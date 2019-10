“A Flauta Mágica” de Mozart abre Festival de Música Internacional embalada pelo “vento do Norte” 

Uma interpretação original de “A Flauta Mágica” de Mozart e um trio de vozes escandinavas são os principais destaques no arranque da 33.ª edição do Festival Internacional de Música de Macau, que este ano tem como tema a relação de cumplicidade entre os músicos e os seus instrumentos.

A 33.ª edição do Festival Internacional de Música de Macau (FIMM) arranca hoje no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau com uma produção da ópera “A Flauta Mágica”, de Wolfgang Amadeus Mozart, que mistura animação cinematográfica a interpretações ao vivo, numa linguagem estética inovadora sobre as provações pelas quais o ser humano deve passar para sair das trevas do pensamento medieval obscurantista e alcançar a luz da razão.

Com produção da Komische Oper Berlim e da companhia de teatro britânica 1927, a proposta de abertura do FIMM apresenta-se entre 4 e 6 de Outubro, e cruza a dimensão operática com o cinema de animação, conferindo uma configuração inusitada a personagens marcantes no reportório do compositor clássico austríaco, como a Rainha da Noite, representada como uma aranha gigante, constelações dançantes ou borboletas e macacos mecânicos.

Com animações de Paul Barritt, o maestro Hendrik Vestmann conduz a Orquestra Filarmónica de Hong Kong numa viagem iniciática revestida de elementos de contos de fadas em que o herói se transforma num instrumento, ou seja, música.

“A Flauta Mágica” é uma obra operática alegórica de Mozart, composta no seu último ano de vida, que possui misteriosos símbolos iniciáticos maçónicos sob um véu de “teatro com números musicais”, ou ‘singspiel’. Ao integrar temas tão sérios como o valor e o significado da vida no canto ligeiro e hábeis técnicas expressivas de comédia, “A Flauta Mágica” tornou-se ao longo dos séculos um reservatório de cenas tragicómicas e conotações profundas para criar um mundo mágico muito peculiar.

O “vento do Norte” fez os vikings

Também neste fim-de-semana de abertura do FIMM, sobe ao palco do Teatro D. Pedro V o Trio Mediaeval, de Oslo, para dois concertos, “Aquilonis”, a 5 de Outubro, e, no dia seguinte, “Canções Folclóricas”. No sábado, o trio de cantoras escandinavas apresenta um conjunto de peças de canto gregoriano e temas tradicionais de Itália ou Noruega, retirados do seu sexto álbum intitulado “Aquilonis”, que significa “o vento do Norte”, numa aventura que começa com uma polifonia medieval, com a qual o grupo desenvolveu um mundo sonoro único.

Na segunda noite, as intérpretes apresentam canções folclóricas tradicionais, baladas medievais ou canto tradicional sueco. Em Canções Folclóricas, o trio interpreta uma selecção de canções de amor norueguesas e suecas, músicas de casamentos, canções de embalar, orações ao sol, baladas, hinos religiosos e música instrumental.

A música folclórica vocal sueca e norueguesa distinguem-se pela sua tradição de cantar sem palavras, um estilo conhecido por tulling, sulling ou tralling, no qual uma sequência de consoantes é inventada ou improvisada pelo cantor. Na música para dançar, caracterizada por passagens rítmicas, muitas vezes rápidas, com sons instrumentais e batidas irregulares, os cantores criam os seus próprios sons usando oclusivas e consoantes nasais com vogais relativamente leves. O Trio Mediaeval rearranjou antigas canções e baladas da sua terra natal e investigou as suas raízes escandinavas, com uma descrição poderosa e convincente das canções folclóricas norueguesas.