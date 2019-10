Constitucionalista diz que decisão do TUI acolheu a “doutrina do secretário Wong Sio Chak”

António Katchi defende que a proibição das três manifestações propostas por um colectivo, que tem Jason Chao como rosto, coloca o Tribunal de Última Instância no clube das entidades de Macau que estão “enfeudadas pelo regime chinês e pela casta dirigente do PCC”. Oriana Pun, vogal da direcção da Associação de Advogados de Macau, defende a decisão dos juízes, que considera que tem de ser lida através do contexto político actual. Já o advogado Jorge Menezes fala de um acórdão mau “não só por estar errado, como por ser de uma pobreza jurídica confrangedora”.

O constitucionalista António Katchi considera que a argumentação jurídica dos juízes do Tribunal de Última Instância (TUI) não é mais do que “acolher a doutrina do secretário Wong Sio Chak”. “Todos os argumentos são do Wong Sio Chack”, repetiu ao PONTO FINAL. O mesmo professor do Politécnico de Macau — comentando o acórdão do trio de juízes do TUI, que na passada sexta-feira negou a realização de três manifestações, entre 12 de Setembro e 4 de Outubro, que tinham como objectivo exortar os órgãos policiais das diversas regiões, em especial Hong Kong, a respeitar a Convenção contra a Tortura — vê sinais de que possa estar em causa a separação dos poderes na RAEM.

Já Oriana Pun, jurista e vogal da direcção da Associação de Advogados de Macau (AAM), em declarações ao PONTO FINAL, antes de comentar o caso, assinala que é “pró-polícia” e que está “satisfeita com a decisão do TUI”. Apesar de reconhecer que ainda não fez uma análise detalhada do documento jurídico, afirma não estar “inteiramente de acordo com os fundamentos invocados”.

O advogado Jorge Menezes, por seu lado, qualifica o acordão de “mau”. “Não só por estar errado, como por ser de uma pobreza jurídica confrangedora. É mais um documento político do que jurídico”, argumenta, afirmando que não consegue encontrar no texto nenhum raciocínio de cariz jurídico.

A questão da ingerência

A fundamentação do acórdão do colectivo de juízes liderado pela relatora Song Man Lei, e que contou com o voto vencido do português Viriato Pinheiro de Lima, escreve que, se as manifestações fossem permitidas, a RAEM e o CPSP estariam a validar “a criação de uma plataforma para interferir nos assuntos internos que a Região Administrativa Especial de Hong Kong administra por si própria, violando assim o princípio fundamental constitucional da Região Administrativa Especial”.

Oriana Pun pensa que o TUI não precisava “de ir tão longe”. A leitura que faz do caso, leva-a a concluir que a manifestação é um direito, “não é uma coisa ilegal”, mas tem limites. Para esta responsável da direcção da AAM, a decisão de validar uma manifestação tem de ter em conta “o fim que pretende”. “Se é exortar a polícia de Hong Kong para não provocar actos de tortura, acho que isso tem de ser interpretado com um contexto”, salienta.

Menezes assinala, neste argumento dos juízes, um salto lógico e uma contradição. “O TUI começa por dizer que os órgãos da RAEM não podem interferir em Hong Kong para depois concluir que os cidadãos de Macau não podem expressar as suas opiniões sobre Hong Kong. É um salto ‘lógico’ em falso e quase caricato: nem a expressão de ideias constitui ingerência, nem a população da RAEM constitui um órgão da RAEM. É um erro de raciocínio elementar”, argumenta.

E complementa depois o raciocínio: “O acórdão contradiz-se a si mesmo ao dizer, enviesadamente, que a manifestação é ilegal por ser contrária à lei de Hong Kong. De repente, a lei de Hong Kong já pode aplicar-se em Macau, atirando-se ao lixo todo o discurso sobre a não ingerência das Regiões uma na outra”.

A opinião da polícia de Hong Kong sobre a polícia de Macau, para António Katchi, “não constitui qualquer bem jurídico autónomo legitimador de restrições à liberdade de manifestação”. Por isso, a “PSP não pode proibir uma manifestação com o argumento de que, se não a proibisse, a polícia de Hong Kong poderia pensar que a sua homóloga de Macau estava a colocar-se do lado dos manifestantes”.

O constitucionalista diz que, segundo as leis de Macau, a PSP quando recebe um comunicado dos promotores de uma manifestação “não é chamada sequer a autorizá-la”, “muito menos a exprimir a sua concordância”. “Ela deve apenas receber o comunicado e garantir as condições para que a manifestação se possa desenrolar em segurança”, explica.

O professor do Politécnico explica ainda que a mera expressão, individual ou colectiva, de opiniões acerca do que se passa em Hong Kong “não implica ingerência nos seus assuntos internos” da RAEHK. “Só haveria ingerência, se fossem praticados actos que efectivamente implicassem uma diminuição da capacidade das autoridades públicas de Hong Kong para exercerem os seus poderes no âmbito da autonomia”, conclui, acrescentando que se esta argumentação do TUI fizesse jurisprudência “nunca se poderia realizar em Macau qualquer manifestação de solidariedade com habitantes de outros territórios da China ou de outros países do mundo, nem qualquer manifestação de protesto contra acto ou omissão ocorridos em país estrangeiro”.

