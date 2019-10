Vítima de violência doméstica não estará no tribunal para ouvir sentença 

A mulher que ficou com 40% do corpo queimado e desfigurada depois do ataque do companheiro vai sofrer a primeira cirurgia em Inglaterra no final do ano. Depois necessitará de ficar entre um e dois meses a recuperar na Europa. No total, serão pelo menos três intervenções a que terá de se submeter para recuperar parcialmente a visão, e apenas num dos olhos. A sentença será conhecida esta quinta-feira no Tribunal Judicial de Base.

Lao Mong Ieng, de 32 anos, que há um ano foi barbaramente agredida pelo marido, vai ficar a conhecer esta quinta-feira qual a sentença que o colectivo de juízes do Tribunal Judicial de Base (TJB) irá aplicar a Wong Chi Kit. O réu é acusado de ofensa qualificada à integridade física, e pode ter de cumprir uma pena máxima de 13 anos. A vítima escolheu não irá estar presente na sala de audiências quando se ficar a conhecer a sentença.

A informação é dada ao PONTO FINAL pela deputada Agnes Lam, que desde a primeira hora tem a acompanhado Lao no seu calvário. A mesma Lam acrescentou que mais nenhum elemento da família irá estar presente. Outra fonte que tem estado a seguir de perto a situação e o julgamento confirma os mesmos dados. “No decorrer do julgamento havia coisas a acontecer que ela podia ouvir e perceber, agora é apenas ouvir qual a pena aplicada, o que se vai saber logo e alguém lhe vai passar rápido essa informação”, explica a fonte.

Nas alegações finais, o Ministério Público disse que Wong teve uma “conduta cruel” que causou “lesões irrecuperáveis”, num julgamento em que a procuradora do Ministério Público argumentou que a acusação ficou provada na totalidade, e que tal deveria levar à aplicação de “uma pena severa”. Lao Mong Ieng, depois de ter sido atingida com óleo a ferver na cara, peito, e tórax, que lhe queimou 40% do corpo, e já a agonizar de dores, ainda levou com líquido para desentupir canos.

Intervenção até ao final do ano

Lao esteve internada em Inglaterra quase um mês este ano, desde dia 9 de Agosto até ao início de Setembro, altura em que realizou vários exames e análises para preparar a primeira cirurgia que terá de fazer para poder recuperar parcialmente a visão. A osteo-odontogeratoprótese é um procedimento médico muito complexo e arriscado que visa restaurar a visão nos casos mais graves de pacientes que perdem a visão. Inclui a remoção de um dente do paciente ou de um doador.

Agora Agnes Lam diz que essa intervenção deve acontecer no final do ano, durante o mês de Dezembro, e vai obrigar Lao a “ficar entre um e dois meses no hospital” mediante quais forem os resultados da cirurgia. Há um mês, a deputada já tinha explicado ao PONTO FINAL que o hiato entre os exames e a primeira operação se deve ao facto de “levar algum tempo para preparar o material para a intervenção”. “Uma parte desse material vem do corpo dela, dentes e pele”, explicou na altura Agnes Lam, que apontou para a necessidade de Lao se submeter a pelo menos a três cirurgias.

Segundo o PONTO FINAL apurou há um mês, junto de uma fonte que acompanha de perto este caso, a vítima de 31 anos já ficou a saber pelos médicos que um dos olhos não poderá ser intervencionado. O drama pessoal de Lao Mon Ieng tem um outro capítulo muito importante, o afastamento do filho. Um menino de seis anos que está institucionalizado. Desde há um ano, altura em que a agressão teve lugar, a vítima nunca mais pôde estar com a criança que se encontra à guarda do Instituto de Acção Social (IAS).