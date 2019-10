Sulu Sou questiona legalidade dos contratos de concessão nos transportes públicos

O deputado e vice-presidente da Novo Macau levanta questões legais sobre o actual modelo de contrato entre Governo e empresas de autocarros de transporte público. Contratos em vigor expiram a 31 de Outubro e Sulu Sou critica silêncio do Executivo sobre esta matéria.

Sulu Sou está preocupado com a eventualidade de um fracasso nas negociações para um novo contrato de concessão entre Governo e as empresas de autocarros de transporte público e levantou uma série de questões ao Executivo sobre a legalidade do actual modelo do contrato de concessão em vigor e a garantia da defesa do interesse público no novo vínculo.

Em interpelação enviada hoje ao Executivo, o deputado pró-democracia de Macau invoca uma série de leis para frisar que “os serviços de autocarros de Macau só podem ser prestados através de empresas de franquia por meio de concessão de serviço público”, e que cabe ao Governo da RAEM “providenciar todas as ferramentas apropriadas de forma a garantir as necessidades do público”.

O vice-presidente da Novo Macau recordou que, depois da assinatura de um contrato de concessão com três empresas de autocarros em 2011, o Comissariado contra a Corrupção alertou, em 2013, para o facto de se tratar de um contrato de serviço de compra, referindo-se a ele directamente como um acto ilegal. Na interpelação enviada, Sulu Sou quer saber a opinião do Governo sobre este contrato em vigor de “serviço de compra” e se o Executivo considera que este modelo “consegue responder aos requisitos legais e à investigação do Comissariado contra a Corrupção de Macau”.

Outra das preocupações de Sulu Sou em relação à renovação dos contratos de concessão com as empresas de autocarros está relacionada com a protecção “substantiva do interesse público”, numa altura em que as negociações para alcançar um acordo estão complicadas.

“Na eventualidade de um fracasso nas negociações para o novo contrato, com o intuito de manutenção dos serviços normais de autocarros, o Governo irá inevitavelmente necessitar de fazer outra renovação de contrato a curto prazo até que os dois lados cheguem a um consenso. Mas os problemas vão continuar por resolver. Caso contrário, será difícil de garantir a qualidade e a estabilidade dos serviços de autocarros, com a maioria dos passageiros a ser vítima desta situação”, afirma Sulu Sou na sua interpelação.

Recorde-se que os contratos originais foram renovados por um período curto de 15 meses e expiram a 31 de Outubro, depois da fusão entre a Sociedade de Transportes Colectivos de Macau (TCM) e a Macau Nova Era. Agora, o Governo encontra-se a negociar com a Transmac – Transportes Urbanos de Macau e a TCM, mas Sulu Sou critica o silêncio do Governo sobre esta matéria.

“[Faltam poucas semanas e] o Governo ainda permanece em silêncio sobre o conteúdo das novas negociações de contratos. O público está altamente preocupado com a possibilidade de os novos contratos satisfazerem totalmente a lei e protegerem o interesse público em grande medida, especialmente o uso justo do dinheiro público e a melhoria da qualidade do serviço”, frisou Sulu Sou.

“Mesmo quando os serviços de autocarros dão prejuízo, as empresas de autocarros não precisam de ser responsabilizadas. Posso perguntar se o Governo pode prometer que, se o conteúdo do novo contrato em negociação ainda não puder atender à definição de concessão de serviço público e à proteção substantiva do interesse público, ele renovará os contratos por um curto período de tempo?”, acrescenta o deputado pró-democracia.

A terminar, Sulu Sou critica também as empresas de autocarros que, alegadamente, estão a aproveitar-se da sua condição de empresas de franquia para conduzir “negócios particulares”, nomeadamente com os casinos. O deputado pró-democracia considera que a “intenção original de contratar serviços públicos foi perdida”, e recorda que os lucros provenientes da realização de “negócios privados” não estão a ser pagos ao Governo.

“Nesse sentido, o Governo pode lidar com esse problema no futuro quando o contrato for concluído, para que a empresa de autocarros possa cumprir plenamente as responsabilidades e obrigações do contratante do serviço público?”, questiona Sulu Sou.