A crítica tem de ser objectiva? Quem define a objectividade?

Uma outra linha de argumentação do TUI, que aliás segue o que já tinha sido defendido pela Polícia, é a de que estas manifestações não configuravam “um mero exercício do direito à crítica”. “A crítica tem que basear-se em factos objectivos, isto é, tem que dirigir-se a factos efectivamente ocorridos, fazendo-se comentários e críticas sobre os mesmos (…). Até ao presente momento, nenhum órgão de poder ou de supervisão da RAEHK qualificou as acções da polícia de Hong Kong como uso excessivo da força”, lê-se no acórdão.

Menezes olha para estas considerações e sente que “George Orwell conseguiria escrever um novo livro inspirado neste acórdão”. O advogado diz que o TUI adere “à retórica das ‘fake news’, em que as polícias e os tribunais passam a ser os donos dos ‘factos objectivos’”. “Este acórdão defende uma espécie de totalitarismo da verdade oficial. Além do mais, não há nada que possa ser apelidado de ‘falso’ no aviso prévio”, sublinha.

No caso em apreço, o constitucionalista António Katchi esclarece que o uso de meios repressivos por parte da polícia de Hong Kong (gás lacrimogéneo, canhões de água, balas de borracha, balas reais,) “representa um conjunto de factos efectivamente ocorridos, que nem a própria Polícia nega”. “O que se discute é se o seu uso foi justificado ou injustificado, comedido ou excessivo”, esclarece.

Por isso, defende que o autor da crítica poderia até fazer uma avaliação com a qual ninguém concorde, mas, ainda assim, “tem o direito de a exprimir e tem o direito de promover para esse fim uma manifestação”. “Nem a PSP nem o TUI têm o direito de denegar a alguém o exercício da liberdade de manifestação pelo mero facto de não concordarem com a qualificação que ele faz dos factos” acrescenta.

Já para Oriana Pun, veicular “uma informação falsa não é permitido pela lei”. E defende que há que ter “em conta o que tem acontecido em Hong Kong”. “Todas as manifestações acabaram em violência. Eu inclino-me mais pelos fundamentos dados pela Polícia”, sustenta.

A vogal da AAM diz que é “chinesa”, mas que percebe o “português e o inglês”, e por isso lê a imprensa internacional. “Há muita história que está mal contada. Cada um em Hong Kong só vê a parte que quer, e parece que não há verdades, agora”.

Pun não pensa que esta decisão ponha em causa a separação de poderes. “Sei que o tribunal deve ver a perspectiva jurídica, mas quando analisam os factos, esses têm a ver com a sociedade e têm a ver com a política”, enfatiza. E depois ilustra o seu raciocínio: “Um homicídio tem apenas factos jurídicos, e aí não se tem de pensar no estado político. Agora, neste caso, esta manifestação tem um fim, e para avaliá-lo há que ver o estado social e o estado político em que estamos”.

Em sentido contrário, Katchi pensa que com esta decisão “o TUI entrou dentro do clube das entidades de Macau que estão enfeudadas pelo regime chinês e à casta dirigente do PCC”. “Já era evidente que o Governo, o Chefe do Executivo e os secretários o estavam, tal como a maioria oligárquica da Assembleia Legislativa, sobretudo os deputados nomeados e os eleitos por sufrágio indirecto. O Procurador com a decisão do caso Sulu Sou e Scott Chiang já tinha dado provas do mesmo. Agora foi a vez do TUI”, enumera.

Um voto vencido

Em relação ao voto vencido do juiz Viriato Lima, Jorge Menezes qualifica de muito importante, “pois retira ao Acórdão a aura de normalidade que este atropelo da lei representa”. No entanto, lamenta que Lima “não tenha dito porque é que o acórdão está errado, pois os votos de vencido também fazem jurisprudência”.

Sobre esta matéria, Pun achou estranho que este juiz “não tenha fundamentado” a sua posição. “Acho que devia ter explicado melhor, porque normalmente os votos vencidos têm uma explicação, quando não estão de acordo com a maioria. Acho estranho um voto vencido com três linhas”, resume.

Por fim, Menezes considera que no contexto das recentes repressões a direitos fundamentais, “este acórdão pode ser trágico”. “A boa notícia é que o acórdão é juridicamente pobre e, por isso, terá pouca força persuasiva”, valoriza.

O constitucionalista Katchi desvaloriza ainda o argumento do TUI que considera “que o princípio fundamental constitucional da RAEM (de não interferência nos assuntos de outras regiões) é sem dúvida um interesse jurídico de maior importância” do que o direito à manifestação. Primeiro, diz que o tribunal não fundamenta esta valoração e explica que “as fontes do Direito Constitucional de Macau não estabelecem explicitamente tal hierarquia”. “A subordinação dos direitos individuais aos valores institucionais é própria de um pensamento antiliberal como aquele que molda o regime político da República Popular da China”, remata.