Candidata do PAN: “Não vejo qualquer radicalismo em consciencializar para o facto de que as nossas opções individuais têm grande impacto no colectivo”

A cabeça de lista do PAN para o círculo eleitoral Fora da Europa, Catarina Ressurreição, rejeita o rótulo de extremista que muitos querem colar ao partido. Argumenta ainda, em relação aos que alertam para o perigo de o PAN querer interferir na esfera da vida privada do indivíduo, que há sempre a necessidade de, em algumas situações, condicionar as opções de cada um para a sociedade poder ganhar como um todo.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Catarina Ressurreição tem 40 anos, e é natural de Braga. Estudou Direito na Universidade de Coimbra, onde foi presidente da linha SOS Estudante (linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio). Foi nessa altura que conheceu André Silva, numa sessão de recrutamento para voluntários, sendo que mais tarde este chegou a vice-presidente daquele organismo. Na altura, foi Catarina a recrutar André. Anos mais tarde, seria André a recrutar Catarina para o PAN. Em 2004, a jovem parte para Cabo Verde, onde trabalhou na Fundação Infância Feliz, no Instituto cabo-verdiano para a igualdade e equidade de género. Paralelamente, exercia Direito num escritório de advocacia, e foi consultora em igualdade social e de género. Há dois anos, tornou-se empreendedora e entrou na área da agricultura biológica, iniciando o projecto Tambake. Detém uma mercearia e um restaurante.

Como é que chega à política e aceita este desafio do PAN? Qual foi a sua motivação?

Apesar de ser uma pessoa que se quis sempre envolver, aliás sempre trabalhei de forma activa e convicta por causas, nunca tive nenhuma ambição político-partidária. Mas quando recebi o telefonema do André Silva para encabeçar a lista do PAN pelo círculo Fora da Europa, se num primeiro momento foi uma surpresa completa, de seguida senti que foi um repto a uma tomada de posição e de responsabilização em defesa do tipo de mudança que eu gostaria de ver no mundo. Foi um desafio, mas nesta fase tinha de assumir alguma posição mais assertiva, porque acho que a entrada do PAN na Assembleia da República foi um ganho para todos. Pela primeira vez, encontrei um partido que priorizou com linhas estratégicas a conduta humana em prol das pessoas, as questões ambientais, e o bem-estar animal, tendo transversalizado ao longo destes quatro anos essa perspectiva.

Vive em Cabo Verde e tem um percurso ligado ao Direito, e a ONG’s, mas agora enveredou pelo empreendedorismo com uma mercearia e um restaurante biológicos. O que a levou a fazer esta mudança?

Para mim foi uma mudança também de consciência individual, muito por responsabilidade da minha filha que tinha na altura seis anos, e que quando começou a ter consciência do que é que comíamos, começou a chamar-me à atenção e a não querer comer animais. A mim, despertou-me de alguma forma para a questão da agricultura biológica e para os produtos biológicos, e à necessidade de alimentar-me a mim e a minha família dessa forma. Em Cabo Verde não havia essa oferta, apesar de haver projectos de agricultura biológica com os quais me acabei por envolver. Será a resposta para uma agricultura sustentável, especialmente neste país onde já se vive num contexto de seca e a vulnerabilidade às mudanças climáticas é muito maior, por ser um conjunto de ilhas. Por isso, os desafios resultantes da falta e escassez de água são muito grandes.

Em Cabo Verde as pessoas aderem a esse modo de vida, e a este tipo de restaurantes?

Sim, mas não tanto pelas questões ambientais, não tanto pelo impacto que a agricultura tenha na conservação dos solos ou na saúde dos agricultores — que são os primeiros interlocutores com os solos e as plantas, e que sentem na prática que é muito diferente trabalhar com agrotóxicos do que com técnicas agrícolas não poluentes e mais ancestrais. Aqui seguem mais a perspectiva individual, porque sentem que é mais saudável. O que é saudável também, porque o que é bom para nós, é bom para o universo, e vice-versa. Fazemos parte de um ecossistema. O meu objectivo era valorizar a agricultura biológica e os agricultores biológicos, e servir de montra para esse tipo de alimentos.

Quem operou então esta grande mudança em casa foi a sua pequena filha?

Exacto, com seis anos na altura. Agora tem 13 anos. Tem sido a minha Greta (risos). Sem dúvida.

Quais são as razões para que o partido tenha tido um tão rápido crescimento na sociedade portuguesa?

Acho que o PAN foi uma lutada de ar fresco. Trouxe outras questões que as pessoas sentem que são importantes no seu dia-a-dia, e urgentes em termos de ambiente, de preservação da natureza e mudança do paradigma de produção de riqueza ilimitada, com as quais as pessoas se identificam, mas não tinham voz na Assembleia da República. Os políticos não falavam dessas questões. Há essa identificação, e um acrescento da consciência da urgência de todos pormos os pés na terra e priorizarmos o que realmente deve ser feito.

Uma das coisas em que residem muitas dúvidas é se o PAN é um partido de esquerda ou um partido de direita? Como é que se assume?

