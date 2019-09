“É necessário [ensinar o amor à pátria]. Os mais jovens são mais rebeldes”

No total foram 18 anos no Oriente. A candidata do PCP, no círculo Fora da Europa, Dulce Kurtenbach viveu quatro anos em Macau e mais 14 na China interior. Da experiência só tem coisas boas a dizer. Diz que na China se vive um ambiente de liberdade, e não notou grandes diferenças no dia-a-dia entre Portugal e a China. Aos 72 anos, estabelece como prioridades para as comunidades portuguesas a actualização dos salários dos funcionários consulares, o fim da dupla tributação da Segurança Social, e a promoção da língua portuguesa. Acima de tudo quer criar condições para uma maior proximidade entre quem está longe de Portugal e o país.

João Carlos Malta

O que a fez aceitar este desafio de ser cabeça-de-lista da CDU no círculo Fora da Europa?

Essa é uma resposta muito simples. Eu identifico-me completamente com a política da CDU e do PCP, do qual sou membro há 45 anos. Realmente vejo na CDU propostas interessantes para o bem-estar dos emigrantes fora e dentro da Europa. As diferenças não são muitas, são piores para quem está fora da Europa. A China, por exemplo, é um país enorme. As pessoas para se deslocarem aos consulados já se sabe como é, não é o mesmo que estar em Macau. Aí é fácil.

É a primeira vez que tem uma participação tão visível numa campanha?

Sim. Já tive outras funções, mas nada relacionado com este cargo.

Viveu em Macau entre 1996 e 2000, e por isso presenciou o período de transição de soberania de Portugal para a China. Que imagens fortes guarda dessa altura?

Não me lembro de grandes problemas em Macau. Lembro-me de Hong Kong estar muito conturbado com rumores de campos de concentração, coisas que havia aí, que andava tudo apavorado com a entrada da China. Em Macau, lembro-me como um tempo muito pacífico, alguns portugueses foram embora, mas outros vieram e continuam a vir. A imagem mantém-se no meu coração como uma coisa bonita e normal.

O legado que os portugueses deixaram no território é algo de que todos nos possamos orgulhar?

Penso que sim. Macau tem uma beleza maravilhosa precisamente pela mistura entre o estilo oriental e o estilo português. Depois de me ir embora de Macau, ainda voltei por uns meses, e sempre que podia, a caminho da China, passava por aí. Tenho saudades de Macau, mas isso acontece com toda a gente.

Mas em que é que essa marca lusa é mais visível?

Na arquitectura da cidade. As pessoas não falam português como sabe, falam o cantonense. Em Macau, a ligação entre portugueses, macaenses e chineses, achei que funcionava bem.

Vem para Macau trabalhar no Hospital São Januário como assistente clínica…

Não, venho trabalhar para a manutenção. O meu marido é que era médico, eu não sou médica, apesar de ter trabalhado muitas vezes como assistente de médicos.

Teve uma percepção por dentro do que eram os serviços de saúde em Macau, que avaliação faz?

Agora não sei, mas penso que se manterá e era um excelente hospital. Uma filha minha é educadora de infância, esteve aí, na mesma altura, e fez um estágio. Adorou. Tinha uma belíssima impressão do Hospital São Januário a todos os níveis.

Não era muito diferente do que existia em Portugal?

Se calhar era melhor.

Já falamos do legado dos portugueses, mas há uma herança que é muitas vezes associada à governação nacional, que é a burocracia, sentiu-o?

Não, não senti muito. Olhe depois de aí viver até tive o percalço de perder o passaporte na China, numa visita a Zhuhai, e a nosso consulado ajudou-me de uma maneira fantástica. Fiquei eternamente agradecida, até passaram para o lado da China com um papel para eu poder entrar.

Voltou a Macau depois de ter saído em 2000? Que diferenças encontrou?

Muito mais casinos, apesar de já serem muitos quando aí cheguei.



