Defesa do patriotismo mostra êxito de ‘Um País, Dois Sistemas’, garante Chui Sai On

A defesa dos valores patrióticos demonstram “o sucesso na aplicação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, afirmou ontem o Chefe do Executivo, na cerimónia antecipada dos 70 anos da fundação da República Popular da China.

Na cerimónia do Dia Nacional da China, que se assinala amanhã, Chui Sai On reiterou que a difusão dos “valores nucleares do patriotismo e do amor a Macau” e a promoção do “crescimento das forças patrióticas e de amor a Macau” demonstram “o sucesso da aplicação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas'”.

“A preciosa e bem-sucedida experiência de aplicação do princípio ‘um país, dois sistemas’ em Macau” deve-se à persistência na “defesa do princípio de ‘um país’ e no aproveitamento das vantagens dos ‘dois sistemas'” e com a elevação constante da capacidade do território, “sob a orientação e com o apoio do Governo Central, o que contribuiu para a estabilidade e prosperidade de Macau”, disse.

Chui Sai On destacou a actual conjuntura económica “complexa e inconstante”, que “traz desafios, mas também oportunidades”. Sob a influência de “factores externos, a economia de Macau enfrenta, este ano, uma pressão de declínio”, o que leva o Governo a “acompanhar de perto as mudanças da situação económica, a antever os riscos económicos e a preparar-se activamente para, em tempo oportuno, lançar medidas de resposta”, indicou.

O Chefe do Executivo cessante, que deixa o cargo em 20 de Dezembro próximo, discursou ao lado do antecessor, Edmund Ho, que liderou o Governo entre 1999 e 2009, e do sucessor, Ho Iat Seng, eleito em 25 de Agosto passado, bem como do vice-director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, Zhang Rongshun.

Chui Sai On lembrou os últimos dez anos em que liderou o executivo do território, que este ano assinala o 20.º aniversário da transferência de administração de Portugal para a China, a 20 de Dezembro. “Nestes dez anos a economia de Macau registou grandes progressos. A taxa geral de desemprego tem-se mantido em 2%, ou em valor inferior, e a mediana do rendimento da população atingiu as 20 mil patacas”, indicou o governante, sublinhando que o território mantém “um superávit financeiro sustentado e uma sólida reserva financeira”.

O Chefe do Executivo acrescentou que “as despesas do Governo na área da educação, da medicina e saúde e da protecção social subiram de 13 mil milhões em 2009 para mais de 37 mil milhões de patacas no ano passado”. “Continuamos empenhados em aumentar o bem-estar social e em garantir a partilha dos frutos do desenvolvimento económico pelos residentes”, disse.

Lembrou também as grandes estratégias chinesas ‘Uma Faixa, Uma Rota’, a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e também a construção de ‘um Centro, uma Plataforma’ que contribuem para o crescimento do país e promovem “eficazmente, em várias vertentes, o desenvolvimento e o progresso de Macau”.

Lançada em 2013 pelo Presidente chinês, Xi Jinping, a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ pretende reforçar as ligações e dinamizar o comércio entre várias economias da Ásia, do Médio Oriente, da Europa e de África, através do investimento em infra-estruturas.

Por último, Chui Sai On referiu que este é “o ano da mudança do Governo”, adiantando que o actual executivo “está a prestar toda a colaboração necessária” à nova equipa governativa “de modo a garantir uma transição ordenada e bem-sucedida”. “Espero que continuem a promover a honrosa tradição do patriotismo e do amor a Macau”, referiu Chui Sai On, que hoje parte para Pequim, onde assistirá às comemorações dos 70 anos da implantação da República Popular da China (RPC).

Lusa