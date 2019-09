Serviços de Saúde abrem processo a Centro Médico por administração de vacinas fora de prazo a bebé

Os Serviços de Saúde instauraram um processo ao Centro Médico de Diagnóstico e Tratamento de Macau por suspeita de violação das normas de fornecimento de vacinas na passada terça-feira, quando um bebé, do sexo masculino, com apenas um mês de idade, acompanhado pelos pais, recebeu um combinado de vacinas fora de prazo.

De acordo com a informação veiculada em comunicado, os Serviços de Saúde enviaram de imediato funcionários ao Centro Médico, situado na Avenida da Praia Grande, para acompanhar a situação, proceder à investigação no local e ao auto de notícia, instaurando depois um processo de averiguações para efeitos de acompanhamento.

O bebé em questão nasceu fora de Macau e regressou recentemente ao território com os pais. Dado que a criança necessitava de ser vacinada por causa da idade, os pais decidiram deslocar-se ao referido centro médico depois de obterem a informação, através da internet, que o Centro Médico de Diagnóstico e Tratamento de Macau fornecia serviços de vacinação imediata.

Depois de concluída a vacinação no Centro Médico, os pais constataram que o prazo de validade exibido na embalagem das vacinas combinadas 6 em 1 (Infanrix Hexa) injectadas tinha expirado em Agosto de 2019. Chamada a polícia ao local, o bebé foi transportado de imediato ao Centro Hospitalar Conde de São Januário sendo que a situação da criança está normalizada.

Como o caso poderia constituir uma infracção ao disposto do n.º 2 do Artigo 103.º do Decreto-Lei n.º 58/90/M, de 19 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 20/91/M, que impede os médicos privados de fornecerem vacinas, os Serviços de Saúde procederam à inspecção do estabelecimento em causa, mas não detectaram qualquer armazenamento de vacinas no local. Os funcionários dos Serviços de Saúde procederam ao auto de notícia e instauraram um processo de modo a apurar as responsabilidades legais, refere a nota do organismo.

Uma vez que os médicos privados não podem fornecer vacinas, em caso de necessidades de vacinação, os residentes podem, por conta própria, recorrer às farmácias, e, através da prescrição médica, adquirir as mesmas. Os residentes podem depois vacinar-se nas clínicas privadas no mesmo dia.