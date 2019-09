Hong Kong: Wong Sio Chak nega lista negra de entrada na RAEM

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, afirmou ontem que os casos de recusa de entrada no território são uma decisão das autoridades policiais, baseada em critérios objectivos e de análise de factos. O governante acrescentou que as autoridades “têm a responsabilidade de salvaguardar a segurança, a estabilidade e paz do território, sendo esses pressupostos do desenvolvimento e prosperidade local”, refere um comunicado do Governo.

Wong Sio Chak, que falava à comunicação social após o banquete comemorativo do Dia Nacional, reiterou que “nunca existiu uma lista com nomes de indivíduos proibidos de entrar no território”, acrescentando que “nenhum país ou região do mundo adopta esse tipo de práticas”. Relativamente ao caso de um ex-deputado do Conselho Legislativo de Hong Kong a quem foi recusada a entrada em Macau, o secretário disse ter tido conhecimento da situação através da comunicação social, pelo que agora irá inteirar-se do sucedido junto do Corpo de Polícia de Segurança Pública. No entanto, reiterou que “as decisões das autoridades policiais são tomadas após uma análise às informações obtidas”.

Wong Sio Chak observou que qualquer indivíduo a quem é recusada a entrada em Macau “nunca irá admitir que poderia prejudicar a segurança do território”, e que “as autoridades policiais decidem de acordo com critérios objectivos e análises dos factos”. Relativamente aos motivos das recusas, o governante garantiu que não serão revelados, tal como acontece noutros países e regiões do mundo, que quando executam as políticas de imigração também não explicam as razões da proibição.

A par disso, Wong Sio Chak disse que cada cidadão “goza do direito de manifestação e de reunião”, não sendo a participação em manifestações em Hong Kong um dos critérios para a recusa da entrada no território, notando ainda que “nem seria possível proibir todos os participantes de virem a Macau”.