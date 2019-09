Empresas de Macau foram à Tailândia explorar aquele mercado

Uma delegação de 35 representantes de empresas de Macau viajou até à Tailândia, para quatro dias intercâmbio e aprendizagem, a fim de aprofundar o conhecimento das empresas da RAEM sobre os mercados económicos e comerciais dos países e regiões ao longo do percurso da ‘Faixa e Rota’.

A ideia da iniciativa do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) é ajudar as empresas a elevar o seu “raciocínio comercial e explorar um ambiente comercial mais amplo, e melhorar o intercâmbio entre empresas de Macau e empresas estrangeiras”.

Os participantes são provenientes de vários sectores, nomeadamente, fabrico, comércio, serviços, tecnologia informática, restauração, turismo e jóias, entre outros.

Durante esta visita, realizou-se uma ida às fábricas de processamento de produtos alimentares e às empresas famosas de design de móveis, “para ouvir a partilha de experiências comerciais das empresas locais”.

O curso de formação empresarial incluiu cursos práticos, visitas corporativas, bolsas de contactos e sessões de intercâmbio, entre outros. A ‘Sessão Empresarial de Bolsa de Contactos e de Intercâmbio Tailândia-Macau’, realizada durante o evento, atraiu representantes de cerca de 20 empresas de comércio de alimentos, logística, design de embalagens, medicina e hotelaria da Tailândia, com intercâmbios comerciais bem activos entre as empresas tailandesas e macaenses.

Segundo o comunicado do IPIM, esta viagem “aprofundou os conhecimentos do modelo operacional das empresas dos países e regiões ao longo do percurso da ‘Faixa e Rota’, mas também ofereceu oportunidades de comunicarem com as empresas locais, ajudando a entender o ambiente de negócios local e explorar potenciais mercados”.

Esta missão empresarial surge na sequência de uma actividade organizada pelo IPIM após o curso de formação empresarial, organizado em conjunto com o Instituto de Promoção do Comércio da Tailândia, em Maio do ano corrente.