“Defendemos que se crie mais um círculo eleitoral, o da lusofonia”

O cabeça de lista do CDS às eleições legislativas pelo círculo Fora da Europa, Gonçalo Nuno Santos, defende a existência de mais dois deputados para representarem as comunidades portuguesas na Assembleia da República. O candidato suporta a ideia nos números: o recenseamento automático, multiplicou por quatro o número de eleitores, que hoje são mais de 1,4 milhões.

É técnico superior do Governo Regional da Madeira, e já foi duas vezes deputado na Assembleia da República. Mas foi no contacto com a diáspora que escreveu a maior parte do currículo, e que o fez ser conhecido no arquipélago como “o Senhor Comunidades”.

Gonçalo Nuno Santos, aos 64 anos, era um histórico do PSD, mas nestas eleições causou sensação ao mudar para as listas do CDS, e logo para liderar a candidatura dos centristas no círculo Fora da Europa. Diz que não saiu em ruptura com os sociais-democratas, apenas sentiu que o CDS lhe oferecia um desafio que o obrigava a “provar a mim próprio do que é que eu sou capaz de fazer no mundo”.

Em entrevista ao PONTO FINAL, revela que, nos últimos meses, pôs mãos à obra e foi para a América Latina lançar os primeiros núcleos do CDS no mundo.

O candidato que quer mais representação das comunidades na Assembleia da República, tem muita confiança no seu trabalho: “Eu já tenho idade para construir e materializar sonhos”.

É um histórico do PSD da Madeira, e nestas eleições aparece como cabeça de lista do CDS. A que se deveu essa mudança?

Analisando o programa do CDS, e a matriz ideológica do partido, senti que era muito próxima do emigrante. Se reparar, os princípios dos portugueses na diáspora estão baseados em três ou quatro aspectos fundamentais: a inquebrantável fé e a família, o trabalho, a poupança, e a integração fácil nos países de acolhimento. Cada vez mais poupança, cada vez menos Estado, cada vez mais pessoa. Nas várias coligações entre o PSD e o CDS, tinha ficado sempre para o PSD a representação das comunidades portuguesas no mundo. Acontece que o CDS nunca teve qualquer envolvimento na área das comunidades. Por outro lado, este era realmente um desafio. A presidente Assunção Cristas deu-me carta branca para fazer o que entendesse que devia ser feito no sentido de lançar o CDS no mundo.

O que é que isso significa?

O que eu fiz foi criar núcleos, dividi o mundo extra-europeu em quatro áreas, e fiz deste desafio uma coisa absolutamente fascinante. Agora a minha a relação com o PSD e o PSD Madeira mantém-se tão boa como outrora. Falei com o presidente do Governo Regional, até porque sou lá técnico superior, e fiz sentir que isto era uma oportunidade única na minha vida. Por outro lado, o PSD e CDS são ambos partidos do Partido Popular Europeu. Não havia grandes diferenças. Era um desafio que queria aceitar para me provar a mim próprio do que é que eu sou capaz de fazer no mundo.

Sentiu que o programa do CDS tinha mais a ver com o seu perfil neste momento. Pelo que percebi da sua resposta, não é tanto uma questão de linha programática, mas o papel que um e outro partido tinham destinados para si. É incorrecto?

O PSD nunca me propôs um caminho em que isso fosse uma opção, e o CDS deixou-me o caminho livre para decidir. Foi por isso que aceitei este desafio. Ser cabeça-de-lista por um partido e ter a hipótese de fazer um trabalho que acreditamos ser possível, é algo heróico e fascinante. Não tenho qualquer conflito de interesses com o PSD.

Não foi, portanto, uma questão ideológica, ou de se sentir menos identificado com o PSD. Foi uma decisão pragmática?

É mesmo isso. Tenho uma relação de amizade pessoal com o dr. Alberto João Jardim e o dr. Miguel Albuquerque. Aliás, eu ia com o dr. Miguel Albuquerque em todas as deslocações que ele fez ao estrangeiro, bem como as visitas às comunidades portuguesas e às comunidades madeirenses. Não tenho razão nenhuma de queixa do PSD, e tomo café todos os dias ao pé da sede do partido e falo com os meus companheiros. Na minha idade, este era um desafio: lançar o CDS no mundo. Era preciso alguém com muita experiência, e eu fui director das comunidades madeirenses.

Desde 2002, os lugares elegíveis fora da Europa nas eleições Legislativas têm sido sempre do PSD. Qual a estratégia para que isso não aconteça desta vez?

O PSD é um partido muito bem alicerçado nas comunidades portuguesas no mundo, sobretudo fora da Europa. O dr. José Cesário é um político muito respeitado. O CDS nunca teve palco nacional — na Assembleia da República — nem nas comunidades. Começámos por onde se deve começar, ou seja, pela criação de núcleos. Criei o maior núcleo do mundo, que é o de S. Paulo. E criei o núcleo de Santos. Criámos outros no Brasil, apesar de ainda não o termos feito formalmente, e outro em Montevideu, no Uruguai. Tudo isto, foi uma luta contra o tempo. Estive 18 dias no Brasil, e trabalhei dia e noite, e mais quatro dias no Canadá em que também trabalhei dia e noite.