O que está a acontecer agora em Hong Kong, com toda a revolta na rua, adensa as diferenças entre os dois territórios. Para si quais são as principais?

Eu vivi na China 18 anos, em perfeita harmonia, não tive problemas de espécie nenhuma, fui muito bem tratada. Não vi problemas de injustiças. Corri muitos sítios da China, viajei por muitos lados e trabalhei numa universidade com gente fantástica. Passaram-me pela mão à volta de 12 mil alunos. Fiquei com uma óptima impressão dos jovens daquela idade, entre os 19 e 23 anos, e da maneira como se vive na China e a mentalidade, o que pensam e como pensam. Foi uma surpresa maravilhosa para mim. O que se passa em Hong Kong tem a ver com a localização de Hong Kong, e nada mais. É por causa disso que surgem os problemas.

O que é que quer dizer com a localização?

Não queria entrar muito nos problemas políticos de cada país, mas tenho a minha opinião. O decreto que era para ser posto em vigor e que já foi retirado, da extradição para a China dos criminosos, o que as pessoas se esquecem é de que havia criminosos que fugiam da China e se refugiavam em Hong Kong.

O que as pessoas temem em Hong Kong, entre outras coisas, é a diferença entre os dois sistemas judiciais, a China é um país em que há pena de morte e não é regido pela “rule of law”. Não considera que isso seja um motivo para as pessoas se sentirem receosas?

Não. Acho que esta é uma situação política. É uma ingerência clara dos Estados Unidos. E eles não o fazem pelos belos olhos da população, não é?

Saiu de Macau e foi para a China, e mudou completamente de vida, da saúde para a educação. O que aconteceu?

Em 2004, vou para a China. Eu não gostei de viver nos Estados Unidos, o meu marido é americano e também é professor de literatura. Ele perguntou-me se gostava de ir para a China e eu disse que sim. Tivemos várias propostas para ir para a China e passados dois ou três meses estávamos lá.

E o que aprendeu do sistema educacional chinês?

O respeito pelos professores não tem nada a ver com o que se vive em Portugal, o respeito pela idade, pela progressão na carreira. Nos últimos anos na China, o meu horário era igual ao dos meus colegas. Estava na Universidade de Zhoukou, região de Henan. Comecei com 18 horas semanais, em 2004, e acabei por 10 horas semanais de aulas, com um ordenado sempre a subir. E o meu ordenado era o mesmo dos professores chineses.

Mas e em relação ao ensino….

A mim deram-me carta branca para ensinar da maneira que eu quisesse. Durante os primeiros cinco anos, tive um tipo de classes de inglês através de filmes. Fui eu que comprei todos os filmes, e os mostrei aos alunos e os discuti com eles. Quando cheguei à China foi-me dito para lhes abrir o pensamento. Deixá-los ser livres de pensar, e ver, terem opiniões. Foi o que eu fiz. Foi muito bonito ver os alunos a debaterem os filmes, às vezes, nos primeiros anos, em situações arrojadas ainda havia uns que baixavam a cabeça em cenas mais avançadas. Sempre tive inteira liberdade para escolher os filmes.

Falou da questão da liberdade, e este ano os repórteres sem fronteiras, no ranking que publicam anualmente, põe a China como um dos cinco países em que mais se sente a censura à liberdade de expressão e de imprensa. Como vê isto?

Vejo totalmente ao contrário. Não vejo nada disso.

Então o que vê?

Não achei nada de escondido, de especial. Efectivamente achei muito parecido com a vida que eu sempre tive aqui. Também há crimes, também há injustiças, mas elas existem um pouco por todo o mundo. A não ser que haja outras ideias por detrás, como o de fazer alguns sítios parecerem piores do que outros. Esta é a minha experiência e a do meu marido, que é norte-americano, e que caiu no meio da China pela primeira vez na vida.

