Amnistia: Governo de Hong Kong persegue líderes políticos, força policial próxima da tortura

O director da Amnistia Internacional (AI) em Hong Kong defendeu, em entrevista à Lusa, que há uma perseguição selectiva de líderes políticos no território e que, por vezes, o uso de força policial se aproxima da tortura. Man-kei Tam defendeu ainda que a plataforma de diálogo que o Governo do território estreou na passada semana só enfureceu ainda mais a população.

João Carreira, agência Lusa

“Em Hong Kong o sistema judicial é ainda independente e as pessoas continuam a ter julgamentos imparciais, mas, por outro lado, o Governo de Hong Kong tem perseguido selectivamente líderes políticos, assim como manifestantes, que têm feito ouvir a sua voz (…) de oposição”, afirmou Man-kei Tam. “Este tipo de perseguição selectiva vai definitivamente aumentar a pressão sobre o sistema judicial e, a longo prazo, criar um enorme impacto no nosso Estado de Direito”, sustentou o responsável da AI na ex-colónia britânica, numa entrevista à agência Lusa na véspera da celebração dos 70 anos da fundação da República Popular da China que se assinalaram na terça-feira.

Por outro lado, frisou, desde Junho que se assiste a uma “intensificação do uso excessivo de força policial”, que considera “desproporcionado, desnecessário e ilegal (…), por vezes muito próximo da tortura”. “É verdade que assistimos a uma escalada de violência dos manifestantes, (…) mas, por outro lado, a um crescente e desproporcionado uso de força policial (…) também contra jornalistas e pessoal médico”, acusou.

Man-kei Tam recordou que “a Amnistia, mas também a associação de jornalistas de Hong Kong, tem relatado vários casos em que a polícia aparentemente alvejou jornalistas nos locais das manifestações”, com uma preocupação agravada: “descobrimos que existe um preocupante padrão policial no uso de força excessiva, por vezes próxima da tortura, de manifestantes nos centros de detenção”.

O responsável de Hong Kong da organização não-governamental garantiu que a Amnistia Internacional quer “descobrir a verdade” e que, por isso mesmo, tenta “documentar o que se passa dos dois lados”, dos manifestantes e da polícia. “Isso significa que se os manifestantes recorrerem à violência, tal será documentado e mencionado, (…) mas o nosso foco é se a polícia está ou não a usar força legal apropriada sobre os manifestantes, de acordo com a lei e as normas internacionais”, precisou.

O director da Amnistia Internacional em Hong Kong defendeu ainda que a plataforma de diálogo que o Governo do território estreou na passada semana só conseguiu enfurecer ainda mais a população. Man-kei Tam defendeu que a primeira sessão de debate com a sociedade civil não foi um verdadeiro diálogo e que isso causou ainda maior indignação. “Este não é um diálogo genuíno. Do que vimos na televisão, acabou por enfurecer ainda mais as pessoas”, disse. “Do que vimos deste suposto diálogo, (…) não foi uma genuína aproximação entre o Governo e os cidadãos de Hong Kong”, acrescentou.

O responsável da AI na ex-colónia britânica frisou que o estádio onde ocorreu a iniciativa governamental para mitigar a crise política e social “tem capacidade para três mil pessoas, mas apenas 150 foram autorizadas e apenas a falarem durante três minutos (…) sem qualquer interacção”. O debate, sustentou, “tem de ser mais aberto e mais interactivo e (..) Carrie Lam, bem como o seu Governo, tem de ser mais receptiva à voz da população, seja a favor ou contra os protestos”.