A posição do partido é uma posição com a qual me identifico e subscrevo. A esquerda e a direita discutem acerca da distribuição da riqueza, da produção da riqueza, mas sem querer mudar o modelo de produção dessa riqueza. É assim que eu vejo, neste momento temos de mudar a forma como produzimos riqueza, de a produzir como se o planeta nos conseguisse continuar a dar todos os meios de produção de forma ilimitada. Temos de mudar a concepção do consumismo, no fundo é o consumismo exacerbado que está na base de todos os problemas que estamos a gerar no planeta a nível ambiental. Se sou de esquerda ou de direita? Identifico-me muito mais com a esquerda do que com a direita, mas tal como o PAN, penso que neste momento, não é a dicotomia esquerda/direita que responde às necessidades mais prementes. Acho que nem a esquerda nem a direita respondem às questões que entendo que são importantes.

Qual é a visão que o PAN tem para o círculo Fora da Europa? Que ideias gostaria de salientar?

Apesar de não estar no nosso programa, o que queremos é aproximar mais as comunidades de Portugal. Houve uma evolução boa em relação ao voto antecipado e por correspondência, que pelo menos em Cabo Verde tem corrido bem. Isso já é um bom passo. Mas penso que podemos avançar para o voto electrónico. Realmente o círculo Fora da Europa é um ciclo muito heterogéneo, eu faço parte de uma comunidade portuguesa que se sente perto de Portugal, mas há muitos países em que isso não acontece. Penso que há que continuar a criar mecanismos e fazer avaliações sobre como é que cada comunidade portuguesa está, e ver caso a caso como é que essa proximidade pode ser melhorada.

Das 16 propostas, com excepção da que se destina aos emigrantes na Venezuela, não identifico outra que tenha as comunidades como destinatários. As propostas são mais sobre política internacional. Porquê?

Cada comunidade é diferente, daí ser importante fazer um diagnóstico/levantamento local acerca das principais necessidades e dificuldades de cada comunidade fora do círculo da Europa, para depois se adoptar estratégicas adequadas a cada caso. Gostava de destacar o papel e potencial importante que o Instituto Camões e as escolas portuguesas têm tido na manutenção e reforço do laço com o país. No entanto, há necessidade de reforço ao nível de capacidade financeira e dos seus recursos humanos, no que aos Centros Culturais Portugueses diz respeito, para reforçar esses laços afectivos. Para além disso, para as comunidades seria importante que fosse alargada a rede de escolas portuguesas no estrangeiro, para que quem saiu, sinta que pode manter o vínculo dos seus filhos com o país de origem.

Leio duas propostas relativamente ao Tibete e às relações com a China, pedindo mais liberdade e autodeterminação. E Xinjiang ou Taiwan, porque ficam de fora? É a proximidade do PAN ao budismo que o justifica?

Pelo que sei não ficam de fora. Houve um maior relevo ou mencionaram o Tibete, mas pelo que eu sei, o PAN tem uma posição forte em relação aos direitos humanos com o Governo chinês para todos os territórios.

Mas apenas mencionam o Tibete no programa…

Não consigo dizer porquê, mas o André Silva nem sequer integrou a comitiva que foi à China, ou quando o Presidente chinês veio a Portugal também não esteve presente.

Apelam à garantia de ferramentas jurídicas e institucionais de apoio ao jornalismo e que garantam, em paralelo, uma melhor separação entre jornalismo de referência e meios de comunicação que promovam fake news/notícias falsas. Como é que isso se faz sem que se caia na tentação de um maior controlo estatal ou judicial da actividade?

O combate às “fake news” é em defesa precisamente dos valores da liberdade de imprensa e das suas credibilidades: a forma como devem ser desenhadas essas ferramentas deverá ser sempre participativa, com os jornalistas profissionais e entidades que os representam.

Muitos criticam o PAN por ser um partido que aguerridamente defende os animais e o ambiente, mas que esquece o resto dos problemas. O PAN não é assim mais um movimento e não tanto um partido?

O PAN é um movimento social legalmente formalizado num partido político. No PAN todas as políticas são interdependentes e os seus programas assim o demonstram. O que trazem de novo é uma visão holística da sociedade, um respeito integral pelos direitos humanos, a ecologia profunda, a não-violência e o respeito pelas outras formas de vida.

O PAN defende a criação de um SNS para animais domésticos. Quando o SNS para as pessoas está num estado de debilidade, faz sentido essa prioridade?

Durante a campanha eleitoral, em vários momentos, o André Silva pôde esclarecer que em nenhum momento do programa se fala em SNS para animais domésticos, mas do aproveitamento das estruturas já existentes para o tratamento tendencialmente gratuito (com apoio do Estado) para o tratamento de animais domésticos de famílias comprovadamente em situação de carência. É apresentada como uma medida direccionada para as famílias mais vulneráveis, uma medida social para quem, muitas vezes, não tem ninguém para além do animal de companhia, mas cujos custos de tratamentos veterinários são incomportáveis.

