Jason Chao: “O sistema judiciário de Macau está a distanciar-se da ordem legal herdada da administração portuguesa”

João Carlos Malta

Joaomalta.pontofinal@gmail.com

O ex-presidente da Associação Novo Macau, Jason Chao, diz em entrevista ao PONTO FINAL que a decisão do Tribunal de Última Instância (TUI) “mostra que o sistema judicial em Macau está a viver um momento muito sensível em termos de pressão política”. E que esta é uma ilustração prática da razão pela qual foi decidido excluir os juízes não chineses nos casos relacionados com a “segurança nacional”. Antes, num comunicado enviado às redacções, o colectivo que tem Chao e Man Tou como rostos visíveis, referia que a parte mais perigosa da sentença é a liberdade de reunião das pessoas depender da vontade das autoridades. Para estes activistas, a decisão concede “efectivamente poderes irrestritos à polícia de Macau para realizar a censura política sobre o direito de reunião e o direito de manifestações”, a ponto de uma manifestação sobre obrigações legais poder ser considerada “propósitos contra a lei”.

O que é que o levou a pedir permissão para realizar três manifestações à polícia de Macau. Qual foi a motivação?

Tecnicamente, podemos dizer que realizar uma manifestação não requer a admissão das autoridades, isto tendo em conta a lei da manifestação. Apenas há a necessidade de notificar a Polícia, e se as autoridades acharem que há questões relacionadas com a segurança, ou ilegalidades em relação ao pedido, devem então proibir. É um procedimento necessário para nós podermos fazer o que nos propúnhamos.

Ao contrário da manifestação proibida em Agosto, o grupo que lidera decidiu avançar para tribunal. O que quiseram com esse acto? Ficou surpreendido com a decisão do tribunal?

Isto foi decidido em equipa, e como pode ver pela nossa declaração alguns têm uma perspectiva mais branda sobre o assunto, e outros têm uma ligação emocional ao caso porque passaram anos a estudar as leis de Macau. Foi um momento muito difícil para alguns dos meus companheiros, mas a mim pessoalmente não me surpreendeu, porque o Tribunal de Última Instância (TUI) decidiu dar provimento à ilegalidade do referendo de 2014 [referendo civil sobre o sufrágio universal organizado pela Novo Macau]. Eu acho que isto é necessário para as pessoas de Macau perceberem em que ponto é que as coisas estão, em termos da independência judicial.

Num documento escrito que enviou às redacções disse que o TUI não levou em consideração nove dos 12 argumentos que apresentaram. Quais eram os mais importantes?

Um deles era a ligação da liberdade de expressão e a liberdade de manifestação. A absoluta proibição de tortura é também relevante, e quisemos enfatizar que a proibição internacional sobre esta prática é absoluta. É uma obrigação legal que recai também sobre as forças policiais de Hong Kong, e sobre todas as forças policiais e militares no mundo. Não há excepções. Portanto, mesmo em tumultos ou motins isso não pode ser invocado. Essa proibição é muito importante na lei internacional. Portanto, é muito estranho que uma polícia proíba uma manifestação sobre uma obrigação legal.

Os juízes do TUI argumentam que nenhum órgão judicial em Hong Kong confirmou que haja tortura nem brutalidade policial, e que por isso estas manifestações não são meros exercícios do direito à critica. Que lhe parece o argumento?

Isso é perigoso. Em primeiro lugar, no nosso pedido nós discutimos a distinção entre factos e opiniões. Esta distinção é importante, e o direito de liberdade de expressão prevê-o. Os factos podem ser provados, as opiniões não. O que podemos discutir é se há uma base factual para uma opinião, e no nosso pedido de manifestação, nós apenas enviámos argumentos factuais para sustentar que a polícia de Hong Kong terá usado força excessiva contra os manifestantes. Essa opinião também é partilhada pelas Nações Unidas, e a Amnistia Internacional, e outras organizações internacionais. O TUI ignorou estes argumentos legais e recusou deliberar sobre estes argumentos muito importantes, porque isso invalidaria aquilo que decidiram.

O colectivo validou a acção da polícia porque as manifestações podiam ser uma plataforma para interferir nos assuntos internos de Hong Kong, e isso viola a Lei Básica. Queriam mesmo interferir nos assuntos internos de HK?

Essa regra restringe-se ao Governo, não à liberdade individual. Os cidadãos têm a possibilidade de fazer petições sobre todos os governos no mundo, se assim quiserem. O conceito de legalidade é, portanto, diferente entre indivíduos e autoridades públicas. Na Constituição de Macau as autoridades oficiais apenas podem tomar decisões com base na lei, o que quer dizer que qualquer decisão tem de a respeitar, e o mesmo se aplica aos cidadãos que podem fazer tudo o que quiserem a menos que seja restringido ou proibido pela lei.

Que conclusões tira de todo este processo?

Penso que a sentença tem diferentes declarações sobre a legalidade da manifestação, e agradecemos o profissionalismo, apesar dos critérios políticos. Isto mostra que o sistema judicial em Macau está a viver um momento muito sensível em termos de pressão política. Os representantes judiciais absorvem a linha política definida pelos líderes políticos chineses.

Acha que foi uma decisão mais politica do que judicial?

Sim, foi o que escrevi no comunicado. Penso que isto foi altamente político, porque diverge daquilo que é a linha de outros tribunais nacionais e tribunais internacionais.

Que valor da à declaração de voto vencido do juiz português Viriato Lima?

O 2-1 na decisão também pode ser interpretado como dois para juízes chineses, e um para o juiz português. E esclarece também a razão pelo pedido de exclusão de juízes não chineses nos casos relacionados com a “segurança nacional”. Esta decisão mostra que o sistema judiciário de Macau está a distanciar-se da ordem legal herdada da administração portuguesa.

Vão tentar novas acções como esta?

Depende daquilo que o colectivo decidir, mas para mim este é um dos poucos assuntos em que eu estarei interessado em intervir naquilo que tem a ver com os assuntos internos de Macau. Mas isso será uma decisão da equipa. Não tenho ideia por agora do que vai acontecer, vamos ver. Mas o que posso dizer é que esta é uma das poucas e últimas coisas que posso fazer por Macau.