Agora está muito em voga a promoção de “Amar a Pátria”. Acha que um país em que as pessoas se sintam bem com a sua vida, necessita de ensinar esse amor?

Nos últimos dez anos na China, que foram de grande crescimento, tornou-se completamente diferente da imagem que tínhamos antes. Na realidade, temos de pensar que a China era um país pacífico, a China quer paz, a China não quer guerra. Esta é a minha opinião e não faço ninguém acreditar nisto, mas é a verdade que eu sinto. Eles não querem fazer guerras, mas têm de se defender se for preciso. O amor pela pátria é um amor que notei nas pessoas desde sempre.

A minha pergunta é se é preciso ensiná-lo?

É necessário [ensinar o amor à pátria], e já vou dizer porquê. Uma coisa que me impressiona lá, é que nunca ouço um aluno a dizer “a China”, dizem “a nossa China”. Eles encaram o país, não como o meu país, mas como o nosso país. Os alunos, ao início, não tinham muita confiança comigo, mas saí de lá com o título de “mãe”. Contavam-me todas as coisas que lhes aconteciam na vida. Eles estão cheios de entusiasmo. Por isso, não acho que seja mau.

Mas a minha pergunta não era se era mau ou bom. O que queria saber é se é necessário ensinar a amar o país?

Sabe que os mais jovens são pessoas diferentes, mais rebeldes. Há muitas tradições antigas que estão a cair completamente em desuso, e já não são como eram. Há uma tentativa de manter o contacto das pessoas com a sua identidade, com o seu país. Com as suas tradições.

O PCP tem uma relação muito próxima com a China e o PCC. O partido ainda este ano votou contra o voto de pesar pelas vítimas de Tiananmen. Porquê?

Eu não estava em Portugal quando isso aconteceu. Acredito que o Partido Comunista não queira interferir nessas situações. Não está bem claro como é que Tiananmen foi na realidade. Vou seguir a linha do meu partido e não vou discutir esses assuntos.

Mas o PCP noutras situações e em relação a outros países proclama as suas ideias, e isso nunca foi um problema…

Em respeito à China, e em respeito ao meu partido, não vou discutir este tipo de questões.

Considera que é faltar ao respeito falar desta questão?

É uma coisa que nunca ninguém me proibiu de falar. Dizem que não se pode falar, mas não é verdade. Até com alunos falei. Eu é que me vou reservar o direito de não interferir.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse recentemente numa entrevista à Xinhua que :”Acreditamos que o progresso da China em seu desenvolvimento económico e social e na construção do socialismo dará uma grande contribuição a essa causa universal”. No entanto, há muitos jovens chineses ligados às universidades maoístas que acusam este Governo de ser oligarca e não defender os trabalhadores. Acha que a China ainda se pode considerar um estado socialista, pelo menos na economia, com toda a abertura ao capital estrangeiro que tem tido nos últimos anos?

É um país com dois sistemas, segundo a minha visão, porque sem isso que vem desde o Deng Xiaoping, a China não teria conseguido recuperar-se e desenvolver-se da maneira que se desenvolveu. Depois da agressão japonesa, a guerra civil, as cheias, e as secas, e trinta por uma linha que aconteceram dentro da China num curto espaço de tempo e que levaram o país à miséria. Se não fosse a abertura para fora, este desenvolvimento não poderia acontecer desta forma. A China é um país socialista em termos da sociedade.

E promove a redistribuição da riqueza tal e qual a concebe?

Está a falar das oligarquias chinesas que existem e que estão debaixo de fogo. Quem está dentro da China consegue aperceber-se. A corrupção está a ser o ponto número um de vigilância dentro do país.

Como é que vivia essas tensões?

Existem oligarcas e muitos têm sido presos. Às vezes até pessoas que não se está a espera.

Mas está a haver uma redistribuição justa da riqueza?

Na China interior sim. Com a abertura ao exterior abriu-se a possibilidade de espalhar o dinheiro por outros sítios.

