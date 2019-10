Albano Martins aponta à saída em Março: “É bom que as pessoas metam na cabeça que tem mesmo de ser”

A ANIMA vai receber a Medalha de Mérito Altruística de Macau na segunda metade do mês de Novembro, mas poderá perder o seu líder no próximo ano. O actual presidente da associação está orgulhoso com o reconhecimento do Governo depois de vários anos de luta pela defesa dos animais, mas considera que é “altura de um jovem local tomar conta das rédeas da ANIMA”.

O presidente da Sociedade Protectora dos Animais de Macau (ANIMA), Albano Martins, não vai concorrer às próximas eleições da associação que lidera desde 2007 e que este ano será homenageada pelo Governo com a Medalha de Mérito Altruística pelo contributo activo em prol do bem-estar da sociedade e de actividade filantrópica.

Em declarações ao PONTO FINAL, Albano Martins começa por dizer que a Medalha de Mérito Altruística, que será atribuída pelo Executivo na segunda metade do mês de Novembro à ANIMA, é um justo reconhecimento pelo trabalho que tem sido desenvolvido na defesa dos animais e que simbolicamente “poderá ser uma porta que se abre às entidades que muitas vezes têm dúvidas relativamente ao nosso trabalho”.

Questionado sobre se o reconhecimento poderá estar relacionado com o trabalho que tem sido realizado nos últimos anos, nomeadamente o fecho do Canídromo, Albano Martins considera que o impacto da ANIMA na sociedade de Macau já é mais abrangente, pois é a principal referência das autoridades para questões relacionadas com animais. “A luta pelo encerramento do Canídromo e a luta pela salvação daqueles animais, que foi um sucesso, até porque foi feita em tempo recorde, foi de certo modo o que fez transbordar todo esse processo. Acho que a medalha também veio reconhecer aquilo que o Governo já tem reconhecido há muito tempo, e que as próprias polícias e bombeiros reconhecem no dia-a-dia. Repare que, quando há problemas nas estradas, animais magoados, animais feridos, eles chamam é a ANIMA, e nós vamos às pontes, vamos a todos os sítios porque é a ANIMA que fica com os animais. Portanto, é um reconhecimento que na prática já vinha sendo reconhecido pelas entidades públicas” afirmou Albano Martins ao PONTO FINAL.

“Esta medalha provavelmente poderá permitir que a ANIMA tenha uma longevidade maior”, acrescenta o activista, para depois explicar a importância dos donativos para a sustentabilidade do projecto. “Espero que este galardão dado pelo Governo possa permitir que a ANIMA possa ter mais acessos, nomeadamente da Fundação Macau. A Fundação Macau deu-nos este ano 5 milhões de patacas pela primeira vez na história, porque regra geral dá 3,5 milhões de patacas. Mas graças ao apoio do Chefe do Executivo, a ANIMA conseguiu 5 milhões de patacas e nós só queríamos que a Fundação Macau mantivesse os 5 milhões de patacas, que nós acabávamos por lutar pelos outros 5 milhões de patacas. O Wynn de Macau costuma dar-nos 1,4 milhões de patacas, o Galaxy entre 400 a 500 mil patacas, o Venetian à volta dos 300 mil nos melhores anos, às vezes dá menos. Enfim, nós lutamos um pouco por isso tudo, e a comunidade dá-nos muito apoio, mensalmente, nós temos 400 caixas espalhadas pela cidade inteira, por bancos, algumas delas são roubadas. Nós conseguimos fazer por mês, em caixas de donativos cerca de 30 mil patacas, portanto, nós trabalhamos e lutamos para termos alguma maior estabilidade a nível financeira. Sem estabilidade financeira é impossível qualquer organização sobreviver”, refere o presidente da ANIMA.

Fim de um ciclo com mais de uma década

Depois de vários anos a liderar diversas lutas pela defesa dos animais em Macau, Albano Martins confessa que sente que é altura de regressar a Portugal e de colocar um ponto final num ciclo com mais de uma década enquanto presidente da ANIMA, sociedade que ajudou a fundar em 2003. “Eu fundei a ANIMA em 2003 com mais duas pessoas. Uma das quais já morreu, e a outra abandonou. Fomos três os fundadores, eu tomei a iniciativa, mas a ideia nem foi minha, nem tão pouco tomei a iniciativa, nunca quis ser membro da organização, ou seja, nunca quis ser membro do Conselho de Administração, e nunca o fui até 2007”, começa por recordar Albano Martins.

“A partir de 2007, a presidente da ANIMA pediu a demissão, frustrada porque não tinha a capacidade para encontrar apoios financeiros, e aí eu tomei as rédeas convencido de que em dois anos conseguia passar a bola a alguém, mas não consegui. Agora, enfim, já tenho 70 anos, para o ano, em Fevereiro, já terei 71 anos, e acho que é altura de um jovem local, se possível, tomar conta das rédeas da ANIMA. Este galardão provavelmente vem-nos assegurar alguns fundos, as pessoas têm que lutar constantemente por fundos. O que nós fizemos facilmente pode ser reutilizado por quem novo ainda apareça, mas é preciso é que tenha bons contactos na Administração”, frisa Albano Martins, antes de anunciar que não irá concorrer às eleições de Março da ANIMA.

“Acredito que a partir de Março será outro o presidente da ANIMA. Acredito que sim. Isto tem sido sempre uma luta constante, não tenho conseguido encontrar alternativas, mas eu tenciono regressar a Portugal. Ao fim de 38 anos em Macau, tenciono regressar finalmente a Portugal, até porque tenho lá os meus animais, tenho lá a minha mulher, está afastada de mim desde 2007, portanto há 11 anos que ando à procura de alguém que me substitua, acho que agora é bom que as pessoas metam na cabeça que tem mesmo de ser”, revelou Albano Martins, acrescentando que a ANIMA está à procura de um gestor local para assegurar os serviços de gestão e de contabilidade.

“Se eu deixar a ANIMA para enfim viver a minha vida, a associação vai ter de pagar um salário entre 40 a 50 mil patacas por mês a um gestor profissional, portanto vamos ter de lutar por muito mais. Espero que agora este galardão dado pelo Governo permita que a ANIMA possa ter mais acessos”, sentenciou Albano Martins.