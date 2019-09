Não haverá debate das LAG este ano, discussão esperará por Março já com Ho no comando

O PONTO FINAL apurou que, tal como aconteceu há dez anos na passagem de testemunho de Edmund Ho para Chui Sai On, este ano o Chefe do Executivo irá à Assembleia Legislativa apenas para fazer um balanço da sua acção nos últimos dez anos. Apresentação do programa e discussão com os novos secretários ficará agendada ao que tudo indica para Março.

André Vinagre

João Carlos Malta

Este ano, ao contrário do que é regra, não haverá discussão das Linhas de Acção Governativa (LAG), na Assembleia Legislativa (AL). A situação excepcional deve-se à mudança de Chefe de Executivo este ano, cuja tomada de possa só acontece a 20 de Dezembro. Isso faria com que, caso se mantivesse a regra estabelecida de que a discussão das LAG ocorre em Novembro, elas poderiam ser válidas apenas para poucos meses. Por isso, tendo em conta a experiência passada, o mais crível é que seja Ho Iat Seng a apresentar o seu programa, juntamente com a nova equipa governativa, em Março de 2020.

A ideia foi confirmada ao PONTO FINAL pela deputada Agnes Lam, que diz que validou a informação com a mesa da AL que este ano não haverá discussão política. A mesma legisladora disse ainda ter tido conversas com um outro deputado e de um elemento ligado à associação de trabalhadores que apontam no mesmo sentido.

“O senhor Chui virá à Assembleia por volta de Novembro, onde fará um balanço do seu mandato”, afirmou a deputada.

A mesma fonte diz, aliás, que esse prestar de contas já tem sido feito nos últimos meses por vários elementos do Governo actual, com inúmeros responsáveis a irem aos estúdios da Rádio Macau para conversas que se enquadram na avaliação política da última década em Macau, nas mais diferentes áreas. Segundo Lam, estas entrevistas já decorrem há pelo menos meio ano.

Não há nenhuma lei escrita sobre como é que a discussão das LAG se deve fazer quando há mudança do Executivo, o que faz com que várias possibilidades pudessem ser postas em prática. No entanto, Agnes Lam diz que na passagem de testemunho entre Edmund Ho e Chui Sai On, foi este o modelo que foi adoptado.

Assim, depois de Chui fazer a sua despedida aos deputados e à população na Assembleia, será a vez de Ho Iat Seng começar o seu primeiro mandato. À tomada de posse a 20 de Dezembro, prevê-se que se siga a ida à AL, em Março, para a primeira discussão das LAG com os deputados.

“Espero que ele possa trazer, nessa altura, um plano mais concreto para a reforma da administração pública e para a política de habitação para a classe média”, afirmou a deputada eleita por sufrágio directo. “Estes são os dois assuntos mais urgentes em Macau e foram também aqueles a que ele deu mais ênfase durante o período da campanha”, acrescentou.

Não é uma ruptura, é continuidade

O constitucionalista António Katchi começa por dizer sobre este assunto que não há nada escrito na Lei Básica, o que faz com que se pudessem desenhar múltiplos cenários. Nenhum deles ia alterar nada de fundamental, uma vez que tal como Ho Iat Seng disse durante a campanha, em Macau, ao contrário das democracias ocidentais quando muda o Governo, não se alteram as políticas. Há uma continuidade.

Por isso, Katchi acredita que, apesar de factualmente a discussão das LAG pelo actual Executivo poder ser considerada uma perda de tempo, porque o próximo Governo entra pouco depois em funções, nada impediria que isso acontecesse. O constitucionalista entende que ao abrigo desta ideia de que não há rupturas, os deputados poderiam discutir com Chui e os actuais secretários o programa, que Ho executaria. Este só apresentaria as suas primeiras LAG, em Novembro do próximo ano.

Katchi explicou ainda que as LAG não vinculam juridicamente um Governo a fazer o que lá está inscrito, como demonstra a prática. Essa revela que os Executivos podem fazer coisas que não estão previstas, e não fazer coisas que estão lá.

Outro cenário seria o que haver duas LAG no espaço de quatro meses e as consequentes discussões sectoriais na AL.

Por fim, a opção que ao que tudo indica vingará e que passa pelo fechar do ciclo e respectivo balanço em Novembro, pela voz de Chui Sai On, e o adiar da discussão para Março deste momento de discussão entre o Governo e os deputados para quando Ho Iat Seng já estiver instalado na cadeira do poder.