sobre o filme de arranque do Festival de Cinema Alemão de Macau 2019.

A 26 de Outubro é exibido o filme “Gundermann”, de 2018, do realizador Andreas Dresen, que mostra a relação entre a polícia secreta da Alemanha Oriental, a Stasi, e o cantor e letrista Gerhard Gundermann, tragicamente falecido em 1998. A 7 de Novembro é a vez de “O Homem dos Despejos”, de David Nawrath, ser exibido e contar a história do sexagenário Walter que despeja inquilinos para um sindicato de lavagem de dinheiro, até um dia se ver confrontado com um dilema: os inquilinos que tem de despejar são o seu filho e nora.

Na programação do Festival está incluído também um documentário que mistura animação, intitulado “Chris o Suíço”, onde a realizadora Anja Kofmel examina a morte misteriosa do seu primo e jornalista Chris durante a guerra na Jugoslávia, em 1992. O documentário será exibido a 25 de Outubro.

Em relação aos filmes exclusivos nesta edição do festival, o grande destaque vai para a exibição de “Lotte na Bauhaus” do realizador Gregor Schnitzler, no dia 1 de Novembro, que retrata uma artista que luta por se emancipar e evoluir criativamente.

“Este filme é sobre uma mulher artista nos primeiros anos da escola da Bauhaus e por isso será muito interessante. Convidámos uma escritora alemã para partilhar os seus pensamentos sobre as mulheres artistas nos primeiros anos do movimento da Bauhaus. Ela irá ler também uma série de textos para nos mostrar como eram as experiências das mulheres naquele tempo”, revela Vivianna Cheong ao PONTO FINAL, sobre a presença da autora alemã Theresia Enzensberger após a exibição da película.

O Festival de Cinema Alemão de Macau encerra no dia 13 de Novembro, com a exibição de dois episódios da série de televisão Babylon Berlin que conta a história de Gereon Rath, um inspector policial numa missão secreta na República de Weimar no período a seguir à Grande Guerra. A sessão será seguida por uma conversa com o escritor Arne Jysch, que adaptou o livro original numa novela gráfica.