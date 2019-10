“O Governo de Hong Kong quer deliberadamente enraivecer mais as pessoas para ter desculpas para poder aumentar a repressão”

Hoje assinalam-se os quatro meses do início dos protestos em Hong Kong, com Carrie Lam a não excluir, ontem, a hipótese de uma intervenção do Exército de Libertação Popular. No mesmo dia, o Governo abriu a porta à possibilidade de bloquear a internet no território. Bonnie Leung, membro da Frente Civil dos Direitos Humanos, diz que os manifestantes estudam novas formas de continuar as manifestações. A activista deseja que sejam “pacíficas”, até porque é preciso manter este conflito na agenda internacional.

João Carlos Malta

“O perigo de ser alvejado por uma munição real da Polícia de Hong Kong ou por uma disparada pelo Exército de Libertação Popular (ELP) é o mesmo”, diz ao PONTO FINAL, Bonnie Leung, activista e membro da Frente Civil dos Direitos Humanos, que no final do mês passado deixou a direcção daquela organização e que tem estado na linha da frente da organização das manifestações na RAEHK. Leung respondia à possibilidade deixada em aberto, ontem, pela Chefe do Executivo de pedir a intervenção do exército chinês no território, para resolver um conflito que hoje completa quatro meses.

Carrie Lam disse que a possibilidade de Hong Kong pedir uma intervenção chinesa está prevista na Lei Básica, a mini-constituição do território, mas não indicou em que circunstâncias o poderá fazer. “Eu ainda sinto, fortemente, que devíamos encontrar soluções. Essa também é a posição do Governo Central, de que Hong Kong deve resolver o problema por conta própria, mas se a situação piorar, nenhuma opção poderá ser descartada, se quisermos que Hong Kong tenha pelo menos uma outra oportunidade”, afirmou, em conferência de imprensa.

Bonnie Leung lembra que este é um tema que tem estado latente, desde há muito tempo, e Pequim usa-o também para aumentar a tensão entre a população e contribuir para o crescimento do ‘white terror’ (termo que se refere à quebra constante da lei pelas forças de segurança sem consequências criminais). “Quando falamos da possível entrada do ELP é muito assustador, mas as pessoas já não se deixam atemorizar”, enfatiza. “Eles já sabem que nós não nos assustamos, apenas nos vai irritar mais”, alerta. E por tudo o que vê à volta, Bonnie conclui que “o Governo de Hong Kong quer deliberadamente enraivecer mais as pessoas para ter desculpas para poder aumentar a repressão”. “E isso é muito perigoso”, acrescenta a activista.

Internet em risco

Também ontem, o Governo de Hong Kong admitiu impor restrições no acesso à Internet, três dias depois da proibição de máscaras em manifestações. “O Governo não descartará a possibilidade de proibir a Internet”, disse à agência noticiosa AFP, Ip Kwok-Im, membro do Conselho Executivo e deputado pró-Pequim. Os fóruns online e os e-mails encriptados são ferramentas muito usadas para organizar as acções de protesto. Ip Kwok-Im, no entanto, enfatizou que restringir o acesso à Internet pode ter consequências negativas para Hong Kong. “Penso que uma das condições de implementação da proibição da Internet seria não afectar as empresas”, sublinhou.

Bonnie afirma que já ninguém vai ficar surpreendido se o Governo “fizer coisas estúpidas”. “Já fizeram muitas, que apenas estão a enfurecer as pessoas. Se tiverem isso mesmo em mente, penso que é uma má ideia, porque danificará ainda mais a imagem de Hong Kong”, percepciona.

Reduzir ou perturbar o uso da internet no território, na opinião da ex-vice presidente da Frente Civil dos Direitos Humanos apenas faria com que ficasse ainda mais visível para a comunidade internacional “que a cidade está fora de controlo”, e que o Estado de Direito e a liberdade de expressão estão comprometidos. “Se eles impuserem estas restrições na Internet, isso vai arruinar a imagem Hong Kong de forma imediata”, alerta.

O efeito anti-máscara e o futuro dos protestos

A lei anti-máscara instaurada na última sexta-feira, que Carrie Lam foi recuperar ao período colonial, fez irromper na cidade novos confrontos violentos. Dessa medida já resultaram 16 detenções. Os detidos têm entre os 13 e os 33 anos, e correm o risco de terem de cumprir uma pena de um ano de cadeia ou de lhes ser aplicada uma multa de 25 mil dólares de Hong Kong.

A activista Bonnie Leung não acha que esta medida tenha desmobilizado ninguém das ruas. “Há dois dias, estive em Causeway Bay e Wan Chai e vi lá muitas pessoas”, observa. A mesma fonte revela que todos os que viu estavam a usar máscaras, “em sinal de desobediência”.

Bonnie acredita que o conflito está a entrar numa nova fase, que leva a que os manifestantes tenham também de se adaptar às novas circunstâncias. Por isso, é necessário encontrar novas estratégias. “Há muitas pessoas a discutir quais serão os próximos passos, porque cada vez há mais repressão. Precisamos de novas ideias”, defende. A prioridade número um, para esta jovem da Frente Civil dos Direitos Humanos, é a segurança dos que estão na linha da frente. “Não queremos que haja mártires, não queremos pessoas a serem acusadas judicialmente, e presas”, enumera.

Bonnie diz que os manifestantes de Hong Kong já mostraram ser criativos, e “descobrimos novas formas de protestar”. “Muitos políticos e organizações estão a pensar e a discutir activamente as novas estratégias online”, refere. Aquela que tem sido também um dos rostos destes protestos, diz ao PONTO FINAL que não pode dizer exactamente quais serão as novas fórmulas de luta, mas diz que “há muitas ideias que estão a surgir a todo o momento”.

Na opinião de Bonnnie, o movimento deve “alterar-se para um versão mais pacífica”. “Percebemos a importância do apoio internacional”, argumenta. E deixa uma certeza: “Eu e outras pessoas vamos tentar procurar mais apoio da comunidade internacional, não interessa se é a partir de Hong Kong, ou se teremos de viajar para o procurar”.

Quatro meses de avanços e recuos

No dia em que se assinalam os quatro meses desde que a proposta de lei de extradição de fugitivos de Hong Kong para a China deu o pontapé de saída nos tumultos do território, Bonnie Leung fez um balanço dos ganhos e das perdas para o lado dos manifestantes. Penso que ganhamos alguma coisa, mas também perdemos”, começa por dizer. “O que ganhámos é que a lei caiu. Isso foi conseguido e deveu-se ao que fizemos”, enaltece. No entanto, afirma que os cidadãos de Hong Kong perderam a ilusão “de que a Polícia de Hong Kong iria actuar respeitando a lei”. “Depois de tudo o que vimos, percebemos que Governo não é sindicável, e que a Polícia pode não respeitar a lei constantemente, até em frente às câmaras, e nada acontece”, acrescenta.

Se a pergunta for se os manifestantes estão mais perto dos objectivos que tinham, a resposta é de “que tentamos, mas a repressão foi severa”. “Por isso não fomos muito mais em frente”, lamenta. No entanto, a activista valoriza o facto de que, neste momento, já ninguém pode dizer que não sabe o que se passa em Hong Kong. “Conseguimos que o mundo visse o que é a China comunista, e todos vão estar mais atentos e mais conscientes”, remata Bonnie Leung.