PJ nega ter actuado em casos relacionados com manifestações pró-Hong Kong

João Carlos Malta

Até ao momento, a intervenção da Polícia Judiciária (PJ) em casos que tenham a ver com os protestos de Hong Kong foi zero. A garantia foi dada ontem pelo director daquela força de segurança, Sit Chong Meng, que assegurou que, para já, “não temos dados de casos relacionados” com manifestações de apoio aos manifestantes da RAEHK.

O mesmo responsável rejeitou ainda a ideia que nos últimos dias floresceu na Internet de que os inspectores da Judiciária teriam sido chamados à UMAC para prevenir uma acção de apoio às manifestações de Hong Kong. Confrontado com a questão, Sit respondeu com um rotundo “não”.

Numa página de Facebook, intitulada Dust, circularam fotos de um agente com uma vestimenta escura e um telemóvel na mão, que muitos internautas asseguravam ser um inspector da PJ. As letras em cantonês no uniforme são perceptíveis, mas os caracteres em inglês não se distinguem. Fonte da PJ diz ao PONTO FINAL que aquele homem não se pode confundir com qualquer elemento daquela força da autoridade, até porque é legível a identificação de “segurança”. A mesma fonte reforçou ainda que não houve nenhum elemento da PJ a deslocar-se à UMAC para nenhuma intervenção que tenha a haver com Hong Kong, na última semana.

O caso que motivou a reacção do director da Judiciária foi uma acção convocada nas redes sociais, por um estudante da Universidade de Macau, para que os alunos se vestissem de preto no campus da Ilha da Montanha, como sinal de apoio aos manifestantes de Hong Kong. A esta iniciativa, a direcção da UMAC reagiu com um reforço da segurança. A história, mais uma vez, havia sido contada pela mesma página do Facebook, Dust.

Em Macau, não têm existido muitos casos de manifestações de apoio à causa dos manifestantes de Hong Kong, mas os poucos fogachos têm merecido a actuação pronta da Polícia. Há pouco mais de um mês, uma dupla de estudantes do Instituto de Formação Turística (IFT), durante a abertura oficial do ano lectivo, apareceu com cartazes de apoio aos manifestantes de Hong Kong.

O CPSP foi chamado ao local, depois de alegadamente ter sido alertado por uma denúncia de cidadãos. A comandante substituta do CPSP, Lao Wan Seong, comentou na época o caso dizendo que, quando os agentes chegaram ao local, os envolvidos já tinham fugido. “Estamos a acompanhar a situação […] e pudemos ver que os dois alunos, conforme as fotos que circulam na Internet, estavam tapados com máscaras e que levavam as placas que têm a ver com o incidente de Hong Kong”, disse Lao Wan Seong. “Cada cidadão tem a liberdade de fazer reuniões ou manifestações, mas precisa de ser em conformidade com a lei”, acrescentou.

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, pronunciou-se publicamente sobre o caso e disse que em causa estava a prática de um crime de violação da Lei de Reunião e Manifestação, devido à ausência de um pré-aviso de manifestação três dias antes do evento, como requerido pelo diploma legal. Porém, logo se seguida negou que o caso vá resultar em acusação criminal. “Ainda são jovens, se calhar não conhecem a lei”, condescendeu.