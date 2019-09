Sulu Sou reitera pedido para consulta pública sobre reconhecimento recíproco de cartas de condução

A três meses da mudança do líder do Governo, Sulu Sou apelou ao “princípio da boa governança” para pedir a retirada da ordem executiva que autoriza a assinatura de um acordo com a China continental sobre o reconhecimento recíproco de cartas de condução. Através de uma interpelação, o deputado da Novo Macau questionou o Chefe do Executivo em que ponto estão as negociações com Pequim e se a consulta pública vai avançar.

pontofinalmacau@gmail.com

O deputado da Novo Macau, Sulu Sou, voltou a mostrar-se preocupado com o impacto que um eventual acordo de reconhecimento mútuo de cartas de condução entre a RAEM e a China possa vir a ter no território nos moldes em que estão a ser negociados, e interpelou o Chefe do Executivo a “abolir a ordem executiva e interromper o procedimento do acordo” seguindo o “princípio da boa governança”.

“A população de Macau é densa e a capacidade de tráfego é extremamente limitada. Ao longo dos anos, muitos membros do público têm levantado questões e demonstrado alguma oposição ao acordo de reconhecimento mútuo da carteira de motorista entre a RAEM e a China continental”, pode ler-se no início da interpelação de Sulu Sou remetida ao Chefe do Executivo.

O deputado pró-democracia refere na sua interpelação que a possibilidade de um acordo nos actuais moldes irá prejudicar a população uma vez que “isso tornará o congestionamento do trânsito mais grave e a estrada mais perigosa, além de ampliar a oportunidade para motoristas ilegais”.

“Devido a repetidas repercussões sociais, o procedimento está neste momento em espera quando falta menos de três meses para a mudança da administração. De acordo com o princípio da boa governança, o Governo actual está na disposição de demonstrar boa vontade e anular a ordem executiva que interrompa o procedimento do acordo em resposta aos muitos apelos do público nos últimos anos?”, atirou o deputado na sua primeira questão dirigida ao Chefe do Executivo.

“Embora Macau faça parte da China, a China interior não aderiu à Convenção Internacional de Tráfego Rodoviário, que visa promover a cooperação entre os governos nacionais. Além disso, o tráfego do continente tem maior impacto em Macau. Portanto, é normal que a questão do reconhecimento mútuo de licenças provoque repetidamente indignação social”, considerou Sulu Sou.

O vice-presidente da Novo Macau reforçou que a população residente tem pedido “a interrupção do procedimento do acordo” nos actuais moldes, e que o Governo deveria avançar primeiro para uma consulta pública para depois elaborar um plano a longo prazo: “Quando irá o Governo preparar-se para a consulta pública?”.

Na interpelação dirigida ao Chefe do Executivo, Sulu Sou frisa também que muitas pessoas no território defendem que o reconhecimento unidirecional da carteira de motorista deveria ser implementado e se essa posição tinha sido exposta durante as negociações com o Governo Central.

“Considerando a particularidade do ambiente urbano em Macau, muitas pessoas advogaram que apenas o reconhecimento unidirecional da carteira de motorista de Macau deveria ser implementado. O Governo propôs activamente esse plano de equilíbrio ao governo central no passado? Em caso afirmativo, qual é a resposta do continente?”, sentenciou Sulu Sou.