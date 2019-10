Obras públicas e revisão de leis impedem Governo de alcançar metas anuais 

O “aperfeiçoamento” de leis e a concretização de obras públicas estão entre as principais dificuldades do Governo para cumprir a totalidade do planeamento anual. Avaliação intercalar indica uma recuperação global da economia no primeiro triénio da implementação do Plano de Desenvolvimento Quinquenal. Subida do salário médio mensal e o regresso da taxa de crescimento do PIB para valores positivos estão entre os destaques.

O Governo publicou ontem um relatório de avaliação intercalar do Plano de Desenvolvimento Quinquenal (PDQ) com nota positiva ao desempenho global da economia, no território, entre 2016 e 2018, e dificuldades no “aperfeiçoamento de leis” e construção de obras previstas no planeamento anual. Segundo os dados no relatório intercalar ao primeiro triénio da implementação do (PDQ) divulgados pelo Executivo, a taxa de crescimento do PIB em Macau voltou a ser positiva, passando dos -11% no primeiro trimestre de 2016 para os 2,1% no quarto trimestre de 2018.

No mesmo documento, o Governo destaca a evolução dos números da taxa de inflação no território, que apresentaram sinais de melhoria nos últimos cinco anos. Em 2014, a taxa de inflação de Macau situava-se nos 6,05%, tendo diminuído nos últimos anos até aos 3,01% em 2018.

Já a taxa de desemprego apresentou valores estáveis em níveis baixos. De acordo com os dados veiculados pelo documento, intitulado “Relatório de Avaliação Intercalar ao Plano de Desenvolvimento Quinquenal da RAEM (2016-2020) – Ponto de Situação da Implementação no período de 2016-2018”, a taxa de desemprego em 2018 era de 1,8% uma ligeira descida em relação a 2016 (1,9%) e 2017 (2,0%).

Outro dado relevante na secção do documento relacionada com a recuperação global da economia vai para o crescimento do salário médio mensal dos residentes de Macau, que cresceu das 18 mil patacas em 2016 para as 20 mil patacas em 2018.

“Concretizaram-se os objectivos de empenho na procura da recuperação económica, estimulando o Produto Interno Bruto, para que volte a ter um crescimento positivo conservando a estabilidade financeira e mantendo em baixo nível a taxa de desemprego”, pode ler-se no relatório divulgado pelo Governo, que tem como finalidade ligar o PDQ à avaliação intercalar dos planos quinquenais da China interior.

Sobre os objectivos alcançados entre 2016 e 2018, a avaliação intercalar indica que a média anual de conclusão dos trabalhos listados no Plano Quinquenal atingiu a marca de 90%. “Alguns trabalhos que não atingiram as metas previstas reflectem-se principalmente no aperfeiçoamento das propostas de lei e na construção de obras”, assume o Governo no documento.

Para além de enaltecer o crescimento global da economia, o Executivo destacou ainda os objectivos alcançados relacionados com a “melhoria da qualidade de vida da população”. “Tem-se registado um novo progresso no que diz respeito aos principais objectivos da boa governação social. Foram construídas bases sólidas para concretizar o objectivo de transformar Macau num centro mundial de turismo voltado para o lazer, uma cidade com condições ideais de vida, de trabalho, de mobilidade, de passeio e de recreação, de avançado nível internacional”, pode ler-se no relatório de avaliação intercalar ao Plano de Desenvolvimento Quinquenal, lançado pelo Governo em 2016, e que visa transformar o território num centro mundial de turismo e lazer.