Consulta pública para introdução de taxa de resíduos domésticos ainda sem data

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental assume plano para avançar com um “projecto de simulação” sobre a cobrança de taxas de resíduos domésticos, mas não se compromete com uma data para uma consulta pública. Os dados recolhidos vão servir como base científica para a implementação de políticas ambientais.

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) planeia “proceder ao projecto de simulação sobre a cobrança de taxas de resíduos domésticos a título experimental”, mas não revela uma data concreta para uma consulta pública sobre o assunto, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, datada de 5 de Agosto, em que este questionava o Governo sobre a elaboração de um texto de consulta pública “sobre o respectivo regime de cobrança de uma taxa”.

“A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental planeia proceder ao projecto de simulação sobre a cobrança de taxas de resíduos domésticos a título experimental, no sentido de conhecer e analisar todas as situações através da operação efectiva, recolhendo os respectivos dados que servirão como base científica aquando da futura implementação das respectivas políticas”, pode ler-se na resposta da DSPA à interpelação de Sulu Sou.

O deputado e vice-presidente da Novo Macau questionou o Governo sobre a conclusão de um texto de consulta pública sobre o respectivo regime de cobrança de uma taxa, no sentido de se dar início, o quanto antes, aos trabalhos legislativos, e frisou que as autoridades ainda não anunciaram a calendarização para a concretização das referidas medidas preliminares inerentes à própria implementação do regime de cobrança de uma taxa sobre o lixo doméstico.

“Os serviços competentes irão começar pela implementação de medidas respeitantes ao melhoramento da reciclagem de resíduos recicláveis, reforço da consciência da população relativa à protecção ambiental e procura de consenso junto da sociedade, com o objectivo de facilitar a implementação das futuras políticas relacionadas”, pode ler-se no texto assinado pelo director da DSPA, Raymond Tam Vai Man, em resposta à interpelação escrita de Sulu Sou.

Na interpelação dirigida ao Executivo, Sulu Sou sugere também que as autoridades efectuem uma análise sobre as deficiências estruturais, para definir soluções a adoptar no caso de se depararem com dificuldades na implementação das políticas em causa e depois questionar qual o ponto de situação em relação ao assunto. Neste ponto, a DSPA frisou que, “após a conclusão da simulação sobre a cobrança de taxas de resíduos domésticos a título experimental, ir-se-á considerar levar a cabo a análise sobre lacunas”.

O deputado pró-democracia considera que as autoridades deveriam avançar, o quanto antes, com “planos experimentais de cobrança de taxa sobre lixo doméstico”, seleccionando, para efeito de uma experiência voluntária, diversos tipos de entidades produtoras de resíduos, tais como, empresas de jogo, PME do sector da restauração, prédios antigos isolados ou edifícios com vários andares.