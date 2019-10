Relatório do IAS conclui que não há “condições suficientes” para alterar lei da violência doméstica

Três anos depois da implementação do diploma que passou a tratar casos de violência doméstica como crime de natureza pública, o Instituto de Acção Social considera que não estão reunidas condições necessárias para apresentar propostas à revisão da lei. Conclusões do relatório apresentado pelo organismo indicam uma “tendência de redução dos casos suspeitos”, apesar de reconhecer que o número de casos julgados em tribunal “não é grande”.

A Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica vai manter-se sem qualquer alteração na sequência das conclusões alcançadas pelo Instituto de Acção Social (IAS) no relatório de avaliação à implementação do diploma que passou a tratar os casos de violência doméstica como um crime de natureza pública. “Não estão reunidas condições necessárias para apresentar propostas destinadas à revisão” da lei, pode ler-se no comunicado divulgado pelo IAS.

“A implementação da ‘Lei da Violência Doméstica’ decorreu de forma satisfatória, tendo não só sido reforçados plenamente os mecanismos de cooperação e de comunicação interdepartamental, como também alcançados alguns resultados positivos no que diz respeito à prevenção e protecção contra a violência doméstica”, começa por dizer o IAS sobre as primeiras conclusões do relatório de avaliação à forma como está a ser aplicada a lei da violência doméstica.

Para o IAS, ainda é cedo para se proceder à revisão do diploma dado o número de casos que efectivamente são julgados em tribunal. “Relativamente aos casos de violência doméstica processados, é de referir que o número de conclusão do respectivo processo judicial não foi grande, razão pela qual é necessário acumular-se mais experiências práticas, de modo a efectuar uma avaliação adequada. Segundo a análise das opiniões e dados recolhidos, actualmente, não há ainda condições suficientes para apresentar propostas à revisão da lei”, refere o comunicado do IAS.

“No âmbito dos trabalhos de punição e reparação, de acordo com a análise dos dados dos tribunais, 4 casos de crime de violência doméstica foram julgados em primeira instância e 1 caso foi resolvido pela conciliação judicial”, refere o IAS em comunicado, acrescentando que, “alguns casos ainda se encontram ou entram sucessivamente em processo judicial, motivo pelo qual seria impossível efectuar de forma global uma revisão objectiva e uma análise razoável sem acumular mais experiências práticas.”

O IAS recorre ainda aos dados veiculados pelo sistema central de registo de casos de violência doméstica para assinalar no relatório que há uma “tendência de redução dos casos suspeitos”, cujo número médio mensal passou de 10, no quarto trimestre de 2016, para oito em 2017, diminuindo posteriormente de seis, em 2018, para quatro no primeiro semestre de 2019.

No entanto, estes dados não incluem casos de queixas em que o agressor não chega a ser acusado pelo crime de violência doméstica devido à actual interpretação da lei que pressupõe que os maus tratos têm de ser continuados para se enquadrarem como crime de violência doméstica. A interpretação actual da lei já levou a Associação Geral das Mulheres de Macau e alguns deputados da Assembleia Legislativa a defender que o Governo tem de rever o actual estatuto de crime de violência doméstica, alegando que há um entendimento errado de que os maus tratos têm de ser continuados para se enquadrarem na Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica.

No documento veiculado, o Instituto de Acção Social destaca que o conhecimento da população sobre a “Lei da Violência Doméstica” aumentou significativamente, o que contribuiu para reduzir a ocorrência de casos, e que o tratamento das queixas está neste momento “optimizado”, após a criação de um “canal conveniente” nos serviços de urgência dos hospitais públicos para acompanhamento das vítimas.