Esses núcleos são criados indo ter com as pessoas que antes apoiavam o PSD?

Não me preocupei muito com isso. As comunidades portuguesas têm uma arte, que eu julgo conhecer, temos de descobrir uma figura a que chamamos de “agente multiplicador de opinião”. Quis que me aconselhassem, e pedi para me acompanharem e criarem equipas cada vez mais dinâmicas, e que se entrosassem naquele país de acolhimento. Nunca me preocupei que as pessoas fossem do PSD, do PS ou de outro partido. O número de partidos que concorrem pelo círculo Fora da Europa são 20, há muita gente a trabalhar junto das comunidades, uns com mais sucesso do que outros. O que quis foi encontrar os melhores e penso que consegui, mas o eleitorado é que dirá.

Tem uma carreira ligada às comunidades, até lhe chamam o “Senhor Comunidades”, da experiência que tem, o que é que aprendeu e que quer aplicar nesta campanha?

Nasci numa ilha com mar, e nessa ilha todos os dias da minha vida vi pessoas a partir. E todos os dias da minha vida, vi pessoas a chorar. Desde os bancos do liceu, o que me interessava estudar era a mobilidade. Há uma coisa que está absolutamente errada na democracia portuguesa: Como é que no universo de 230 deputados, apenas quatro representam cinco milhões de portugueses da diáspora? Isto é uma heresia. É a negação da acção. Dois deputados pela Europa até faz algum sentido, agora dois deputados pelo mundo — que começa em Lisboa e acaba na Austrália — é totalmente impensável. É uma brincadeira de mau gosto. Nós defendemos que na revisão alargada da Constituição, se crie mais um circulo eleitoral, o da lusofonia.

Como é que isso se faria?

Os portugueses que vivem em Angola e Moçambique falam a língua portuguesa, têm uma matriz identificadora diferente dos portugueses que vivem na Austrália. O que nós pensamos e sonhamos é isto, um círculo da Europa com dois deputados, um outro de fora a Europa com outros dois deputados, e o da lusofonia com mais dois deputados. Passar de quatro para seis. Não é preciso aumentar o número de representantes, apenas é necessário redistribui-los. A demografia portuguesa está a diminuir, e há que dar mais palco político aos nossos conterrâneos e compatriotas. Podemos falar da portugalidade, mas falar é bastante pouco perante o que há para fazer. E os emigrantes estão habituados a fazer, porque se não fizerem, não singram nas comunidades em que estão. Portugal promete, mas não faz. Veja por exemplo, o festival da Eurovisão está agora a começar e tem três critérios: saber cantar, ser português, e ser residente em Portugal. Ninguém percebe isto, como é que se apela tanto para a diáspora, e depois acontece isto. Imagine que em Macau há uma voz de um português absolutamente fenomenal e não pode concorrer. Isso faz algum sentido?

O que mais não faz sentido na relação de Portugal com os seus emigrantes?

As filas nos consulados. É impensável que ainda tenham material obsoleto. É impensável que não se rejam por objectivos. É impensável também que se demore seis meses para um cartão de cidadão. O passaporte e o cartão de cidadão deviam ter um prazo, são elementos básicos de cidadania. É verdade que ele não é feito no local, e que é feito em Lisboa, mas a verdade é que se tem de dar prioridade ao atendimento para que esses documentos fundamentais sejam organizados no tempo definido ou pré-definido. Temos de trazer para o palco político nacional as questões que preocupam as comunidades. Desde as representações consulares, às ligações aéreas. Não se percebe porque é que a África do Sul, o maior país do continente, não tem uma ligação com Lisboa.



Há pouco falou de cinco milhões na diáspora, mas o mais recente recenseamento é de 1,4 milhões. Onde foi buscar esse número?

Porque o recenseamento obrigatório é recente. Antigamente, a maioria dos portugueses no estrangeiro não estava recenseado. Se for ver a qualquer estatística séria nacional, o número de portugueses fora de Portugal ascende a quase cinco milhões de pessoas. Mas uma coisa que não percebo também é como é que para 350 mil pessoas havia quatro deputados — com o recenseamento automático somos 1,5 milhões — e mantêm-se os mesmos quatro deputados. Há qualquer coisa que não bate certo. Aumentou cinco vezes o número de recenseados, mas os deputados continuam a ser quatro.

Mas a abstenção no círculo Fora da Europa é enorme, 90%. Faz sentido criar mais um círculo com representação com uma participação tão baixa?

Faz lembrar os velhos tempos. Não há escolas porque ninguém sabe ler, e ninguém sabe ler porque não há escolas. Já ouvi essa conversa antes da revolução de Abril. Dois deputados para o mundo inteiro, por muito trabalhadores que sejam, não conseguem. Os aviões são rápidos, mas o mundo é grande. Temos de cumprir da nossa parte, se depois por parte das comunidades não for cumprido, o que é que posso eu fazer? É meu trabalho facilitar os meios enquanto Governo, é trabalho dos portugueses interessarem-se ou não pelo país de origem.

