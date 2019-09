Clínica privada que administrou vacinas fora de prazo ignorou directrizes da Organização Mundial de Saúde

Os Serviços de Saúde condenaram a administração de vacinas fora de prazo a bebé com um mês num centro médico privado, lembrando que as directrizes da Organização Mundial de Saúde indicam que o período mínimo para vacinação de menores é de seis semanas.

pontofinalmacau@gmail.com

O Centro Médico de Diagnóstico e Tratamento de Macau, que na semana passada administrou vacinas fora de prazo de validade a um bebé com um mês, ignorou as directrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o período indicado para a vacinação de menores, referem os Serviços de Saúde de Macau em comunicado.

De acordo com os dados recolhidos pelo organismo, o Centro Médico de Diagnóstico e Tratamento de Macau cometeu uma série de irregularidades ao administrar vacinas fora de prazo a um bebé com apenas um mês de idade. Para além da suspeita de fornecimento irregular de vacinas, a clínica privada em questão ignorou também as directrizes da OMS sobre a idade mínima para vacinação de menores que é de seis semanas.

As autoridades sublinham que os médicos de clínicas privadas em Macau não estão autorizados a armazenar vacinas e que é uma séria irregularidade a utilização de vacinas expiradas. No mesmo comunicado, os Serviços de Saúde “condenam veemente o incumprimento da lei” e deixam o alerta para os perigos que estes actos individuais podem ter na diminuição da barreira imunológica das crianças.

Apesar de reconhecer que não existem efeitos secundários graves a curto prazo nestes casos, os Serviços de Saúde frisam, no entanto, que “a administração de uma vacina fora do prazo pode resultar na redução da eficácia da vacina”. “Acresce que a administração de vacinas expiradas a crianças, apesar de não existirem efeitos secundários graves de imediato, no entanto, pode induzir em erro a pessoa ou os familiares que ficam convencidos de estarem imunes a determinadas doenças e não tomarem outras medidas preventivas. Esta suposição pode aumentar o risco de contrair doenças infecciosas e causar grandes danos às barreiras imunológicas das vacinas, criadas para proteger as pessoas e a população”, pode ler-se no comunicado dos Serviços de Saúde.

Na sequência desta ocorrência, os Serviços de Saúde instauraram um processo de averiguação dos factos de forma a apurar as responsabilidades legais. Recorde-se que, neste caso, a violação da lei constitui uma infracção punível com a suspensão da licença, sendo que essa mesma licença pode ser cancelada em caso de a violação ser reiterada.

No mesmo comunicado, os Serviços de Saúde frisam também que os profissionais de saúde que não cumpram com os seus deveres, a punição mais leve é a multa e a mais pesada pode ir desde a suspensão da licença, em caso de reincidência, ou ao seu cancelamento.

Não residentes têm de recorrer ao sector privado para vacinação

O Programa de Vacinação de Macau é gratuito para os residentes de Macau com menos de 18 anos e abrange um total de 13 vacinas: tuberculose, hepatite B, difteria, tosse convulsa, tétano, poliomielite, sarampo, rubéola, parotidite, Haemophilus influenzae b (causa da meningite infantil), varicela, pneumococo, papilomavírus humano.

Em Macau, as mulheres em idade fértil podem receber a vacinação gratuita contra o sarampo, rubéola e parotidite epidémica, e adultos de alto risco podem ser vacinados contra a hepatite B também de modo gratuito.

Todos aqueles que necessitem de vacinação podem recorrer aos Centros de Saúde e Postos de Saúde (num total de 10) e ao posto de vacinação instalado pelos Serviços de Saúde no Hospital Kiang Wu.

As vacinas são administradas aos residentes de Macau e às crianças não residentes autorizadas a viver em Macau por longa duração. Os mesmos não residentes não podem administrar a vacina mesmo que paguem. Para as pessoas que, por qualquer motivo, precisarem de vacinação por sua própria conta, podem deslocar-se ao hospital privado para vacinação, ou recorrer à farmácia comprar uma vacina com prescrição médica e depois vacinar numa clínica privada no mesmo dia.