Estudante universitário burlado em 1,5 milhões de patacas por telefone

Desde Janeiro até 3 de Outubro deste ano, a Judiciária registou 84 casos de burlas por telefone, que resultaram em prejuízos de 12,3 milhões de patacas, uma descida de 16%, em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, há um novo alvo apetecido para os burlões, o grupo dos estudantes universitários. A PJ alerta para este fenómeno e vai apostar na prevenção.

João Carlos Malta

Chang (nome fictício), estudante universitário natural da China interior, recebeu uma chamada telefónica. Do outro lado da linha, diziam-lhe que estavam a ligar dos Serviços de Migração. Afirmavam ter documentos na sua posse de que o jovem era responsável num crime de branqueamento de capitais. A vítima foi obrigada ainda a falar com um alegado polícia até chegar a um magistrado, que lhe disse que tinha de depositar, em várias transferências, o valor de 1,5 milhões de patacas numa conta. Tudo para poder provar a inocência.

Este é um dos casos que a Polícia Judiciária (PJ) contabilizou entre os que envolvem burlas telefónicas a estudantes universitários, um tipo de crime que esta autoridade judicial diz estar a recrudescer. Tal como aconteceu com Chang, a maior parte das vítimas só mais tarde começa a desconfiar da situação e telefona às autoridades, percebendo que foram burlados.

A contabilidade dos números de Macau, no que diz respeito ao grupo dos estudantes universitários, soma 16 ocorrências até ao início de Outubro. A Polícia Judiciária não disponibilizou os dados comparativos para este mesmo grupo, durante o mesmo período de tempo do ano de 2018. No total, os universitários foram vítimas de ataques no valor de 5 milhões de patacas, nos primeiros nove meses do ano.

No entanto, os números globais deste tipo de criminalidade até observa uma redução. Desde o início do ano até 3 de Outubro, há 84 casos de burlas por telefone, que resultaram em prejuízos de mais de 12 milhões de patacas, uma descida de 16%, em relação ao mesmo período do ano passado.

A diminuição do número de casos, não deixa o director da PJ, Sit Chong Meng, mais tranquilo. O director aponta para uma nova tendência, a que põe o grupo que frequenta o ensino superior debaixo de alerta: “Quando analisamos os números, descobrimos que há um aumento de vítimas que são estudantes da universidade”.

O mesmo responsável descreveu ainda a forma como normalmente estes indíviduos actuam. Sit diz que “são pessoas que se fazem passar por funcionários de serviços públicos ou por funcionários de empresas de correio expresso”.

Depois pedem os dados pessoais e mentem afirmando que são polícias. Argumentam que o estudante em causa “cometeu crimes, e tem de transferir todo o dinheiro para uma conta”. No relatório apresentado, ontem aos jornalistas, a PJ enumera o tipo de burla telefónica mais comum em Macau: a burla por SMS; aquela em que do outro lado se ouve alguém a dizer que a vítima ganhou um sorteio; a extorsão; e o esquema em que o interlocutor se faz passar por funcionário do Governo. Segundo os dados fornecidos pela PJ, em quase dois anos, desde o início de 2018 até 3 de Outubro, a Polícia Judiciária investigou 212 casos de burlas por telefone. No total, as vítimas ficaram sem 33,6 milhões de patacas.