PS vence eleições mas a “geringonça” dificilmente voltará a ser a mesma

António Costa ao que tudo indica será indigitado primeiro-ministro de Portugal e voltou a piscar o olho aos parceiros BE e PCP, que durante os últimos quatro anos apoiaram o Governo dos socialistas. Mas agora há novos interlocutores de esquerda como o Livre, que elegeu uma deputada. O PAN também poderá ser um parceiro. Tudo para decifrar nos próximos dias.

João Carlos Malta, com agência Lusa

O Partido Socialista ganhou as eleições Legislativas portuguesas. Passou a ser a força mais votada no Parlamento, e António Costa vê legitimada a governação, mas com 106 deputados — quando ainda falta apurar os resultados para eleger quatro mandatos no estrangeiro que serão conhecidos no dia 16 deste mês. Depois dos resultados, começa agora a discussão de qual será a fórmula de suporte ao Governo dos socialistas, que ficaram a 10 deputados da maioria na Assembleia da República (AR).

O secretário-geral do PS considerou que há condições políticas para repetir uma solução de Governo à esquerda, desta vez até alargada ao PAN e Livre. Mas deixou o aviso de que a estabilidade é uma responsabilidade partilhada. Costa argumentou que o Bloco de Esquerda e PCP “consolidaram as suas posições” em relação a 2015 — o que no caso dos comunistas não é objectivamente verdade, uma vez que perderam cinco deputados e mais de 100 mil votos em relação à última eleição.

O vencedor das eleições procurou ainda enfatizar a derrota da direita. “O PSD e CDS-PP, mesmo com o reforço da Iniciativa Liberal e do Chega, tiveram a maior derrota histórica da direita em Portugal”, defendeu. Todos juntos não conseguem ter tantos votos como os socialistas. Os resultados dos sociais-democratas e dos centristas, prosseguiu o secretário-geral do PS, “expressam seguramente o facto de não terem apresentado uma alternativa credível” e mostram também “a rejeição que os portugueses fazem de uma campanha eleitoral assente em casos e ataques pessoais”.

Partidos posicionam-se

Costa afastou o cenário de o seu próximo Governo nascer “com as mãos atadas”, algo que afirmou temer após estas eleições legislativas. Na madrugada de segunda-feira, António Costa ouviu o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que se demarcou de um eventual novo acordo escrito (posição conjunta) com o PS.

O Bloco —apesar de descer ligeiramente no número de votos, manteve os mesmos deputados do que em 2015 — adoptou uma posição diferente. “Sempre dissemos que nestas coisas não temos tabu nem fazemos suspense”, começou por afirmar Catarina Martins, antes de reconhecer ao PS “todas as condições para formar Governo”. A líder bloquista avançou preferir uma “solução de estabilidade”, mas não fechou as portas a negociações anuais com o PS. Ainda assim, Catarina Martins deixou uma série de condições para os socialistas no caso de as negociações avançarem.

O Bloco exige quatro pilares centrais: em primeiro lugar, querem alterações às leis laborais, a protecção do Serviço Nacional de Saúde, a protecção dos “serviços públicos em todo o território, incluindo a recuperação do controlo público dos CTT, e, por fim, proteger os “serviços públicos em todo o território, incluindo a recuperação do controlo público dos CTT”.

Por seu lado, o secretário-geral do PS aproveitou para enviar uma série de recados para as forças à sua esquerda. Disse que o “caderno de encargos” mais votado foi o do PS e não os do PCP ou do Bloco de Esquerda, e que um Governo liderado por si nunca aceitará colocar em causa a credibilidade externa do país, numa alusão à consolidação orçamental.

Embora sem falar na hipótese de reeditar a solução governativa encontrada por António Guterres em 1995, com acordos pontuais à esquerda ou à direita, António Costa referiu que, se não houver vontade à esquerda para uma solução política, procurará “dia-a-dia” a estabilidade necessária ao país.

Já o número dois do anterior Governo, Augusto Santos Silva, que concorreu como cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral Fora da Europa, cujos resultados ainda não estão apurados, defendeu que “a mensagem do eleitorado” foi “clara”. Santos Silva referiu que os eleitores expressaram a vontade de “continuidade à actual fórmula política” e adiantou que, tal como o secretário-geral do PS afirmou, o “Partido Socialista está disponível para uma renovação e alargamento da geringonça”.

Brancos, nulos e abstenção

Uma nota também para as mais de 129.500 mil pessoas que votaram em branco nas eleições legislativas, e os votos nulos foram superiores a 88.500. Em conjunto, os nulos e brancos somam mais de 218 mil votos, acima dos 216.448 votos do CDS-PP, com cinco deputados eleitos, e dos 166.854 eleitores que votaram no PAN, que elegeu quatro deputados para o parlamento. Nos círculos eleitorais dos Açores, Coimbra, Guarda e Leiria, a soma dos votos brancos e nulos nas legislativas de domingo ultrapassaram, pela primeira vez desde 1976, a fasquia dos 5%.

Há cada vez mais portugueses que optam por não escolher por quem querem ser governados e representados na Assembleia da República. Este é um número que não pára de aumentar desde 1979. Neste domingo, mais de 4,25 milhões de pessoas não se deslocaram à mesa de voto onde estavam recenseados (45,5%). Em relação às últimas legislativas, as mesas de voto por todo o país receberam menos 288.027 votantes, mais do que todos os habitantes do concelho do Porto.

Entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prometeu “fazer tudo para que haja estabilidade”, declarando-se tão empenhado nesse objectivo como esteve na anterior legislatura. “O que eu tenciono ouvir das forças políticas e dizer às forças políticas é que, tal como aconteceu na legislatura anterior, o Presidente vai fazer tudo para que haja estabilidade”, afirmou o Chefe de Estado aos jornalistas, sendo que já hoje começa a ouvir os líderes dos partidos que terão assento parlamentar.