Quando se diz que o PAN é um partido animalista, há alguns episódios que parecem dar corpo à tese, como a declaração da deputada municipal da Câmara da Moita que disse: “Aqui na Moita verifica-se que existe uma etnia que se multiplicou e que todos os dias se passeiam pela Moita e arredores, empilhados em cima de carroças, puxadas por um único cavalo subnutrido, espancado, a desfazer-se em diarreias por não ser abeberado e alimentado sequer e que por vezes caem na via pública, não suportando mais…”. Além da xenofobia da frase, não parece que há neste discurso uma centralidade apenas no animal?

É uma afirmação na qual nem eu nem o PAN se revê e que obviamente repudiamos. Jamais partilharia esse tipo de discurso. Precisamente por isso, a deputada já foi convidada a abandonar a posição pelo próprio PAN.

O PAN quer que passe a ser “regra” que todas as refeições nos eventos do Estado passem a ser vegetarianas. As refeições de carne ou peixe passariam a ser “alternativa” para “quem o solicitar”. Porque é que isto é importante?

É importante como medida simbólica de ser o próprio Estado, nos seus eventos — assim como anunciou abandonar os descartáveis de plástico — optar por refeições mais económicas, sustentáveis, menos poluentes e mais inclusivas (a refeição vegetariana não exclui ninguém). De resto, as outras opções alimentares estariam sempre disponíveis.

O Partido defende a criação de uma secretaria de Estado do Bem-Estar Animal. Em que é que isto daria centralidade à causa animal?

A criação de uma secretária de Estado viria a assegurar uma tutela mais direccionada para o tema, diferenciando do actual escopo meramente produtivista. Esta secretaria garantiria políticas públicas integrais não só a animais de companhia, mas também de pecuária e selvagens, terrestres e marinhos. Esta estaria também muito próxima de políticas ambientais, porque ambas as áreas estão intimamente ligadas.

Há muitas informações que revelam hoje que o aumento do consumo de soja, uma das bases da alimentação vegetariana, está a contribuir para a deflorestação sobretudo no continente americano. Não se torna contraditório estes dois factos para um vegetariano que também seja ambientalista?

Para além de ser um mito: a soja não é a base da alimentação vegetariana, são várias as fontes oficiais que mostram que cerca de 79% da soja no mundo é esmagada para fazer ração animal e 18% para produção de óleo de soja. Facilmente se vê qual a percentagem que vai efectivamente para alimentação humana, é uma falsa questão. A alimentação vegetariana será sempre mais sustentável, porque qualquer ser humano consome muito menos quantidade de comida do que uma vaca ou um porco, assim como em termos de quantidade de água que eles próprios e a sua comida consomem.

Alguns ‘opinion makers’ acusam o PAN de ter uma agenda radical que quer impor pela via política, modos de vida e hábitos pessoais. Como vê estas críticas?

Não vejo qualquer radicalismo em consciencializar para o facto de que as nossas opções individuais têm grande impacto no colectivo. Quando se pede para eliminar os plásticos, ou se proíbe deitar beatas de cigarro para o chão, está-se a mexer em hábitos pessoais, mas que têm impacto colectivo. O mesmo se passa com os hábitos alimentares: promover uma alimentação mais saudável e/ou menos poluente e/ou mais sustentável, será sempre tentar influenciar opções individuais com grande impacto colectivo, principalmente num contexto de emergência climática. Mas repare: falo em consciencializar, influenciar, nunca impor. E não pode ser considerado radicalismo o que se baseia em evidências científicas, pois não? Radical é não assumir que individual e colectivamente teremos que fazer opções para descarbonizar a economia e obtermos resultados realmente visíveis. O que se propõe pode ser visto como diferenciador, mas faz parte da evolução do debate social. Pode causar estranheza, aceito, mas é necessário. Tal como era chocante mulheres votarem e agora é norma, muitos temas que hoje são controversos deixarão de ser quanto mais discutidos e analisados publicamente.

Como viu o discurso da jovem Greta Thunberg na ONU? De repente, formaram-se barricadas dos dois lados. No discurso ambiental só vale a argumentação radical?

A Greta só fala com base em estudos, em evidências científicas… e não são poucas. É ela própria que diz: “não me ouçam a mim, ouçam os cientistas”. Eu vejo os dois lados como os que não querem assumir o impacto das suas opções individuais. Os que querem que as coisas mudem, mas sem grande mudança a nível das suas vidas, não se querem consciencializar acerca dos seus hábitos de consumo; e os que assumem a necessidade de mudança e tentam partilhar com a maioria a mensagem de que a responsabilidade não é só dos governos e das empresas, mas que temos que ser “a mudança que queremos para o mundo”. Não consigo ver radicalismo aqui, mas apenas desconstrução.

Qual seria um bom resultado para o PAN no círculo Fora da Europa?

Seria aumentar o número de votos, claro, mas essencialmente partilhar a visão do PAN e contribuir para a diminuição das taxas de abstenção.