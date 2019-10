USJ recebe formação da ONU de combate à toxicodependência nas escolas

A Universidade de São José (USJ) acolhe, entre hoje e amanhã, uma acção de formação de prevenção da toxicodependência nas escolas segundo os padrões internacionais. O evento é organizado pela ARTM e tem como principal formadora Karen Peters, especialista da ONU na prevenção do consumo de drogas.

A Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) organiza, entre hoje e amanhã, várias acções de formação sobre as normas internacionais de prevenção à toxicodependência nas escolas, de acordo com as directrizes da ONU e da Organização Mundial de Saúde. As sessões de formação vão decorrer na Universidade de São José com a participação de Karen Peters, agente do Departamento de Drogas e Saúde do Gabinete das Nações Unidas de Drogas e Crime de Banguecoque, que irá apresentar os padrões internacionais de prevenção ao consumo de drogas e as estratégias de intervenção no combate à toxicodependência nas escolas. Para além de conselheiros escolares de diversas instituições de ensino de Macau, a acção de formação conta ainda com a participação de Organizações Não-Governamentais (ONG) locais.

“Temos a confirmação da presença de pessoas de Hong Kong e de algumas ONG locais, para além de estudantes da Faculdade de Psicologia da Universidade de Macau, da Universidade de São José e dos próprios funcionários da ARTM”, começa por dizer Augusto Nogueira, presidente da ARTM, em declarações ao PONTO FINAL. “Uma das coisas que vai ser falada nestas sessões será sobre a prevenção da toxicodependência nas escolas, e como é que as escolas devem actuar perante casos de consumo de droga dentro das próprias instalações. Como tal, convidámos as escolas a enviarem os seus ‘conselheiros’”, acrescentou Augusto Nogueira.

No âmbito da prevenção do consumo de drogas nas escolas, a acção de formação de Karen Peters tem como objectivo partilhar conhecimentos e alinhar estratégias para melhorar os processos de combate à toxicodependência. “Vamos apresentar todos os padrões internacionais de prevenção do consumo de drogas em crianças e jovens. É um documento do Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime que elaborámos e adaptámos em 2018, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde”, começa por dizer Karen Peters, especialista da ONU, ao PONTO FINAL.

“Este documento basicamente categoriza todos os procedimentos mais eficazes na prevenção e intervenção no consumo de drogas no mundo. Nestes dois dias vou falar sobre a razão pela qual estes procedimentos de intervenção são tão eficazes, nomeadamente quais os elementos chave nas estratégias de prevenção. E vamos analisar com os participantes do workshop o que tem sido feito aqui em Macau, e como podem melhorar esses processos para ficarem alinhados com os padrões internacionais”, acrescentou a agente do Departamento de Drogas e Saúde do Gabinete das Nações Unidas de Drogas e Crime de Banguecoque.

Questionada sobre que tipo de estratégias de prevenção podem ser implementadas para combater o elevado consumo de metanfetaminas em Macau, nomeadamente a droga conhecida por ‘Ice’, Karen Peters fez questão de frisar a diferença entre prevenção e tratamento. “Sei que as metanfetaminas são das drogas mais consumidas em Macau. Em termos de prevenção e estratégias, não interessa o tipo de droga de que estamos a falar. Em termos de prevenção, as estratégias não estão dependentes do tipo de substância”, assinalou a especialista da ONU, para depois acrescentar que, “no caso da prevenção do consumo de drogas, não olhamos ao tipo de droga que é consumida para escolher uma estratégia”.

“Agora, no tratamento e recuperação de toxicodependentes a história é outra, porque os tratamentos vão depender do tipo de substância de que os doentes estão dependentes. Mas quando falamos de prevenção de drogas abordamos todo o tipo de substâncias ilícitas, incluindo, nos actuais padrões, estratégias de prevenção para o consumo de tabaco e álcool entre jovens”, referiu Karen Peters.

Augusto Nogueira, presidente da ARTM, considera que este tipo de acções de formação são importantes no combate à toxicodependência no território, uma vez que permite uma troca de impressões sobre o tema entre vários especialistas. “A prevenção é algo bastante importante e é um dos elementos principais do combate à toxicodependência, onde existe muita diversificação nos vários tipos de prevenção, alguma que é aconselhada pelas Nações Unidas, e outra que não é aconselhada pelas Nações Unidas. A nossa intenção ao trazer a senhora Karen Peters é permitir que todos possam usufruir de uma acção de formação onde as normas internacionais de prevenção sejam devidamente apresentadas, debatidas, discutidas, de forma a ensinar-nos sobre o que deverá ser feito em termos de prevenção e o que não deve ser feito. Portanto, para nós, ARTM, é bom porque poderemos melhorar o nosso serviço de prevenção do projecto ‘Be Cool’, embora utilizemos desde há muito tempo as normas internacionais de prevenção, mas também queremos poder partilhar o que é que deve ser feito”, finalizou Augusto Nogueira ao PONTO FINAL.