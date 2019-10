Na festa do 20.º aniversário da RAEM, a China oferece um satélite

Há dez anos, a República popular da China ofereceu a Macau um par de pandas gigantes. Agora, 20 anos depois da transição da administração, a China oferece a Macau o seu primeiro satélite científico. O preço total da prenda não é conhecido, mas Macau vai avançar com 200 milhões de patacas para ter o satélite em órbita. O aparelho vai monitorizar o campo geomagnético da Terra.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Foi anunciado ontem que Macau terá o seu primeiro satélite de investigação em órbita. O projecto é o presente da China pelos 20 anos do retorno de Macau à administração do país. A produção e o período de testes estarão concluídos no final deste ano e o satélite deverá estar em órbita em 2020. O custo da prenda para Macau será de 200 milhões de patacas e a China vai arcar com os custos do resto do projecto, cujo montante não foi revelado. O satélite tem como objectivo estudar o campo magnético e o ambiente espacial da Anomalia do Atlântico Sul, cujos dados serão tratados pelo Laboratório de Ciências Lunares e Planetárias da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST). O satélite ainda não foi baptizado e decorre desde ontem um concurso para o nomear.

Num projecto organizado pelo Governo de Macau, pelo Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau e pela Administração Espacial Chinesa, Macau vai enviar para o espaço, possivelmente em 2020, o seu primeiro satélite científico. É esperado que a produção e o período de testes do aparelho estejam concluídos no final deste ano.

ESTUDAR A ANOMALIA DO ATLÂNTICO SUL

Este é, segundo a organização, o primeiro satélite do género colocado em órbita próximo da linha do Equador com o objectivo de estudar o geomagnetismo da Anomalia do Atlântico Sul, região onde a intensidade da radiação é mais alta e onde a intensidade do campo magnético é menor. O fenómeno faz com que o funcionamento de satélites artificiais que passam na zona seja afectado.

O projecto de Macau tem como objectivo liderar a pesquisa do campo magnético nesta Anomalia do Atlântico Sul e aplicar os resultados, que serão trabalhados pelo Laboratório de Ciências Lunares e Planetárias da MUST, nas áreas da magnetização termo-remanente de rochas geológicas, geodinâmica, dinâmica de fluidos magnéticos nucleares e geomagnetização inversa, por exemplo. Os resultados poderão dar pistas no que toca à investigação sobre alterações climáticas e desastres naturais, disse ontem, na conferência de imprensa, Yulong Tian, vice-director da Administração Espacial Nacional da China.

DEPOIS DE PANDAS, UM SATÉLITE

Jian Jian e Kang Kang foram os dois pandas gigantes oferecidos pela China a Macau por ocasião do 10.º aniversário da RAEM. Quem o recordou foi Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, comparando os animais com o satélite oferecido agora, por altura dos 20 anos: “Recordo-me que, no 10.º aniversário do retorno de Macau à pátria, o Governo central tinha oferecido a Macau um lindo par de pandas gigantes, foi um presente que trouxe muita alegria e animação a toda a população de Macau”. Agora, “com o 70.º aniversário da implantação da República Popular da China e o 20.º aniversário do retorno de Macau à pátria, está para breve o lançamento de um satélite exclusivo para nós. Acredito que todos os residentes de Macau vão sentir-se honrados e alegres”, disse o governante.

“Desde o retorno de Macau à pátria, o Governo da RAEM tem dado grande importância ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e do ensino superior”, afirmou Alexis Tam, apontando à Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau: “Uma das fases mais importantes da Grande Baía será torná-la numa locomotiva da inovação tecnológica mundial através das linhas gerais que já conhecemos”. Para o secretário, este projecto “é uma nova oportunidade para impulsionar o desenvolvimento tecnológico em Macau”. “Creio que os resultados da investigação irão produzir efeitos positivos de promoção e benefícios sociais”, referiu, concluindo a sua intervenção com votos de sucesso para o projecto do satélite e a garantia de que o Governo de Macau dará “todo o seu apoio, na sua organização e implementação” dos desígnios da Grande Baía.

PROJECTO PIONEIRO PARA ENFRENTAR ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Yulong Tian, vice-director da Administração Espacial Nacional da China, começou por explicar que este primeiro satélite científico de Macau “é a iniciativa proposta pelo Governo Central e com o apoio da RAEM”. “Este é um projecto científico que tem como objectivo investigar o espaço profundo. Prevemos que possa contribuir muito para que possa resolver os problemas de mudanças climáticas, desastres naturais, etc.”, previu. “Este projecto de satélite pode liderar todas as pessoas de diferentes países para cooperar e enfrentar os desafios e as mudanças que agora estamos a sofrer. Por isso, era importante reunirmos os esforços de cientistas de vários países”, acrescentou o responsável.

Yulong Tian disse ainda que o projecto “é muito importante, porque é uma prática viva que manifesta as vantagens de ‘Um País, Dois Sistemas’”. “Nós, como chineses, precisamos de aproveitar a nossa sabedoria para promover o desenvolvimento da ciência”, concluiu.

Por seu lado, Liang Lu, presidente da MUST, louvou os esforços da instituição na investigação desta área, através do Laboratório de Ciências Lunares e Planetárias: “Este laboratório é o primeiro laboratório de referência do Estado que se dedica à investigação na área da astronomia e ciência planetária e o primeiro laboratório de referência do Estado para investigação de qualidade em medicina chinesa”. O responsável da universidade garantiu ainda que “a direcção da Must tem valorizado muito o projecto, esforçando-se muito na organização de equipas de cientistas, engenheiros e recursos administrativos a fim de que o projecto corra sem obstáculos”.

SATÉLITE POR BAPTIZAR

O satélite ainda não tem nome, mas a organização abriu um concurso para que todos os residentes possam enviar as suas propostas, através do site www.msp2019.org. Os interessados podem apresentar as suas propostas para nomes, juntamente com a sua justificação, e um júri da MUST vai avaliar e escolher o nome final para o satélite.

Satélite vai estudar tempestades magnéticas no Atlântico Sul

“Este projecto vai observar em particular esta região, no Atlântico Sul, onde acontecem problemas nas comunicações com os satélites causados pelo facto de o campo magnético ser fraco, permitindo a radiação do sol. Isto faz com que o telescópio Hubble deixe de funcionar e danifica os outros satélites”. A explicação foi dada por David Gubbins, geofísico britânico que faz parte da equipa científica do projecto do primeiro satélite de investigação a ser colocado em órbita por Macau. A necessidade deste estudo prende-se com os perigos resultantes dos raios solares que penetram a Terra. O satélite de Macau vai estudar “em grande detalhe” as tempestades magnéticas naquela região: “São eventos que provocam as auroras que se podem ver nas regiões polares, que é onde as partículas do sol seguem o campo magnético em direcção à Terra. É a interacção daquilo que vem do sol com o que o campo magnético da Terra que faz que faz com que estejamos preocupados com a radiação do sol”. Para o geofísico britânico, estes são “tempos muito excitantes” para o estudo da área.

A.V.