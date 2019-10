Cristas sai de cena e Rio recusa-se a falar de derrota

O CDS perdeu 14 deputados e é o grande derrotado da noite. A líder centrista demitiu-se logo a seguir à hecatombe eleitoral. O PSD tem também uma grande redução de mandatos, mas Rio disse apenas que iria analisar os resultados e pensar no seu futuro. Ainda à direita, Santana Lopes e o seu Aliança foram ultrapassados pelos emergentes Chega e Iniciativa Liberal. À esquerda, a CDU teve também uma pesada derrota. Perdeu mais de 100 mil votos em relação à quatro anos.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

A noite eleitoral de domingo teve luzes e sombras, euforia e desilusão, gritos e silêncios. Longe vão os tempos em que, no balanço das eleições, todos ganhavam. Desta vez, houve derrotados. O maior de todos foi o CDS, que volta quase à condição de partido do táxi, expressão cunhada durante a primeira maioria do PSD de Cavaco Silva. Assunção Cristas assumiu o pesadelo eleitoral, e anunciou que iria deixar a liderança dos centristas depois de ter substituído Paulo Portas, que abandonou a presidência em 2015. Apenas cinco candidatos do partido foram eleitos (4,25% dos votos), menos 14 do que há quatro anos, em que concorreu em coligação com o PSD.

Cristas anunciou que não se recandidatará no próximo congresso extraordinário — que pediu para ser convocado em breve. A tendência de queda do partido do Largo do Caldas já vinha, pelo menos, desde as Europeias de Maio. “Assumimos o resultado com humildade democrática”, afirmou Cristas, rodeada pela sua direcção na sede nacional do partido, em Lisboa. Foi a primeira a falar, durante um minuto e meio, apenas uma hora depois das urnas fecharem, e a primeira a encerrar a noite eleitoral.

A mulher que levou o CDS a uma votação histórica em Lisboa nas últimas autárquicas, afirmou agora, na hora da derrota, que deu o seu melhor ao longo de quatro anos. No final, não permitiu perguntas dos jornalistas, e não esclareceu se iria, por exemplo, assumir o seu lugar de deputada.

Rio aponta baterias à comunicação social e recusa ter sido derrotado

Já o líder do maior partido da oposição, Rui Rio assumiu que o partido não conseguiu o grande objectivo, que era vencer as eleições. Mas considerou que o resultado do PSD não foi uma “grande derrota”, nem um “desastre”, e afirmou que vai ponderar “com serenidade” a continuidade no comando dos sociais-democratas. “Não atingimos o objectivo, mas não é a grande derrota que muitos previam, essa grande derrota não existiu”, defendeu Rio, que se congratulou ainda pelos socialistas não terem conseguido alcançar a maioria absoluta e a esquerda não ter os dois terços de deputados necessários para reformas constitucionais.

Os sociais-democratas elegeram 77 deputados, e tiveram 27,9%, um dos resultados mais baixos da história do partido fundado por Sá Carneiro. Questionado se vai abandonar a liderança do PSD – pergunta que motivou risos e protestos da assistência — Rui Rio disse que essa pergunta “vai merecer serenidade e ponderação e ouvir as pessoas”.

Em relação aos motivos que levaram o PSD a ter um resultado tão baixo, Rio falou primeiro dos condicionalismos externos: a conjuntura internacional favorável que permitiu o crescimento da economia sem que o Governo precisasse de “fazer muito por isso”. Depois internamente, o país viu o surgimento de novos partidos à direita do PSD, alguns deles até “dentro do próprio PSD”, numa referência ao Aliança, cuja dispersão de votos subtraiu, nas contas de Rio, cerca de 2% ao PSD.

Houve ainda tempo para farpas às sondagens e à comunicação social. O secretário-geral do PSD destacou um inquérito da SIC/Expresso, que há três semanas dava o PS com maioria absoluta e o seu partido perto de 20%. Por fim, os factores internos: uma instabilidade “nunca antes vista na história do PSD exclusivamente motivada por ambições pessoais”. Em relação ao futuro, Rio afirma que vai assumir o lugar de deputado — o que durante a campanha chegou a dizer que podia não acontecer— e disse que está de olhos postos nas autárquicas de 2021.

CDU perde mais de 100 mil votos

À esquerda, a CDU parece ter sido o partido mais penalizado por, durante quatro anos, ter dado apoio ao Governo do PS. Numa tendência de queda constante, os comunistas mantiveram os maus resultados das autárquicas e das europeias. Deste vez, perderam quase 116 mil votos em relação às legislativas de 2015, e obtiveram menos cinco mandatos do que nessa altura.

O partido liderado por Jerónimo de Sousa viu ainda aumentar o fosso para o Bloco de Esquerda. Se na anterior legislatura tinham apenas menos dois deputados, agora serão menos sete que os 19 mandatos dos bloquistas, tendo ainda aumentado a distância entre os dois partidos. O BE conseguiu mais 163 mil votos do que o PCP.

Jerónimo atribuiu a derrota a uma “intensa e prolongada operação de mentira, difamação e promoção de preconceitos”, para “denegrir” a CDU e favorecer “outras forças”.

Avisou já que, pelos camaradas que ouve, não voltará a haver essa “cena do papel” assinado com o PS, mas salientou que nada obsta a que António Costa assuma o lugar de primeiro-ministro.

“Será em função das opções do PS, dos instrumentos orçamentais que apresentar e dos conteúdos que legislou com a CDU que a CDU determinará, como sempre o seu posicionamento, vinculado aos compromissos que assumiu com os trabalhadores e o povo”, revelou o homem que lidera os comunistas há 14 anos. Outro destaque do resultado da CDU foi a não eleição da candidata dos Verdes, Heloísa Apolónia, que depois de 24 anos no Parlamento não conseguiu ser eleita no distrito de Leiria, um círculo tradicionalmente difícil para os comunistas. Em relação ao seu futuro, Jerónimo não desfez a dúvida, dizendo que o assunto “ainda não estava em cima da mesa”, e que no primeiro dia da próxima legislatura estará na Assembleia da República “pronto a lutar pelos trabalhadores e povo português”.



Santana de fora

No campeonato dos pequenos partidos, o Aliança acabou por ser uma decepção. No espectro político à direita, o Iniciativa Liberal e o Chega conseguiram entrar no Parlamento, ao contrário do partido fundado por Santana Lopes. Este assumiu a derrota, e disse que ia pôr o lugar à disposição. “A atitude que eu considero correcta, digna e decente é sábado, no Senado do meu partido, dizer ‘eu estou ao vosso dispor’. Mas quando digo ‘ao dispor’ é também para sair, não é ao dispor para continuar”, anunciou Santana Lopes, a partir da sede do Aliança.

Santana diz que não há justiça ou injustiça, há votos, “que exprimem a vontade da população”. “O Aliança não é um partido monotemático, de uma causa singular”, frisou, fazendo uma referência ao sucesso eleitoral do PAN. “Se entenderem que eu devo continuar, eu acho que tenho essa responsabilidade para com o partido”, acrescentou Santana Lopes, dando como exemplo de perseverança o espanhol Ciudadanos. “Só à quarta eleição é que [o Ciudadanos] conseguiu passar dos 2%. Eu não estou a dizer que somos iguais ao Ciudadanos, mas um partido político é normalmente uma maratona, é uma corrida de fundo”, notou.

O líder do Aliança disse que “se o partido tivesse 30 ou 40 anos”, tomaria a “mesma decisão que Assunção Cristas”. “Um partido político é uma maratona, uma corrida de fundo. O Aliança não é um projecto de um homem só, é colectivo, queremos apelar à juventude. Temos autárquicas, ainda temos presidenciais pelo meio. A vida continua e as dificuldades dos portugueses também”, rematou.