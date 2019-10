Mais de 300 casos de falhas na protecção de dados pessoais investigados em 2018

Relatório Anual de 2018 do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais indica que houve um aumento do número de processos instaurados após a apresentação de queixas dos cidadãos. Comparativamente a 2017, houve menos 78 casos de falha na protecção de dados pessoais.

pontofinalmacau@gmail.com

O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) anunciou ter investigado, em 2018, um total de 330 casos relativos a alegadas falhas na protecção de dados pessoais, ou seja, menos 78 casos em relação aos dados de 2017 que indicavam um total de 408 casos. Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelas autoridades, “contando com os 221 casos que foram transferidos de 2017, o GPDP tratou, em 2018, um total de 330 casos de investigação, 208 dos quais foram concluídos”.

O GPDP acrescenta também que, “136 destes casos foram transferidos de 2017, enquanto os restantes 72 casos foram iniciados em 2018” e que “foram ainda aplicadas sanções a entidades em 10,6% dos 208 processos de investigação concluídos”, sendo os infractores entidades privadas e indivíduos.

Em relação à investigação de 109 casos iniciados em 2018, o GPDP refere no relatório que “59,6% dizem respeito à falta de legitimidade do tratamento de dados, e 22,9% referem-se à não observância dos princípios de tratamento dos dados”. Outro dado assinalado no relatório vai para o aumento do número de processos que foram instaurados após a apresentação de uma queixa dos cidadãos, aumentando de 64,5%, em 2017, para 90,8% em 2018.

No relatório apresentado ontem, o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais revela ainda que recebeu um total de 1.829 pedidos de consulta relativos ao tratamento de dados pessoais, não incluindo consultas relativas a procedimentos diários de trabalho.

Uma grande quantidade das consultas recebidas é sobre a notificação e a autorização, representando 36,7% do número total das consultas. As consultas sobre condições de legitimidade do tratamento de dados pessoais ocupam o segundo lugar, com uma percentagem de 30,2%. 85,1% das consultas foram efectuadas através de chamadas telefónicas. Quanto à classificação dos consultantes, a maioria é composta por entidades privadas e indivíduos, representando 42,5% e 48,3% do número total de consultantes, respectivamente.

Em 2018, o GPDP recebeu diferentes tipos de requerimentos para tratamento de dados pessoais, incluindo: 39 pedidos de parecer, 25 pedidos de autorização e 605 notificações de tratamento de dados pessoais (incluindo 235 casos de notificação de forma simplificada, 132 casos de notificação para transferência de dados para locais situados fora da RAEM e 238 outras notificações do tratamento de dados pessoais).