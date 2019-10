“Terei sempre a placa de titânio como ‘souvenir’ de Macau”

Sophia Flörsch, a piloto que na edição do ano passado do Grande Prémio de Macau sofreu um aparatoso acidente na curva do Hotel Lisboa, assumiu que “adoraria” voltar a correr na região já este ano. “Ainda estou apaixonada por Macau”. Contudo, em entrevista ao PONTO FINAL, a alemã confessa que ainda não sabe se volta já este ano.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois do acidente na curva do Lisboa, no ano passado, Sophia Flörsch diz agora ao PONTO FINAL que “adoraria” voltar: “Amei todos os minutos que estive aí no ano passado”. Ainda assim, não é certo que regresse para a 66.ª edição do Grande Prémio de Macau. A culpa é dos novos carros que serão conduzidos este ano no circuito da Guia e que a jovem de 18 anos ainda não testou.

Ao aproximar-se da curva do Lisboa, a uma velocidade de 276 quilómetros por hora, o Dallara-Mercedes conduzido por Sophia Flörsch voou por cima das barreiras de protecção para fora da pista, atingindo uma zona reservada a fotojornalistas e comissários. O aparatoso acidente marcou a edição número 65 do Grande Prémio de Macau. A piloto alemã da Van Amersfoort Racing sofreu uma fractura na coluna e foi submetida a uma operação que demorou cerca de sete horas, no Hospital Conde de São Januário. Na altura, os médicos apontavam para um período de recuperação de seis meses, mas a alemã voltaria às pistas apenas 100 dias depois do acidente em Macau. Na sequência do acidente, quando recuperava da cirurgia no hospital, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, nomeou a jovem, que tinha, então, 17 anos, Embaixadora da Boa Vontade para o Turismo de Macau.

Completamente recuperada do acidente, este ano já correu pela Van Amersfoort Racing no Formula Regional European Championship. “Actualmente estou na sexta posição no campeonato e estou a trabalhar com a equipa para alcançar pódios ou até ganhar alguma das últimas corridas”, explica ao PONTO FINAL.

Então, o que mudou depois do acidente? “Nada, na verdade”. Para a piloto, “a única coisa negativa foi o facto de ter perdido quase um ano desportivo”. “Por causa da lesão, não foi possível fazer nenhum teste durante o Inverno, então tive de começar a época sem qualquer teste, como teríamos feito se não tivesse sofrido aquele acidente”, indica, acrescentando: “Tirando isso, nada mudou, na verdade. Continuo a adorar e a desfrutar daquilo que faço tanto como antes”.

“DE CERTEZA QUE VOU VOLTAR”, MAS PODE NÃO SER ESTE ANO

Questionada sobre o regresso a Macau este ano, Sophia Flörsch diz que “adoraria”. “Estamos neste momento em conversações com vários parceiros para ver se é possível que eu vá correr a Macau este ano”, adianta, explicando o que está em causa: “O problema é que os carros F3 que serão conduzidos aí serão os carros FIA F3 e eu ainda não os conduzi até agora. Vamos ter de ver se me vou conseguir preparar para esse carro ou se poderei até ir a Macau como embaixadora e voltar a correr aí no próximo ano”.

Recorde-se que, no ano passado, após o acidente, a jovem prometera que ia correr em Macau na edição deste ano do Grande Prémio. Afinal, não é certo que volte este ano. Voltar a competir está dependente dos testes e o regresso, este ano, enquanto embaixadora, “depende das negociações entre a minha equipa e as autoridades de Macau”. “Mas de certeza que vou voltar”, garante, aproveitando para lançar elogios ao Circuito da Guia. “O evento é incrível. Amei todos os minutos que estive aí no ano passado. Claro que a pista é super ‘cool’ e as pessoas são muito educadas”.

Após a cirurgia, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo de Macau, deu a Sophia Flörsch o título de Embaixadora da Boa Vontade para o turismo da região. Segundo explicou na altura a responsável, a distinção tinha como objectivo “promover tanto o Grande Prémio como o turismo de Macau lá fora”. Agora, a embaixadora volta a dizer que “é uma grande honra”. “Ainda estou apaixonada por Macau. Terei sempre uma placa de titânio como ‘souvenir’ de Macau e do hospital Conde São Januário”, afirma.

O 66.º Grande Prémio de Macau realiza-se entre 14 e 17 de Novembro. Para a edição deste ano, como forma de prevenir acidentes como o de Sophia Flörsch, a organização anunciou que vão ser feitas alterações em algumas curvas do percurso citadino de 6,12 quilómetros, considerado um dos mais perigosos do mundo. Vai haver um aumento da escapatória da curva do Lisboa, protecções em espuma adicionais e um novo tipo de barreiras de segurança em vários pontos em redor do circuito, além das bandeiras electrónicas que vão ser instaladas como complemento à sinalização manual, esclareceu a organização.