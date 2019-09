Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico está para breve, reitera o IC

Em resposta a uma interpelação de Sulu Sou, Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), voltou a dizer que a elaboração do plano de salvaguarda e gestão do centro histórico de Macau “está para breve”. O IC aproveitou para dar a conhecer os detalhes sobre os trabalhos de protecção da vista para a Colina da Penha e da zona junto ao lago Sai Van.

O Instituto Cultural (IC) reafirmou que a elaboração do plano de salvaguarda e gestão do centro histórico de Macau “está para breve”. Desde 2015 que a UNESCO está à espera do documento. A afirmação surge em resposta a uma interpelação escrita de Sulu Sou, assinada pela presidente do IC, Mok Ian Ian.

Na interpelação que fez chegar ao Governo a 29 de Julho, Sulu Sou começa por dizer que a falta de um plano de salvaguarda “levou a que os bens culturais do centro histórico e das suas zonas circunvizinhas ficassem expostos, ao longo de vários anos, a sucessivos conflitos ligados ao desenvolvimento urbano” e chama a atenção para o facto de que no relatório de consulta pública sobre o plano de salvaguarda, que o Executivo publicou em Março de 2018, “mais de metade das opiniões centraram a atenção nos corredores visuais do centro histórico, nomeadamente, quanto à criação de corredores visuais entre a Colina da Penha e a Ponte do Governador Nobre de Carvalho, e ainda a Colina da Penha e os Novos Aterros Urbanos Zona B”.

Tendo isto em conta, o deputado pergunta se o Executivo vai fixar cotas altimétricas máximas nas imediações da Colina da Penha para evitar a “destruição irreversível da sua paisagem”. Na resposta, encaminhada ontem por Sulu Sou à imprensa, o Governo começa por reforçar que “está a promover a elaboração do plano de salvaguarda e gestão do centro histórico de Macau”. Mok Ian Ian acrescenta que “o IC teve em conta e aceitou as opiniões dos vários sectores da sociedade sobre os corredores da Colina da Penha como, por exemplo, ampliar a área envolvente do corredor em causa até à ponte Governador Nobre de Carvalho, definir medidas para o controlo da altura das construções dentro do âmbito do mesmo, entre outras”.

O democrata questiona ainda os trabalhos junto ao lago Sai Van. O IC recorda a intenção do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) de optimizar a Avenida Doutor Stanley Ho e a Avenida Panorâmica do Lago Sai Van, “de modo a criar um ambiente de passeio” e acrescenta que o IC, “com a preocupação em mente de melhorar as funções recreativas e de lazer” naquela zona, vai considerar a instalação de um parque infantil e equipamentos de manutenção física, bem como a criação de mais elementos verdes nesta zona da cidade.

Por fim, o deputado eleito pela via directa fala sobre os Novos Aterros, nomeadamente sobre as cotas altimétricas dos futuros edifícios da Zona B, que se vão localizar à frente da colina. Mok Ian Ian diz apenas que, “no futuro, o planeamento urbanístico das zonas inseridas no centro histórico de Macau haverá, ainda, que coadunar com o plano de salvaguarda e gestão do centro histórico de Macau, cuja elaboração está para breve”. “O IC vai manter-se em contacto estreito com os serviços competentes nesta área e emitir pareceres para a protecção efectiva do património mundial, com vista a salvaguardar e continuar o Valor Universal Excepcional do Centro Histórico de Macau, o qual se reflecte na paisagem da Colina da Penha”, conclui a resposta de Mok Ian Ian.

Recorde-se que a UNESCO está à espera desde 2015 por um plano para o centro histórico, mas Macau tem falhado sucessivamente as metas para a entrega. É a própria Lei da Salvaguarda do Património, em vigor desde Março de 2014, que determina que o Centro Histórico de Macau deve ser objecto de um plano de salvaguarda e gestão. No passado mês de Junho, a vice-presidente do IC, Leong Wai Man, afirmou ao PONTO FINAL que o Governo mantém a meta de 2019 para concluir o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau.