RAEM obrigada a pagar 400 mil patacas de indemnização a ex-funcionário do aeroporto

De acordo com uma nota divulgada ontem pelo gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) deliberou que a RAEM terá de pagar uma indemnização de 400 mil patacas a um antigo funcionário da empresa “Macau Airport Services Limited”, que tinha sido despedido em 2013.

O comunicado recorda que o indivíduo foi admitido ao serviço da empresa “Macau Airport Services Limited”, cuja designação actual é “Menzies Macau Airport Services Limited”, em 1996, exercendo o cargo de supervisor no serviço de passageiros. Em 2013, o funcionário pediu a renovação do seu cartão de acesso às áreas restritas e reservadas do aeroporto. A entidade patronal, após ter recebido o parecer desfavorável de “emissão do cartão de acesso não recomendada”, emitido pelo Grupo de Trabalho para a Verificação de Antecedentes Criminais (GTVA) da Polícia Judiciária (PJ), decidiu indeferir o seu pedido de renovação e despediu-o.

Posteriormente, o indivíduo instaurou contra a RAEM uma acção para efectivação de responsabilidade civil extracontratual, argumentando que o referido parecer do GTVA, por alegadamente ter violado os princípios da prossecução do interesse público e da protecção dos direitos e interesses dos residentes e da boa-fé, bem como o direito fundamental e o direito à honra e consideração, bom nome e reputação, era ilegal e acabou por levar à negação da renovação do seu cartão de acesso às áreas restritas do aeroporto e, consequentemente, ao seu despedimento pela empresa patronal. Pediu contra a RAEM a indemnização global de mais de 11 milhões de patacas a título de danos patrimoniais e não patrimoniais.

O Tribunal Administrativo julgou a apelação parcialmente procedente e condenou a RAEM a pagar cerca de 23 mil patacas. No seguimento, tanto a RAEM como o ex-funcionário recorreram para o TSI. O Tribunal Colectivo concordou com a conclusão tirada na sentença recorrida entendeu ser justo aumentar o valor da indemnização por danos não patrimoniais para 400 mil patacas, pelo que concedeu parcial provimento ao recurso.