O PCP é um partido soberanista, como vê a venda de importantes sectores estratégicos a empresas que representam o estado Chinês?

Ao estado chinês e a outros. Durante o Governo do Passos Coelho, o país foi vendido aos bocados. Como portuguesa não concordo com isso.

Mesmo que sejam empresas chinesas?

Sejam quais forem.

Em relação ao programa do PCP para estas eleições, no que se refere a estas eleições contei apenas cinco medidas direccionadas para as comunidades portuguesas. Não é pouco para 1,4 milhões de eleitores?

O que é importante é o que cada ponto desses contém, não é? Quando falamos da cultura, da língua portuguesa, está lá muita coisa incluída. Nesse ponto, está a questão dos professores, das propinas. A questão dos manuais escolares. Também falamos dos funcionários consolares em que o custo de vida é mais elevado do que Portugal. Estão lá uma quantidade de medidas em poucos pontos, que depois têm de ser desenvolvidos.

O partido escreve no programa que defende uma política salarial para os trabalhadores consulares tendo em conta a disparidade das moedas e o nível de vida nos países de acolhimento e a diminuição da carga horária, para os trabalhadores em residências diplomáticas no exterior e o respeito pelos seus direitos. Como é que isto se executa?

Quando os ordenados são baseados naquilo que se paga em Portugal, há trabalhadores consulares a trabalhar em situação de precariedade com os salários a serem calculados em termos de Portugal e não dos países em que trabalham. Alguns com um nível de vida muito mais alto.

Porque é que também é necessária a diminuição da carga horária?

Foram retirados empregados consulares em quase todo o mundo quando foi a altura em Portugal de despedir trabalhadores, e reduzir os serviços ao mínimo, durante o Governo do Passos Coelho. Os consulados ficaram com muito menos trabalhadores, o afluxo de emigrantes é maior, porque as pessoas foram mandadas embora, aos jovens foi-lhes dito para se irem embora e trazerem o dinheiro para Portugal. Mais pessoas, menos funcionários, passou a haver mais dificuldade de acesso.

Porque é que pensam que é necessária uma revisão de acordos internacionais de Segurança Social, com vista a reforçar a protecção social de trabalhadores e suas famílias?

É necessário fazer uma revisão dos acordos internacionais da Segurança Social para evitar a dupla taxação de impostos. Há países em que isso acontece. Eu tenho uma filha na Alemanha, que passou por uma situação dessas. Estava a ser tributada nos dois países. Teve de vender a casa em Portugal para não ter de pagar nos dois lados. Queremos reforçar os acordos bilaterais entre o país de acolhimento e o nosso país para evitar que o emigrante pague duas vezes.

Defendem a importância do Conselho das Comunidades Portuguesas, como é que o papel podia ser reforçado? E que verbas teriam de ser dadas para que a acção fosse efectiva?

Tem de ser financiado. A cidade de S. Paulo tem uma quantidade de portugueses nos arredores que são bastante pobres. Os portugueses têm extrema dificuldade em se deslocar à embaixada, aos consulados. É o seu contacto com Portugal, se além desses espaços não têm contacto com o país, o que poderão ter então? São as associações dos emigrantes, dos portugueses, nesses sítios do mundo que os farão sentir-se ainda com algum apego ao seu país. Podem rever-se através da cultura, inclusivamente o ensino do português. Não pode haver portugueses de primeira e de segunda.

Quais são os principais problemas das comunidades fora da Europa?

Os contactos com Portugal, para as pessoas em situação de reforma, chega a haver pessoas que estão três anos para saberem como será da sua reforma. Há falta de pessoas nas embaixadas. Há falta de pessoal especializado que possa, por exemplo, contactar directamente com a Segurança Social em Portugal para dar respostas rápidas.

Qual seria um bom resultado da CDU neste círculo Fora da Europa?

Não sei, não sou futurista, nem vidente.