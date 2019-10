No dia em que se assinalaram os 70 anos da implantação da República Popular da China, Hong Kong respondeu às celebrações de Pequim com um “Dia de Luto”, que se traduziu em confrontos entre manifestantes e forças de segurança em vários pontos da região. O PONTO FINAL acompanhou um dia em que a marcha de protesto, não autorizada, saiu à rua, e em que os focos de violência e destruição resultaram em 269 detenções, dezenas de estações de metro encerradas e mais de 70 feridos, um deles baleado no peito pela polícia, em Tsuen Wan, naquela que foi a primeira vez que foi utilizada munição real em quase quatro meses de protestos.

Foto-reportagem de Eduardo Martins, em Hong Kong