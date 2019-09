Apreendidos ninhos de andorinha e material electrónico no valor de 15 milhões de patacas

Os Serviços de Alfândega anunciaram ontem a apreensão de peças electrónicas e ninhos de andorinha com um valor total de cerca de 15 milhões de patacas. O material foi apreendido pelas autoridades no Porto Interior a dois indivíduos do interior da China, que, alegadamente, contrabandeavam o material e recebiam quatro mil renminbis pela operação.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ontem, numa conferência de imprensa, os Serviços de Alfândega anunciaram a apreensão de material electrónico e ninhos de andorinha, no valor total de 15 milhões de patacas, sob suspeita de contrabando. A embarcação de madeira que trazia o material foi interceptada no Porto Interior. Os dois indivíduos que seguiam no barco são provenientes da China continental e, segundo as autoridades de Macau, teriam a ganhar com a operação quatro mil renminbis, cerca de 4.500 patacas. Os dois homens, de 43 e 39 anos, arriscam uma multa de 50 mil patacas.

Os Serviços de Alfândega contaram que, na madrugada da passada segunda-feira, foi registado um caso suspeito de contrabando na área marítima do Porto Interior. As autoridades elencaram o material descoberto na embarcação de madeira a motor: 7.193 unidades de disco rígido, 2.402 unidades de USB, 1.450 unidades de memória RAM, 4.000 unidades de cartão de memória, 544.000 unidades de peça de relógio, 681.500 unidades de pilhas, 67 unidades de componente electrónico e 102,4 quilos de ninho de andorinha em caixas embaladas. No total, todo o material tem um valor de 15 milhões de patacas, informaram as autoridades.

Durante a noite do último domingo, as autoridades receberam uma denúncia de um cidadão, chamando a atenção para a possibilidade da ocorrência de actividades de contrabando no Porto Interior. Pelas cinco horas da manhã de segunda-feira, os Serviços de Alfândega verificaram a saída de uma embarcação de madeira motorizada com “movimento suspeito” junto ao cais n.º5 do Porto Interior.

Os agentes dos serviços alfandegários verificaram que havia dois indivíduos masculinos na embarcação – de 15 metros de comprimento e quase três de largura – e uma grande quantidade de mercadorias embaladas em caixas de papelão. Os dois homem que estavam na embarcação, um responsável pela condução do barco e um outro que servia de ajudante, não conseguiram explicar a origem do material. Segundo explicaram as autoridades, os dois homens teriam a ganhar com a operação quatro mil renminbis de compensação, ou seja, cerca de 4.500 patacas.

Assim, os dois homens são suspeitos de violar a Lei do Comércio Externo. Os Serviços de Alfândega elaboraram a acusação contra os homens, que podem vir a ser punidos com uma pena de multa de mil a 50 mil patacas. As mercadorias, tal como o barco, vão reverter a favor da RAEM. Além disso, os dois homens não apresentaram documentos de entrada válidos e a embarcação não tem documento legal de atracação. O caso foi agora encaminhado para o Corpo de Polícia de segurança Pública (CPSP).