Mais representação, mais participação….

Não posso provar que seja isso que acontece, mas defendo essa ideia. Vamos ver as eleições de dia 6 com os votos a serem contados a 16. Vamos ver o que os portugueses disseram. Devemos ser o bom pai, o facilitador, e não esperar que seja o filho a substituir-se ao pai. Devemos ser a nação diáspora.

Disse que queria construir uma verdadeira diáspora portuguesa como a que acontece com a irlandesa e israelita. O que é que isso quer dizer?

Quer dizer que entre os médicos portugueses, entre os advogados portugueses, entre os construtores portugueses, entre os arquitectos portugueses, deviam ser criadas ligações e canais de comunicação por forma a que a nação, toda ela, crescesse com os seus valores. Se estiver em Macau prefiro ser visto por um médico português, ir a um advogado português, como a Joana Alves Cardoso, minha amiga e colega de lista. Tudo isto joga a favor de uma nação enorme, não somos uma nação pequena. Eu já tenho idade para construir e materializar sonhos. A minha luta é deixar melhor aquilo que se pode melhorar. E igual, o que não se pode melhorar. Eu sinto em mim, aquele que é o sentimento das comunidades. Em toda a minha vida só fiz isto, em toda a minha vida só senti isto. Eu só sei de uma coisa, sei pouco, mas sei. E essa coisa é esta [as comunidades]. Como dizia o Barack Obama “Yes we can”. A mensagem do CDS, que fique claro, não é do choro, nem da saudade.

No programa do CDS diz-se que é necessário diversificar e intensificar as permanências consulares. Mas já disse nesta entrevista que o eleitor das comunidades quer menos Estado. Não é contraditório?

Não é preciso mais Estado para aumentar a representatividade. Basta que ela se defina por outro tipo de objectivos. Um passaporte em muitos consulados demora 20 minutos, mas se houver uma triagem, em 20 minutos, podem-se fazer dois passaportes. Isso permitirá perceber se a pessoa traz ou não os documentos certos. Defendemos um conceito de consulado de proximidade, para as pessoas que não têm, o possam ter. Não defendo nem mais custos, nem mais Estado. O que advogo é a optimização do que temos e a redistribuindo.

Olhando para os programas dos outros partidos, o Bloco de Esquerda defende que o ensino do português deve ser gratuito para as comunidades. Já o PSD diz que quando isso aconteceu teve como consequência a desvalorização por parte dos alunos. O que é que CDS pensa?

Temos de adequar a política ao país. Na Venezuela devia ser gratuito, no estado de emergência que aquele país se encontra. Tendo em conta as realidades, deve-se criar a possibilidade de a mesma coisa ser diferentemente entendida. Há sociedades ricas, e há sociedades em que o interesse pela língua portuguesa é altíssimo, e há sociedades em que não.

Qual é a sua opinião em relação ao programa Regressar?

Nunca ouvirá da minha boca uma critica, e um desrespeito. Nunca farei isso. Mas eu não entendo. Não entendo como é que alguém pode regressar com os incentivos que Portugal dá. Quem estuda a mobilidade humana, aprende que a reinserção é muito mais difícil do que a inserção. Quando vou para fora do meu país, vou à procura de um mundo novo, de lutar, de ganhar, de desafiá-lo. Quando regresso já nada é igual, nem a porta da igreja, e se calhar já todos os meus amigos morreram. Os incentivos que dão [no programa Regressar], são suficientes para um indivíduo se reinserir na sociedade de nascimento dos progenitores? Eu se estivesse fora de Portugal não voltaria por causa desse programa.

O CDS quer apostar no envolvimento das comunidades na internacionalização da economia, também através de mecanismos financeiros atractivos criando condições para o surgimento de fundos de capital de risco. Como é que isso é possível?

Bastava que se aplicasse no mundo aquilo que a legislação portuguesa prevê. Muitas coisas não o podem ser, outras poderão. Bastaria que o legislador tivesse um desenho pelo qual a adaptabilidade de alguns desses mecanismos fosse extensivo a tal parte, ou às comunidades portuguesas. Se eu chegar à Assembleia da República, como penso chegar, o que tentarei gritar bem alto é que em tudo o que se produzir ou pensar, em Portugal, coloquemos as comunidades portuguesas.

Muitos falam de Macau como plataforma de entrada para o mercado chinês, mas muitas vezes parece que o discurso é mais retórico do que real no terreno. O que pensa desta situação?

É feito à portuguesa, muitas palavras e poucas acções. Conheço o embaixador da China em Lisboa, que faz o favor de ser meu amigo. Sei que o relacionamento entre Portugal e China, ao nível institucional, é do melhor. Os chineses são amigos dos portugueses e vice-versa, há coisas que ainda não foram feitas e decisões que ainda não foram tomadas, eu diria que urge tomá-las quando a China é a segunda maior economia do mundo. Podemos fazer os truques que quisermos, mas ninguém pode viver sem a segunda economia do mundo. Podemos aproveitar este relacionamento, que é de respeito e de muita amizade.