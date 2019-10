Nobel da Medicina para descobertas sobre adaptação de células a diferenças de oxigénio

O prémio Nobel da Medicina foi atribuído ontem a três cientistas pelas suas descobertas relativas à forma como as células se adaptam às diferenças de oxigénio. O galardão foi atribuído aos cientistas norte-americanos William Kaelin e Gregg Semenza e ao britânico Peter Ratcliffe, que dividirão igualmente o prémio de nove milhões de coroas suecas (832.523 euros).

O Comité do Nobel explicou ainda que os três cientistas conseguiram com os seus trabalhos “identificar a maquinaria molecular que regula a actividade dos genes na resposta às variações de oxigénio”. “A importância fundamental do oxigénio é conhecida há séculos, mas o processo de adaptação das células às variações dos níveis de oxigénio era um mistério”, acrescentou.

O trabalho destes investigadores, estabeleceu a base para entender como os níveis de oxigénio afectam o metabolismo celular e a função fisiológica, o que “abre caminho para o desenvolvimento de novas estratégias para combater a anemia, o cancro e muitas outras doenças”, prossegue a explicação do Instituto Karolinska.

William Kaelin, nascido em 1957, em Nova Iorque, é especialista em medicina interna e oncologia. O seu compatriota Gregg Semenza, igualmente nascido em Nova Iorque, em 1955, é pediatra, e o britânico Peter Ratcliffe nasceu em Lacashirem, em 1954, e é perito em nefrologia.

Este é o primeiro dos Nobel a ser anunciado este ano, ao qual se segue, já hoje, o da Física e, amanhã, o da Química. Na quinta-feira, dia 10, serão atribuídos os Nobel da Literatura de 2018 e 2019, e na sexta-feira será conhecido o nome do novo Nobel da Paz. O último anúncio será feito no dia 14 de Outubro e determinará o vencedor do Nobel da Economia.

Este ano, serão atribuídos dois Nobel da Literatura (relativos a 2018 e 2019), depois de, no ano passado, ter sido suspenso devido a um escândalo de abusos sexuais e crimes financeiros que afectou a Academia de Estocolmo. Os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte de sua fortuna a pessoas que trabalhem por “um mundo melhor”. O prestígio internacional dos prémios Nobel deve-se, em grande parte, às quantias atribuídas, que actualmente chegam aos nove milhões de coroas suecas (mais de 830.000 euros).